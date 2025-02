Long An đẩy nhanh tiến độ dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh

Đoàn công tác tỉnh Long An do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được dẫn đầu vừa tiến hành kiểm tra thực tế tiến độ Dự án đường Vành đai 3 TP Hồ chí Minh (đoạn qua Long An) cùng các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của UBND huyện Bến Lức, các dự án hiện đang bám sát tiến độ và đáp ứng các mục tiêu đề ra. Cụ thể, Dự án đường Vành đai 3 qua Long An dự kiến hoàn thành đường cao tốc vào tháng 10/2025 và toàn bộ dự án vào năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được nhấn mạnh cam kết của chính quyền tỉnh Long An trong việc đồng hành và hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư. Tỉnh sẽ tháo gỡ nhanh chóng mọi vướng mắc, đặc biệt là về đất đai, thủ tục hành chính và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ông yêu cầu các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, triển khai dự án với quyết tâm "không chậm một ngày, không lỡ một cơ hội", đảm bảo tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm.

Dự án đường Vành đai 3 TP Hồ chí Minh có tổng chiều dài 76,34km, đi qua TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An, với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 6/2023, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2026.

Riêng đoạn qua Long An dài 6,8km, bắt đầu từ ranh giới TP Hồ Chí Minh và kết thúc tại nút giao với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương. Đến nay, dự án đã thi công đạt hơn 52% khối lượng, đúng tiến độ và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Tổng mức đầu tư cho đoạn qua Long An là 4.208 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng chiếm 3.040 tỷ đồng và chi phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư là 1.168 tỷ đồng.