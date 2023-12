Long An: Phát huy tối đa lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân

Một Long An với sông nước êm đềm đón chờ du khách với những điểm đến hấp dẫn - Ảnh: VGP/Trần Như

Tăng cường thu hút đầu tư

Long An là một trong những địa phương thu hút tốt đầu tư trong và ngoài nước. Tính từ đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 1.582 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 11%) với tổng vốn 15.478 tỉ đồng.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 16.702 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn 367.968 tỉ đồng, trong đó có 12.602 doanh nghiệp và 76.624 hộ kinh doanh đang hoạt động. Dự án đầu tư trong nước, từ đầu năm 2023 đến hiện tại, tỉnh cấp mới 65 dự án với tổng vốn đăng ký mới là 56.364 tỉ đồng (tăng 33.785 tỉ đồng).

Trên địa bàn tỉnh hiện có 2.197 dự án với số vốn đăng ký 268.341 tỉ đồng. Với các dự án đầu tư nước ngoài tỉnh cấp mới 95 dự án, tăng 47 dự án với tổng vốn đăng ký tăng 235 triệu USD. Tổng số dự án tại tỉnh Long An có 1.228 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 10,5 tỉ USD.

Lãnh đạo tỉnh Long An đã tăng cường tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng để thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp có năng lực và tiềm lực về tài chính, thu hút đầu tư các dự án có tính lan tỏa, tác động tích cực đến sự phát triển KT-XH của tỉnh. Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Long An đã và đang chủ động triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm mời gọi đầu tư vào Long An.

Với những lợi thế về tiềm năng đất đai cùng với chú trọng đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp, định hướng của tỉnh trong giai đoạn tới là thu hút đầu tư có chọn lọc, hướng đến phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng gắn với bảo vệ môi trường nhằm hướng đến sự tăng trưởng bền vững.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Huỳnh Văn Sơn, trong quá trình phát triển KT-XH, Long An luôn hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, nhất là trên các lĩnh vực ưu tiên hiện nay như đổi mới công nghệ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số; chuyển đổi năng lượng xanh; hạ tầng công nghiệp, hạ tầng đô thị; y tế; công nghiệp chế biến, chế tạo, vật liệu, điện tử; phát triển thị trường tài chính; đào tạo nguồn nhân lực; thúc đẩy khởi nghiệp. Long An cam kết luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, hỗ trợ các dự án đầu tư được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi theo quy định khi triển khai dự án tại Long An. Lãnh đạo tỉnh đã có những kế hoạch trọng tâm nhằm cải thiện nguồn nhân lực của tỉnh theo hướng nâng cao về lượng lẫn chất, đạt tiêu chuẩn về trình độ kỹ thuật cao nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Long An luôn hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư - Ảnh: VGP/TN

An cư để lạc nghiệp

Đặc biệt, về công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống công nhân luôn được các cấp, các ngành của Long An quan tâm, nhất là vấn đề nhà ở hiện nay.

Thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Long An cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 7 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) với hơn 1,8 nghìn căn hộ đã xây dựng xong. Các dự án này nằm trên địa bàn huyện các huyện: Đức Hòa, Cần Giuộc, TP. Tân An.

Trong tháng 12/2023, các chủ đầu tư sẽ khởi công xây dựng tiếp 3 dự án NƠXH tại 2 huyện Đức Hòa và Bến Lức. Cụ thể, huyện Đức Hòa có 2 dự án với diện tích 16 ha, quy mô trên 3 nghìn căn. Huyện Bến Lức có 1 dự án với diện tích khoảng 1 ha, quy mô khoảng 1 nghìn căn.

Số liệu từ Sở Xây dựng tỉnh Long An cũng cho biết, trong năm 2023 - 2024, tỉnh Long An sẽ có 14 dự án NƠXH được khởi công tại các huyện: Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước với diện tích hơn 65 ha, quy mô hơn 14,6 nghìn căn.

Trong đó, huyện Đức Hòa có 9 dự án, quy mô hơn 12 nghìn căn; huyện Bến Lức có 4 dự án với khoảng 2,5 nghìn căn và huyện Cần Đước có 1 dự án với quy mô 900 căn.

Bên cạnh đó, giai đoạn 2024-2025, tỉnh Long An tiếp tục triển khai 19 dự án ở các huyện: Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Huệ, Thủ Thừa, Tân Trụ với tổng diện tích hơn 83 ha, quy mô khoảng 24,4 nghìn căn. Tỉnh Long An phấn đấu đến năm 2030 đạt chỉ tiêu Chính phủ giao 71,2 nghìn căn NƠXH.

Được biết, tỉnh Long An hiện có 37 KCN với tổng diện tích quy hoạch gần 13 nghìn ha. Trong đó, 18 KCN đã đi vào hoạt động.

Số lượng lao động trong các KCN khoảng 212 nghìn người. Dự kiến, đến năm 2030 tăng lên khoảng 305 nghìn người, do đó, nhu cầu về nhà ở cho công nhân trong các KCN rất lớn, chiếm khoảng 50% số lao động hiện tại.

Hiện nay, toàn tỉnh Long An có 37 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch gần 13.000ha. Trong đó, 18 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 86%.

Số lượng lao động trong các khu công nghiệp khoảng 212.000 người. Dự kiến, đến năm 2030 tăng lên khoảng 305.000 người.

Phần lớn công nhân, lao động nhập cư từ các tỉnh, thành phố khác và chưa có nhà ở nên nhu cầu về nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp rất lớn, chiếm khoảng 50% số lao động hiện tại.

Ngoài ra, Long An hiện có khoảng 4.800 khu nhà trọ do các hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư xây dựng với khoảng 77.200 căn nhà trọ, đáp ứng nhu cầu cho hơn 156.000 công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp sinh sống.