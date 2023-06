Lợn chết vì nóng, cây đổ vì lũ: Cơn đau đầu của Trung Quốc để nuôi sống 1,4 tỷ dân qua mùa hè

Hãng tin CNN cho hay nhiều vùng tại Trung Quốc đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong khi những vùng khác lại phải vật lộn với các đợt mưa lớn đang khiến ngành nông nghiệp nước này chịu thiệt hại nặng.

Giới truyền thông địa phương liên tục đưa tin về tình hình thời tiết xấu, qua đó làm dấy lên lo ngại về khả năng đảm bảo an ninh lương thực cho nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Vào mùa hè năm 2022, Trung Quốc đã từng hứng chịu đợt nắng nóng và hạn hán tệ nhất lịch sử, dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng gây ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp cũng như chuỗi cung ứng sản xuất.

Mặc dù năm nay Trung Quốc cũng có sự chuẩn bị nhưng các đợt nắng nóng đến quá sớm hơn so với mọi năm đang khiến tình hình trở nên căng thẳng.

Theo CNN, hàng loạt con lợn, thỏ và cá đã chết tại Trung Quốc vì nắng nóng, trong khi các cánh đồng lúa mỳ ở miền trung nước này thì đang phải chịu lũ lụt do đợt mưa nặng hạt nhất lịch sử. Các quan chức hiện cũng đang lo lắng vì đợt hạn hán năm nay sẽ ảnh hưởng đến vùng đồng bằng sông Trường Giang, khi trồng lúa chính của cả nước, trong vài tháng tới.

Nắng mưa thất thường

Kể từ tháng 3/2023, nhiệt độ tại một số thành phố của Trung Quốc đã tăng cao lên mức kỷ lục. Ví dụ tại Yunnan và Sichuan, nhiệt độ đã phá kỷ lục 40 độ C.

Khoảng 578 trạm dự báo thời tiết trên khắp cả nước trong ngày 31/5/2023 đã ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục.

“Thời tiết khắc nghiệt như hạn hán và lũ lụt sẽ ảnh hưởng đến sản lượng nông nghiệp và gây mất ổn định đến an ninh lương thực”, chuyên gia phân tích trưởng Sheng Xia của Citic Securities nhận định.

Cũng theo chuyên gia Sheng, sự mở rộng của hiện tượng El Nino trong năm nay sẽ đe dọa đến an ninh lương thực Trung Quốc khi lần đầu tiên nhiệt độ toàn cầu có thể vượt 1,5 độ C so với mức bình quân trước cuộc cách mạng công nghiệp hóa cuối thập niên 1800.

“Tại Trung Quốc, hiện tượng El Nino có thể dễ dàng gây biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông Trường Giang, gây mưa lũ ở miền Nam nhưng lại khiến hạn hán ở miền Bắc, tạo ra thời tiết mùa đông trong mùa hè ở miền Tây Bắc”, chuyên gia Sheng cảnh báo.

Lợn chết cây đổ

Hãng tin CNN cho biết giới truyền thông địa phương thời gian gần đây đưa tin tràn ngập về việc gia súc gia cầm chết vì nóng.

Tại một trang trại miền Đông tỉnh Jiangsu, hàng trăm con lợn đã chết trong 1 tuần vì mất điện đột ngột khiến quạt mát ngừng hoạt động vào ban đêm. Giới truyền thông địa phương cho biết những con lợn này chết vì quá nóng và thiếu khí khi các quạt thông hơi ngừng chạy.

Ngoài ra, đợt nắng nóng này cũng được cho là nguyên nhân khiến cá chép nuôi sống ở Tây Nam Quảng Tây chết hàng loạt. Tờ SCMP cho biết dân làng tại vùng này khẳng định nhiệt độ nước tăng cao mùa nắng nóng đã “thiêu chết” những con cá nuôi.

Trong khi đó ở Tứ Xuyên, giá đầu thỏ cay, một món ăn đặc sản, cũng tăng mạnh khi loài động vật này chết hàng loạt khi nhiệt độ tăng cao. Tại Tây Nam Trung Quốc, bình quân người dân tiêu thụ khoảng 200 triệu đầu thỏ mỗi năm.

Không chỉ mảng chăn nuôi, nhiều khu vực cây trồng tại Trung Quốc cũng đang hứng chịu thiệt hại nặng nề vì thay đổi thời tiết.

Những trận mưa lớn gây ngập lụt ở tỉnh Henan, vốn chiếm ¼ sản lượng lúa mỳ toàn quốc, đã làm úng ngập các cánh đồng. Tồi tệ hơn là trận thiên tai này diễn ra chỉ vài ngày trước khi mùa vụ thu hoạch bắt đầu.

Giới truyền thông địa phương cho biết những trận mưa lớn kỷ lục này cũng khiến nhiều kho ngũ cốc bị mốc hoặc nảy mầm, qua đó hủy hoại khoảng 20% sản lượng toàn vùng.

Hãng tin China Media Group cho biết đây là trận mưa lũ tệ nhất trong hơn 10 năm qua tại đây và tình hình có thể còn tồi tệ hơn nếu hiện tượng El Nino tiếp tục phát triển.

Chuyên gia Sheng thì cho hay tình hình nắng nóng và hạn hán ở miền Tây Xinjiang đã ảnh hưởng đến sản lượng ngô và lúa mỳ.

Theo CNN, nhiều chuyên gia thời tiết nhận định hàng loạt những trận lũ lụt, hạn hán sẽ diễn biến thất thường ở Trung Quốc trong khoảng tháng 5-9/2023, gây ảnh hưởng mạnh đến thị trường nông sản.

Một ước tính chính thức cho thấy trong vài tháng tới, lượng mưa ở vùng trung lưu sông Dương Tử sẽ giảm đáng kể dẫn đến rủi ro hạn hán và tác động tới mùa vụ trồng lúa. Hiện khu vực sông Dương Tử đang là nơi cung cấp hơn 2/3 sản lượng lúa gạo toàn Trung Quốc.

*Nguồn: CNN