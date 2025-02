Lợi nhuận nhiều ngân hàng tăng theo cấp số nhân: Một nhà băng báo lãi tăng 20 lần, SHB và VPBank lọt nhóm bứt tốc mạnh nhất

Ảnh minh họa

BVBank báo lãi cao gấp 21 lần cùng kỳ 2023

Kết thúc quý 4/2024, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 209 tỷ đồng, gấp gần 21 lần cùng kỳ 2023.

Trong quý 4/2024, BVBank ghi nhận gần 759 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 77% so với cùng kỳ năm trước. Đây là động lực tăng trưởng lợi nhuận chính của ngân hàng.

BVBank giải trình nguyên nhân lợi nhuận quý 4 tăng cao so với quý trước đến từ việc tăng mạnh hoạt động cho vay (đóng góp gần 40% mức tăng cả năm), tốc độ thu nợ đẩy nhanh với mức thu gần 3 lần bình quân các quý trước, cải thiện mạnh thu lãi và giảm chi phí dự phòng.

Lũy kế cả năm 2024, BVBank ghi nhận hơn 390 tỷ đồng lợi nhuận, hoàn thành 112% kế hoạch đặt ra và cao gấp hơn 5 lần con số đạt được của năm 2023.

Với kết quả đạt được, BVBank là ngân hàng có tốc độ tăng lợi nhuận cao nhất ngành ngân hàng trong quý 4 và cả năm 2024.

Lợi nhuận OCB tăng gần 550%

Đứng thứ hai toàn ngành về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong quý 4/2024 là OCB. Trong 3 tháng cuối năm 2024, lợi nhuận ngân hàng này đạt 1.453 tỷ đồng, gấp 6,5 lần cùng kỳ 2023.

Nguyên nhân lợi nhuận OCB tăng mạnh chủ yếu do mức nền so sánh thấp của quý 4/2023. Cụ thể, tổng thu thuần quý 4 của OCB tăng trưởng đáng kể, đạt 3.218 tỷ, cao hơn 59,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu nhập thuần từ lãi tăng 1.323 tỷ, tương đương tăng 99,3% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính đến từ tín dụng tăng trưởng gần 20% và NIM cải thiện ở mức 3,5% vào cuối năm 2024.

Thu thuần ngoài lãi của OCB trong quý 4 đạt 563 tỷ đồng, tăng 147,9% so với quý trước. Đáng chú ý, thu thuần từ dịch vụ tăng 126 tỷ tương đương 37,4% so với cùng kỳ đến từ hoạt động chuyển đổi số hiệu quả và tăng trưởng các khoản thu phí từ dịch vụ.

KienlongBank: Lợi nhuận quý 4/2024 cao gấp 4,4 lần cùng kỳ 2023

Theo số liệu từ BCTC vừa công bố, lợi nhuận trước thuế quý 4/2024 của KienlongBank đạt gần 352 tỷ đồng, gấp 4,4 lần cùng kỳ 2023. Kết quả trên đến từ thu nhập lãi thuần và lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối của KienlongBank tăng mạnh trong quý 4. Bên cạnh đó, các khoản thu đột biến từ nợ khó đòi đã xử lý bằng dự phòng rủi ro cũng đóng góp vào mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng của ngân hàng này.

Lũy kế trong năm 2024 tổng lợi nhuận trước thuế của KienlongBank vượt mốc 1.100 tỷ đồng, hoàn thành 139% kế hoạch cả năm đã được đề ra. So với năm 2023, lợi nhuận của KienlongBank cao hơn gần 55%.

Những ngân hàng có lợi nhuận tăng trưởng mạnh nhất quý 4/2024.

TPBank lãi gấp 3,4 lần cùng kỳ 2023

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2024, TPBank lãi trước thuế thuế hơn 2.136 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước nhờ giảm mạnh chi phí dự phòng rủi ro và gia tăng được lợi nhuận hoạt động dịch vụ, chứng khoán đầu tư.

Trong quý 4/2024, thu nhập lãi thuần của TPBank giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn hơn 3.068 tỷ đồng. Trong khi đó, mảng chứng khoán đầu tư thu được khoản lãi gần 724 tỷ đồng, gấp gần 23 lần cùng kỳ. Đồng thời, TPBank chỉ phải trích 1.190 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, giảm mạnh 40% so với cùng kỳ.

TPBank giải trình rằng cơ cấu lợi nhuận có sự dịch chuyển khi giảm lệ thuộc vào tín dụng, chuyển sang mô hình kinh doanh đa dịch vụ. Theo đó, lãi thuần từ dịch vụ tăng 42%, đạt gần 909 tỷ đồng, nhờ phát triển dịch vụ số hóa và tiện ích thanh toán. Ngoài ra, TPBank cũng đẩy mạnh phát triển dịch vụ số, từ cho vay, bảo hiểm đến thanh toán, đóng góp lớn doanh thu từ phí.

Tính chung cả năm 2024, TPBank lãi trước thuế gần 7,600 tỷ đồng, tăng 36% so với năm trước. Qua đó, ngân hàng này đã vượt kế hoạch lợi nhuận 7.500 tỷ đồng đề ra cho cả năm.

Lợi nhuận MSB tăng trưởng 230%

MSB đã có quý cuối năm 2024 kinh doanh tích cực với lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt hơn 2.002 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ năm 2023.

Trong quý 4, thu nhập lãi thuần của MSB tăng 32% mang về gần 3.139 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các nguồn thu ngoài lãi cũng tăng trưởng mạnh: Lãi thuần từ dịch vụ tăng 11% (313 tỷ đồng); lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt hơn 210 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ; Hoạt động kinh doanh khác chuyển lỗ thành lãi hơn 471 tỷ đồng nhờ các thu từ nợ xấu đã xử lý bằng dự phòng.

Tính chung cả năm 2024, MSB lãi trước thuế gần 6.904 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước và vượt kế hoạch 6.800 tỷ đồng đề ra hồi đầu năm.

SHB báo lãi tăng mạnh trong quý 4/2024

Trong nhóm ngân hàng lớn, SHB là nhà băng có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất quý 4/2024. Theo đó, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của SHB đạt 2.495 tỷ đồng, cao gấp 3,4 lần cùng kỳ 2023.

Lợi nhuận SHB tăng mạnh nhờ bội thu từ hoạt động tín dụng với thu nhập lãi thuần đạt 8.284 tỷ đồng, tăng 69% so với quý 4/2023. Hoạt động dịch vụ ghi nhận khoản lãi đột biến gần 755 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ 2023. Cùng với hai mảng kinh doanh chính, hoạt động kinh doanh khác của SHB cũng ghi nhận kết quả tích cực khi mang về khoản lãi 428 tỷ đồng, tăng 55%.

Lũy kế cả năm 2024, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 11.543 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước và vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

VPBank trở lại đường đua lợi nhuận với mức lãi cao gấp 2,4 lần cùng kỳ

VPBank cũng vừa trải qua kỳ kinh doanh bứt phá với lợi nhuận tăng trưởng mạnh. Trong quý 4/2024, lợi nhuận hợp nhất của ngân hàng đạt hơn 6.151 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ 2023.

Lợi nhuận VPBank bật tăng nhờ thu nhập lãi thuần đạt xấp xỉ 13.200 tỷ đồng, cao hơn 19% so với quý 4/2023. Bên cạnh đó, VPBank cũng ghi nhận khoản lợi nhuận đột biến từ nợ đã xử lý rủi ro, giúp lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khác đạt hơn 2.400 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả năm 2024, nhà băng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng tới 85% so với năm trước, đạt hơn 20.000 tỷ đồng .

Theo VPBank, một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào thành công này là sự phục hồi mạnh mẽ của công ty tài chính FE Credit sau quá trình tái cấu trúc. Bên cạnh đó, với chiến lược tập trung bán lẻ, VPBank đã tăng tốc mở rộng quy mô tín dụng, ghi nhận cho vay tăng trưởng ổn định trong các phân khúc chiến lược và phân khúc tiềm năng FDI.

Kết thúc 31/12/2024, quy mô tín dụng tại ngân hàng mẹ VPBank đạt hơn 629.000 tỷ đồng, tăng 19,4% so với đầu năm và cao hơn so với trung bình ngành 15%. Riêng quý cuối năm, tín dụng của ngân hàng mẹ tăng 8,2% so với quý liền trước,

ABBank công bố lợi nhuận cao đột biến

ABBank cũng nằm trong nhóm ngân hàng có lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng. Theo đó, ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 556 tỷ đồng vào quý 4/2024, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 124 tỷ đồng.

Kết quả này có được nhờ tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 1.526 tỷ đồng, tăng mạnh 65,5% so với cùng kỳ trong khi tổng chi phí hoạt động chỉ tăng 23,1%. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng gần 2,5 lần, đạt 777 tỷ đồng. Song song với việc cắt giảm chi phí hoạt động, chi phí dự phòng rủi ro của ABBank giảm gần một nửa, xuống còn 221 tỷ đồng, cũng đã góp phần vào kết quả ấn tượng của ngân hàng này.

Tính chung cả năm 2024, lợi nhuận trước thuế ABBank đạt 795 tỷ đồng, tăng 36,1% so với năm 2023.

Lợi nhuận PGBank cải thiện mạnh mẽ

Tương tự ABBank, PGBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 76,3 tỷ đồng trong quý 4, cải thiện mạnh so với mức lỗ 4,6 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của ngân hàng, lợi nhuận quý 4/2024 tăng mạnh nhờ thu nhập lãi thuần tăng 23%. Bên cạnh đó, PGBank đã tăng cường công tác thu hồi nợ, đặc biệt thu gốc, lãi của các khoản nợ đã xử lý bằng dự phòng làm cho thu nhập từ hoạt động khác tăng trong quý 4.

Lũy kế cả năm 2024, PGBank đạt lợi nhuận trước thuế 421 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2023.