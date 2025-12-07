Lợi thế thiên nhiên và văn hoá: Vì sao Việt Nam có thể trở thành" Japan of wellness"

Việt Nam - mạch nguồn tự nhiên của phục hồi

Theo báo cáo quốc tế được công bố tại hội nghị toàn quốc về du lịch y tế gắn với phát triển bền vững do Bộ Y tế và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tại Lâm Đồng mới đây, thị trường du lịch y tế toàn cầu năm 2024 đạt 100 tỷ USD, với mức tăng trưởng hằng năm từ 15 đến 25%.

Tại Việt Nam, quy mô thị trường đã đạt khoảng 700 triệu USD trong năm 2024 và dự báo có thể đạt gần 4 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng bình quân 18%/năm.

Ở Nhật Bản, ngành onsen (suối nước nóng) đã trở thành biểu tượng quốc gia, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm và đóng góp hàng tỷ USD cho du lịch. Trong khi đó, theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), ít quốc gia nào trong khu vực sở hữu mạng lưới khoáng nóng dày đặc như Việt Nam. Hiện nước ta có hơn 400 mạch khoáng nóng lớn nhỏ, phân bố trải khắp từ Bắc chí Nam - một "tài nguyên trị liệu" hiếm có ở Đông Nam Á.

Thanh Thủy (Phú Thọ) là ví dụ điển hình. Nằm cách Hà Nội chỉ hơn 60km, vùng đất này sở hữu nguồn nước khoáng nóng có nhiệt độ 37 - 53°C, chứa hàm lượng radon - một nguyên tố quý từng chỉ thấy ở các suối khoáng nổi tiếng của Nhật Bản.

Ngoài Thanh Thủy, nhiều địa phương khác như Ninh Bình, Thái Bình (nay là Hưng Yên), Quảng Ninh,...cũng sở hữu nguồn khoáng quý giá. Trong đó, mỗi vùng đất lại mang trong mình một mạch khoáng với đặc tính riêng, giàu khoáng chất tự nhiên giúp phục hồi xương khớp, tuần hoàn và làm dịu hệ thần kinh, nhất là với người lớn tuổi.

Nếu được đầu tư bài bản, Việt Nam có thể hình thành vành đai khoáng trị liệu trải dài từ Bắc xuống Nam - tương tự hệ thống onsen của Nhật Bản, nơi du khách không chỉ đến để tắm, mà đến để trị liệu và phục hồi.

Không chỉ thiên nhiên ưu đãi, Việt Nam còn sở hữu di sản y học cổ truyền lâu đời, với hàng nghìn bài thuốc dân gian, liệu pháp châm cứu, bấm huyệt, dưỡng sinh, xông lá thuốc, kết hợp dược liệu bản địa như nhân sâm Ngọc Linh, hà thủ ô, trà atiso…

Từ Lào Cai đến Huế, từ Lâm Đồng đến Nha Trang, nhiều địa phương đã bắt đầu "đánh thức" di sản này bằng những mô hình du lịch trị liệu độc đáo: Tắm lá thuốc người Dao đỏ, detox thảo dược, yoga trên núi, thiền trong rừng, kết hợp cùng dược liệu địa phương. Những trải nghiệm này không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn tạo kết nối sâu sắc giữa con người - thiên nhiên - văn hoá bản địa.

Điều người Nhật làm được với onsen và zen, Việt Nam hoàn toàn có thể làm được với khoáng nóng và y học cổ truyền - hai mảnh ghép mang "bản sắc chữa lành phương Đông".

Văn hoá "sống an" – DNA wellness của người Việt

Các chuyên gia sức khỏe của WHO nhận định, người Việt có một đặc ân văn hoá là sống thuận tự nhiên. Từ cách ăn uống thanh đạm, ưu tiên rau xanh, đến nếp sống chậm rãi, đề cao sự an hòa trong từng cử chỉ - tất cả tạo nên nền tảng cho lối sống wellness mà thế giới đang tìm kiếm.

Ẩm thực Việt Nam được đánh giá có tính dưỡng sinh cao, sử dụng nhiều thực phẩm tươi, ít dầu mỡ, giàu dinh dưỡng và phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Bữa cơm Việt cân bằng âm dương đã là một "liệu pháp tự nhiên" được duy trì qua nhiều thế hệ. Và trong nhịp sống hiện đại, tinh thần "sống an - sống chậm - sống khỏe" ấy chính là chìa khóa giúp Việt Nam không chỉ bán sản phẩm du lịch, mà còn xuất khẩu phong cách sống.

Theo Bộ Y tế, du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe sẽ trở thành lĩnh vực mũi nhọn trong chiến lược kinh tế y tế quốc gia, với trọng tâm là Đề án "Phát triển dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao và thúc đẩy du lịch y tế giai đoạn 2025 - 2030".

Đề án đặt mục tiêu hình thành 5 trung tâm y tế - du lịch đạt chuẩn quốc tế tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Khánh Hòa; đồng thời lựa chọn 15 bệnh viện trọng điểm tham gia mô hình bệnh viện - khách sạn - khu nghỉ dưỡng (hospital-resort). Bộ Y tế cũng đang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xây dựng chuỗi sản phẩm y học cổ truyền kết hợp nghỉ dưỡng, phát triển gói chăm sóc toàn diện bao gồm: Khám - điều trị - phục hồi - nghỉ dưỡng.

Bộ Y tế nhấn mạnh, Việt Nam có chi phí y tế hợp lý, đội ngũ bác sĩ chất lượng cao và nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào. Nếu biết khai thác đúng hướng, chúng ta có thể vừa thu hút khách quốc tế, vừa nâng cao năng lực y tế trong nước - biến sức khỏe thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Căn hộ trị liệu - biểu tượng mới của "Wellness Living"

Tại Việt Nam, xu hướng du lịch và nghỉ dưỡng trị liệu cũng phát triển mạnh khi nhu cầu sống khỏe – sống cân bằng tăng nhanh ở nhóm trung niên và người cao tuổi đô thị. Nhiều doanh nghiệp đã sớm nhận ra giá trị của khoáng nóng, y học cổ truyền và cảnh quan bản địa trong việc xây dựng hệ sinh thái "wellness kiểu Việt". Trong số đó, Onsen Fuji là đơn vị tiên phong với chuỗi dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên và Tokyu Retreat. Cả ba đều phát triển theo xu hướng Thera Home – mô hình căn hộ trị liệu tiên phong tại Việt Nam, kết hợp trị liệu tự nhiên, chăm sóc y tế dự phòng và không gian nuôi dưỡng tinh thần. Sự xuất hiện của Thera Home cho thấy Việt Nam hoàn toàn có thể hình thành những "đô thị trị liệu" mang bản sắc riêng, đóng vai trò hạt nhân trong tham vọng trở thành điểm đến sống khỏe mới của khu vực.

Thera Home được định nghĩa là nơi mỗi ngôi nhà là một liệu pháp - sự kết hợp giữa trị liệu tự nhiên, trị liệu y học và trị liệu tinh thần, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện. Mỗi căn hộ có bồn khoáng nóng riêng, hệ thống lọc khí ion âm, đèn sinh học điều hòa nhịp sinh học, phòng detox, vườn thiền 5 giác quan và khác biệt lớn nhất của Thera Home nằm ở hệ thống chăm sóc y tế và điều dưỡng 24/7 ngay trong nội khu, được ví như "trái tim vận hành" của toàn dự án.

Khác với chung cư thông thường, Thera Home không chỉ để ở, mà là nơi tái tạo năng lượng sống mỗi ngày - mô hình "ở là chữa lành". Đây chính là bước đi cụ thể hoá chiến lược wellness quốc gia: Kết hợp tự nhiên - y học - tâm hồn trong cùng một không gian sống.

Có thể thấy, nếu biết quy hoạch chiến lược, gắn kết tài nguyên khoáng nóng với các trung tâm dưỡng sinh, căn hộ trị liệu như Thera Home, du lịch cộng đồng và y học cổ truyền, Việt Nam có thể không chỉ phát triển kinh tế địa phương mà còn xây dựng thương hiệu quốc gia - một "Japan of wellness" mang tinh thần Việt.

Từ nguồn khoáng nóng chảy trong lòng đất đến văn hóa sống "an" trong từng hơi thở, Việt Nam đang nắm giữ DNA chữa lành độc đáo. Khi thiên nhiên, văn hóa và con người cùng hòa nhịp, Việt Nam không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng - mà là nơi con người tìm lại sự cân bằng, tái tạo năng lượng và chạm tới hạnh phúc thật sự…