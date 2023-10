Lợi nhuận doanh nghiệp quý III: Nhóm chứng khoán gây ấn tượng

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước còn đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, giới chuyên gia dự báo mùa BCTC quý III/2023 sẽ cho thấy sự phân hóa giữa các doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau, thậm chí là chính những đơn vị thuộc cùng một nhóm ngành.

Cập nhật đến ngày 18/10, thị trường ghi nhận 31/60 doanh nghiệp công bố BCTC quý III/2023 với kết quả lỗ ròng hoặc lãi giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Số còn lại, có những doanh nghiệp lãi rất lớn, thậm chí nhiều đơn vị đạt tăng trưởng lợi nhuận lên đến hàng ngàn phần trăm.

Trước hết, xét về các doanh nghiệp phi tài chính, CTCP FPT (HosE: FPT) hiện đang đứng đầu về con số lợi nhuận với lãi trước thuế quý III/2023 đạt 2.429 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. FPT hiện cũng là công ty duy nhất trong nhóm công nghệ công bố KQKD.

Xét trong 9 tháng đầu năm 2023, lãi trước thuế FPT đạt 6.768 tỷ đồng, tăng 19,5%, theo sát kế hoạch đã đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2023. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ 4.742 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ. Công ty cho biết khối Công nghệ (bao gồm Dịch vụ CNTT trong nước và Dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 59% doanh thu và 46% lợi nhuận trước thuế của toàn tập đoàn, tương đương 22.517 tỷ đồng và 3.128 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 25,7% và 20,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, "top" quán quân tăng trưởng lợi nhuận nhất quý III/2023 thuộc về CTCP Tập đoàn BGI (HNX: VC7) với kết quả lãi ròng đạt gần 22,2 tỷ đồng, tăng đến 1.300% so với con số 1 tỷ đồng ở cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân do VC7 ghi nhận khoản thu nhập khác 11,6 tỷ đồng từ hoạt động chia lợi nhuận sau thuế của dự án hợp tác đầu tư Chỉnh trang khu dân cư tại lô CTR1, CTR2 và khai thác quỹ đất xen ghép thuộc khu A khu đô thị mới An Vân Dương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xét về nhóm ngành, logistics (cảng và vận tải) để lại dấu ấn với loạt công ty báo lãi quý III/2023 tăng trưởng so với quý III/2022.

Cụ thể, CTCP Cảng Quy Nhơn (QNP) ghi nhận doanh thu thuần quý III/2023 giảm 9% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 280 tỷ đồng; song lợi nhuận sau thuế tăng 12% lên gần 38 tỷ đồng. Tính trong 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần công ty đạt hơn 695 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước; lãi ròng 89 tỷ đồng, tăng 19%.

Năm 2023, QNP đặt mục tiêu 1.278 tỷ đồng doanh thu và 135 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, QNP đã thực hiện được 54% mục tiêu doanh thu và 82% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm.

Một cái tên khác là CTCP Cảng Xanh VIP (UPCOM: VGR) báo lãi ròng quý tăng 19,4% đạt 62,7 tỷ đồng. Công ty cho biết lợi nhuận tăng mạnh nhờ vào sản lượng container qua cảng tăng 21.000 TEU.

Bên cạnh đó, CTCP Cảng Đồng Nai (HosE: PDN) báo lãi sau thuế quý III/2023 tăng 19,36% đạt gần 80,5 tỷ đồng. PDN cho biết kết quả này nhờ vào doanh thu hoạt động khai thác ảnh hưởng tích cực từ việc Cục Quản lý đường bộ chấp thuận cho xe ô tô hướng từ TP.HCM sau khi qua cầu Đồng Nai được phép rẽ vào cảng Đồng Nai, tạo thuận tiện cho khách hàng; ngoài ra Cảng Đồng Nai cũng tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, bến bãi trang thiết bị… nên giảm tình trạng tắc nghẽn hàng hóa tại cảng.

Ngoài ra, như Nhadautu,vn từng đề cập , CTCP Âu Lạc trong quý III/2023 ghi nhận doanh thu 330 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi các chi phí và thuế, Âu Lạc báo lãi 40,5 tỷ đồng, tăng 63,4%.

Không chỉ cảng biển, phân bón cũng gây ấn tượng với CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (HNX: LAS) đạt gần 811 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Khấu trừ các chi phí và thuế, LAS báo lãi sau thuế gần 28,7 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần.

Xét 9 tháng đầu năm 2023, LAS báo lãi trước thuế 118 tỷ đồng, tăng 39% và hoàn thành đến 98% chỉ tiêu cả năm đề ra.

Hay CTCP Phân bón Bình Điền (HoSE: BFC) với kết quả doanh thu quý III/2023 đạt 2.733 tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế tăng 1.158% lên 86,2 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu của BFC đạt hơn 6.447 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 128 tỷ đồng. Với kết quả này, BFC đã hoàn thành 86,5% kế hoạch doanh thu và 58,2% mục tiêu lợi nhuận.

Sẽ là thiếu sót nếu không đề cập đến nhóm công ty chứng khoán. Với ảnh hưởng tích cực từ thị trường chứng khoán trong tháng 7 và tháng 8, loạt công ty nhóm này báo lãi lớn trong quý III/2023 như: CTCP Chứng khoán Kỹ thương Việt Nam (1.148 tỷ đồng, +57%), CTCP Chứng khoán Rồng Việt (92 tỷ đồng, tăng gấp 3,8 lần), CTCP Chứng khoán DSC (39 tỷ đồng, +354%), CTCP Chứng khoán Thành Công (17 tỷ đồng, +22%), CTCP Chứng khoán MB (166 tỷ đồng, +37%), Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (49 tỷ đồng, +23%), CTCP Chứng khoán VIX (199,2 tỷ đồng, +126,1%)…

Tuy vậy, nhóm công ty chứng khoán "hạt tiêu" vẫn ghi nhận kết quả hoạt động kém khả quan, như Chứng khoán LPBank (9 tỷ đồng, -54%), Chứng khoán CV (-6 tỷ đồng), Chứng khoán JB Việt Nam (7 tỷ đồng, giảm 42%), Chứng khoán Hải Phòng (6 tỷ đồng, giảm 63%)….

Trong khi đó, điện (thủy điện, nhiệt điện) cho thấy sự phân hóa mạnh. CTCP Thủy điện Sesan 4A (HosE: S4A) báo lãi quý III/2023 tăng 44,5% đạt 40,3 tỷ đồng, nhờ vào sản lượng điện trong kỳ tương đối ổn định và giá thành sản xuất trong quá trình kinh doanh giảm.

Tương tự, CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (UPCOM: SP2) báo lãi quý III/2023 tăng 40% lên 33 tỷ đồng; hay CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HNX: HND) báo lãi ròng tăng đột biến 373% đạt 192 tỷ đồng.

Ngược lại, CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HoSE: NT2) bất ngờ lỗ quý III/2023 lên đến 124 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do công ty đã tiến hành đại tu nhà máy điện Nhơn Trạch 2 sau 100.000 giờ vận hành từ ngày 7/9.

Hay, CTCP Thuỷ điện A Vương (UpCOM: AVC) báo lãi quý III/2023 là 52 tỷ đồng, giảm 74%; CTCP Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2 (UpCOM: ND2) lãi 94 tỷ đồng, tương đương giảm 7%.

Diễn biến phân hóa cũng diễn ra ở nhóm bất động sản khu công nghiệp, với CTCP Sonadezi Châu Đức (HoSE: SZC) lãi 67 tỷ đồng (+140%); CTCP Đầu tư Phát triển hạ tầng IDICO (HoSE: HTI) lãi 18 tỷ đồng (+5%); CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCOM: NTC) lãi 89 tỷ đồng (+35%); CTCP Sonadezi Long Thành (HoSE: SZL) 29 tỷ đồng (-37%); CTCP Sonadezi Giang Điền (UPCOM: SZG) báo lãi 48 tỷ đồng (-25%).

Ngoài ra, như Nhadautu.vn từng đề cập trong một bài viết gần đây, nhóm thép cũng phân hóa mạnh, song số doanh nghiệp quý III/2023 báo lỗ/lãi giảm so với cùng kỳ năm trước có phần nhỉnh hơn.