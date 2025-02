Long An: 28 lãnh đạo cấp phòng, huyện của công an tỉnh nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 28-2, Công an tỉnh Long An tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 28 cán bộ kể từ ngày 1-3. Trong đó, có 10 trưởng phòng, 11 phó trưởng phòng, 3 trưởng công an huyện, 4 phó công an huyện.

Giám đốc Công an tỉnh Long An ghi nhận những đóng góp, cống hiến của 28 cán bộ xin nghỉ hưu trước hạn

Lãnh đạo Công an tỉnh Long An tặng hoa và quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho 28 cán bộ

Trong 28 cán bộ xin nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí trước hạn tuổi phục vụ thì có 15 người nghỉ công tác, hưởng chế độ trước hạn tuổi và 13 người nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trước hạn tuổi.

Tại buổi lễ, Đại tá Lâm Minh Hồng – Giám đốc Công an tỉnh Long An - trân trọng ghi nhận những cống hiến của những cán bộ này trong thời gian công tác trong lực lượng công an nhân dân (CAND).

Dù ở vị trí, cương vị công tác nào, những cán bộ này cũng không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Những kết quả công tác, cống hiến quan trọng của họ đã góp phần vào thành tích chung của công an tỉnh trong suốt nhiều năm qua.

"Các đồng chí đã có thời gian công tác nhiều năm trong lực lượng CAND. Quá trình công tác phấn đấu, trưởng thành từ chiến sĩ đến cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, các đồng chí luôn giữ vững phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người Đảng viên, người chiến sĩ CAND. Đến thời điểm này, các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, nhà nước và ngành công an đã tin tưởng tín nhiệm" - Đại tá Lâm Minh Hồng nhấn mạnh.