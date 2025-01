Long Châu vẫn là "gà đẻ trứng vàng": Doanh thu hơn 1 tỷ USD, chiếm quá nửa doanh thu của FPT Retail

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HoSE: FRT) đã công bố kết quả kinh doanh năm 2024 hôm 23/1.

Kết thúc năm 2024, FPT Retail ghi nhận tổng doanh thu lũy kế đạt 40.104 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu online toàn công ty đạt 7.165 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế lũy kế năm 2024 toàn công ty đạt 527 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với kế hoạch.

Chuỗi FPT Long Châu ghi nhận doanh thu tăng trưởng ở mức 59% so với năm 2023, đạt 25.320 tỷ đồng và chiếm 63% doanh thu toàn FRT. Trong đó, FPT Long Châu vẫn tiếp tục dẫn đầu về quy mô và hiệu quả hoạt động của chuỗi nhà thuốc.

Theo đó, doanh thu trung bình mỗi nhà thuốc hàng tháng đạt 1,2 tỷ đồng, trong bối cảnh các nhà thuốc mở mới năm 2024 có quy mô nhỏ hơn so với các nhà thuốc hiện hữu.

Năm 2024, doanh thu chuỗi FPT Shop đạt 15.126 tỷ đồng. Nhờ chiến lược tái cấu trúc toàn diện, kết quả kinh doanh tại cửa hàng liên tục cải thiện. Riêng trong quý IV/2024, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt 2,2 tỷ đồng/tháng, đây là mức cao nhất kể từ đầu năm. Đặc biệt, đây là quý thứ hai liên tiếp chuỗi FPT Shop ghi nhận lợi nhuận.

Sau giai đoạn thử nghiệm chuyển đổi mô hình cửa hàng FPT Shop thông thường sang cửa hàng FPT Shop Điện Máy, cuối quý IV/2024, mô hình này ghi nhận 54 cửa hàng trên cả nước. Năm nay cũng đánh dấu việc FPT Shop thúc đẩy các sản phẩm dịch vụ mới, hướng tới đa dạng hóa danh mục kinh doanh, góp phần cải thiện đáng kể mức lãi gộp.

Về mạng lưới cửa hàng, kết thúc năm 2024, FPT Retail sở hữu mạng lưới 2.703 cửa hàng trên cả nước. Trong đó, FPT Long Châu mở rộng với 1.943 nhà thuốc, tăng 446 nhà thuốc so với đầu năm 2024.

Hệ thống trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu tiếp tục được mở rộng, đạt 126 trung tâm trải khắp 54 tỉnh thành, tăng 116 trung tâm so với đầu năm 2024.

Không chỉ phát triển các cửa hàng vật lý, người dân đã có thể dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi từ FPT Long Châu trên ứng dụng VNeID. Người dùng có thể tương tác trực tiếp với các chuyên gia y tế, dược sĩ chuyên môn thông qua hệ thống hỗ trợ tự động phân luồng của ứng dụng để được giải đáp các thắc mắc liên quan đến sức khỏe và sản phẩm.