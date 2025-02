Lớp nhà đầu tư F0 bắt đầu "đi săn" đất nền

Báo cáo mới đây của Batdongsan.com.vn chỉ ra, sau Tết, thị trường bất động sản ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực. Trong đó, đất nền là loại hình dẫn đầu về tăng trưởng nhu cầu mua.

Cụ thể, nửa đầu tháng 2/2025, nhu cầu đầu tư quay trở lại đã kéo lượt tìm kiếm đất nền cả nước tăng 2-3 lần so với trước Tết. Tại Hà Nội, nhu cầu tìm mua đất nền tăng 50 -55%, tập trung ở Long Biên, Hoài Đức, Hà Đông... Tại Tp.HCM, lượt tìm kiếm đất nền tháng 2/2025 tăng 45-50% so với tháng 1/2025, co cụm ở khu vực quận 9 (cũ, nay là Tp.Thủ Đức).

Tại thị trường tỉnh như Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Đà Nẵng... nhu cầu tìm mua đất nền cũng tích cực sau Tết. Theo Batdongsan.com.vn, tại Đồng Nai và Long An gần 60% nhu cầu mua rơi vào phân khúc đất nền. Tại Bà Rịa – Vũng Tàu tỷ lệ này chiếm 40%; Đà Nẵng lượt tìm kiếm đất nền chiếm 45% nhu cầu mua nhà đất toàn thành phố. Tại Bình Dương, đất nền cũng là phân khúc dẫn đầu sức cầu so với chung cư và nhà phố.

Theo báo cáo từ Bộ Xây dựng, năm 2024 thị trường ghi nhận 412.448 nền đất giao dịch thành công, cao gấp 3 lần so với phân khúc chung cư, nhà ở riêng lẻ và tăng 33,6% so với năm 2023. Đơn vị này nhận định, giao dịch đất nền đang dần khởi sắc và dự báo có chuyển biến tích cực hơn. Thanh khoản có sự phục hồi nhờ loạt dự án hạ tầng trọng điểm đẩy nhanh tiến độ và các chính sách điều hành phát huy hiệu quả.

Việc dòng tiền đổ vào đất nền trong các tháng đầu năm 2025 thể hiện sức hút trở lại của phân khúc này. Đây là loại hình ảnh hưởng trực tiếp từ các thông tin tích cực về hạ tầng, quy hoạch. Tâm lý đón đầu của nhà đầu tư thực tế đã xuất hiện từ cuối năm 2024, kéo sang đầu năm 2025. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ về lãi suất đã thúc đẩy nhu cầu đầu tư tăng lên.

Đáng nói, gần đây, hoạt động nhà đầu tư F0 đã rục rịch tham gia thị trường, thay vì chỉ có nhóm đầu tư lâu năm. Điều này đã và đang tác động tích cực đến thanh khoản đất nền ở một số khu vực.

Nhìn lại giai đoạn 2020-2021, thị trường bất động sản chứng kiến sốt đất trên diện rộng. Khi đó, nhà đầu tư F0 đổ bộ vào thị trường với kỳ vọng lướt sóng nhanh, thu lợi nhuận cao. Nhiều người trong số đó sẵn sàng vay ngân hàng để đầu tư. Tuy nhiên, khi chính sách tiền tệ siết chặt và thị trường điều chỉnh mạnh vào năm 2022-2023, nhóm này chịu thiệt hại lớn do áp lực tài chính, thanh khoản thấp và giá đất giảm sâu.

Những đợt bán tháo, bán lỗ diễn ra tại thị trường phía Nam phần lớn đến từ nhà đầu tư F0. Họ không đủ lực tài chính để giữ hàng. Đến nay, nhóm đầu tư này có dấu hiệu quay lại thị trường nhưng trong tâm thế thận trọng. Thay vì lướt sóng, họ tham gia thị trường với kì vọng biên lợi nhuận vừa phải, chờ các thông tin quy hoạch, hạ tầng.

Theo môi giới, tại một số khu vực phía Nam như quận 9, huyện Hóc Môn đã xuất hiện nhóm đầu tư mới sẵn sàng “xuống tiền” với các lô đất có tiềm năng. Phần lớn họ mua để đầu tư trung, dài hạn. Trong số này, dù nhiều người chưa giải quyết được nguồn hàng đất nền “ôm” trước đó nhưng vẫn tiếp tục mua vào. Điều này cho thấy niềm tin của giới đầu tư đối với đất nền.

Mặc dù giao dịch và giá đất nền đã bắt đầu có tín hiệu tốt lên, song theo các chuyên gia, nhà đầu tư không vì quá kì vọng vào những đổi thay trong thời gian tới mà bỏ qua những lưu ý khi bỏ tiền vào phân khúc này. Yếu tố đầu tiên cần lưu ý khi đầu tư đất nền là tính pháp lý dự án. Việc nhà đầu tư tìm hiểu kỹ tính pháp lý sẽ quyết định đến biên lợi nhuận trong đầu tư.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn “chuyển giao”, việc dùng đòn bẩy tài chính, nhà đầu tư cần hết sức cẩn trọng. Tham gia thị trường ở giai đoạn này, nhà đầu tư nên dùng tiền nhàn rỗi, hoặc chỉ vay với tỉ lệ thấp. Bởi lẽ, thị trường bất động sản nói chung, đất nền nói riêng thực sự chưa thoát khỏi khó khăn. Những rủi ro về thanh khoản vẫn còn rình rập, ảnh hưởng đến dòng tiền của nhà đầu tư.