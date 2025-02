Lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán của EVNFinance tăng 72% so với năm 2023

Ngày 28/02/2025, EVNFinance công bố báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Hà Nội. Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2024 của EVNFinance tăng gần 72% so với lợi nhuận trước thuế năm 2023 và không có chênh lệch so với số liệu báo cáo tự lập đã công bố trước đó.

Thu nhập lãi thuần năm 2024 đạt 1.444 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với lãi thuần năm 2023. Chi phí lãi và các chi phí tương tự năm 2024 đã giảm 452 tỷ đồng so với chi phí lãi năm 2023, tương đương mức giảm 13,7%. Tỷ lệ chi phí lãi trên thu nhập lãi tại 31/12/2024 là 66,2%, trong khi tỷ lệ này tại 31/12/2023 là 82,2%, cho thấy hiệu quả kinh doanh và quản trị chi phí của EVNFinance đã cải thiện rất tốt. Hoạt động kinh doanh ngoại hối đã được cải thiện chất lượng, mặc dù năm 2024 lỗ 43 tỷ đồng nhưng đã giảm so với mức lỗ năm 2023 là 86,5 tỷ đồng.

Theo Bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của EVNFinance tăng 21% từ mức 49.221 tỷ đồng tại 31/12/2023 lên mức 59.598 tỷ đồng tại 31/12/2024. Vốn điều lệ cũng tăng từ 7.042 tỷ đồng cuối năm 2023 lên 7.605 tỷ đồng trong năm 2024, đây là kết quả của việc EVNFinance đã thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8% cho các cổ đông hiện hữu.

Năm 2024, EVNFinance chủ động xây dựng cơ cấu vốn an toàn, bền vững với tỷ trọng huy động vốn thị trường 1 và giấy tờ có giá chiếm gần 60% tổng nguồn vốn huy động. Nguồn vốn huy động của EVNFinance đều có sự tăng trưởng trên tất cả các kênh huy động, trong đó, tiền gửi của khách hàng tại 31/12/2024 tăng ấn tượng 240%, gấp hơn 3 lần so với thời điểm 31/12/2023.

Về hoạt động cho vay, tổng số dư cho vay khách hàng tại 31/12/2024 đạt 46.802 tỷ đồng, trong đó, chất lượng nợ vay của EVNFinance tiếp tục được duy trì tốt và đảm bảo tỷ lệ nợ xấu tiếp tục dưới 1%.

Bên cạnh đó, theo thuyết minh báo cáo tài chính, hoạt động cho vay của EVNFinance năm 2024 được đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa loại hình kinh tế, trong đó, việc cho vay các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản đã giảm tỷ trọng từ 24% trong năm 2023 về 19% trong năm 2024. Đồng thời, EVNFinance cũng tăng cường hoạt động cho vay các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ để quay vòng vốn ngắn hạn nhanh hơn, hoạt động cho vay thương mại chiếm tỷ trọng gần 26% trong năm 2024.

Theo chia sẻ từ EVNFinance, thời điểm 6 tháng cuối năm 2024, EVNFinance cũng tập trung hoạt động cho vay các doanh nghiệp trong lĩnh vực di chuyển xanh và thông minh, gia tăng số dư cho vay đối với năng lượng tái tạo và năng lượng mặt trời.

Cũng theo thuyết minh báo cáo tài chính, tỷ lệ cho vay đối với mỗi một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan của EVNFinance đều tuân thủ theo Luật Các Tổ chức tín dụng 2024 và các văn bản pháp luật có liên quan. Về góp vốn đầu tư dài hạn, theo thuyết minh báo cáo, tỷ lệ đầu tư góp vốn vào các công ty đang trong quá trình đầu tư, thực hiện triển khai dự án trên tổng giá trị các khoản góp vốn tại 31/12/2024 đã giảm 36,9% so với thời điểm 31/12/2023.

Việc số liệu tại báo cáo tài chính được kiểm toán không thay đổi so với báo cáo quý IV năm 2024 tự lập của EVNFinance cho thấy, EVNFinance đã hạch toán và lập báo cáo theo chuẩn mực kế toán và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật. Trong các năm qua, EVNFinance luôn là một trong số ít những tổ chức tín dụng niêm yết phát hành báo cáo tài chính được kiểm toán sớm nhất thị trường.

Hiện tại, EVNFinance đã thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 26/02/2025 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến vào ngày 05/04/2025.