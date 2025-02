Lợi nhuận tăng 60%, Tập đoàn Hoa Sen chi bao nhiêu cho dàn lãnh đạo?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I niên độ 2024 - 2025 (từ 1/10 - 31/12/2024), Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group, mã HSG, sàn HoSE) ghi nhận doanh thu thuần 10.222 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Do giá vốn tăng chậm hơn nên lợi nhuận gộp tăng 27% so với cùng kỳ, ở mức 1.205 tỷ đồng.



Nguồn: HSG

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm không đáng kể nhưng đáng nói chi phí tài chính "đội" thêm 51% lên gần 75 tỷ đồng, chủ yếu do lãi vay tăng mạnh. Cùng chiều, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 15% và 37% lên mức 849 và 143 tỷ đồng.

Kết quả, Tập đoàn Hoa Sen báo lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 60% so với cùng kỳ lên mức hơn 165 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2024, "ông lớn" ngành tôn mạ này có tổng tài sản hơn 19.800 tỷ đồng, tăng 27% sau 3 tháng đầu kỳ. Trong đó, tiền mặt 1.497 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với đầu kỳ, chủ yếu nhờ tăng mạnh các khoản tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 21% về còn 2.360 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng nhẹ lên gần 9.750 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 8,3% sau 3 tháng lên mức 719 tỷ đồng. Trong đó, tập trung chủ yếu ở dự án khách sạn Hoa Sen Yên Bái (392 tỷ đồng), dự án Hoa Sen Phú Mỹ (153 tỷ đồng).

Bên kia bảng cân đối tài chính, tổng nợ phải trả của Tập đoàn Hoa Sen tăng nhẹ lên 8.680 tỷ đồng. Trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 6.410 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu kỳ và đều là nợ ngân hàng.

Báo cáo này cũng ghi nhận, trong 3 tháng đầu niên độ tài chính 2024-2025, Tập đoàn Hoa Sen chi hơn 5,1 tỷ đồng cho các nhân sự quản lý chủ chốt, trong khi cùng kỳ chỉ phải chi ra 3,2 tỷ đồng.

Nguồn: HSG

Trong đó, Chủ tịch Lê Phước Vũ và Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Luân nhận được 90 triệu đồng/3 tháng. Tổng giám đốc Vũ Văn Thanh nhận được gần 485 triệu đồng/3 tháng.