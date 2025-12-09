Louis Phạm diện áo phông cũng sexy hết nấc, liên tục "flex" cuộc sống sanh chảnh bên bạn trai Việt kiều

Sau thời gian vướng phải hàng loạt tin đồn rạn nứt, thậm chí chia tay, với bạn trai Việt kiều, Louis Phạm gần đây liên tục khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải loạt khoảnh khắc ở Mỹ. Cô nàng đang trong chuyến thăm người yêu và không ngần ngại "flex" những video đầy hạnh phúc, sang chảnh bên nhau như một lời phủ nhận cho mọi lời đồn trước đó.

Trong loạt ảnh mới nhất được đăng tải, Louis Phạm khiến dân tình trầm trồ với phong cách sexy - thời thượng. Cô nàng diện áo crop-top đen, quần short siêu ngắn tôn tối đa chân dài, "hack" chiều cao siêu đỉnh dù thực tế nữ TikToker chỉ sở hữu chiều cao hạn chế 1m50. Cựu hot girl TDDC khoác thêm áo lông tím nổi bật giữa phố đêm Mỹ, đi kèm với đó là đôi giày cao gót mũi nhọn và mắt kính đen nhỏ cá tính, combo khiến tổng thể vừa gợi cảm vừa sang xịn hút mắt.

Không khó để nhận ra Louis Phạm với vóc dáng thon gọn, đôi chân săn chắc thon thả nổi bật và thần thái tự tin. Cô nàng thoải mái tạo dáng ngay giữa đường phố đêm rực ánh đèn, trông như vừa thực hiện một bộ lookbook thời trang.

Theo những hình ảnh Louis chia sẻ, cô và bạn trai đang tận hưởng quãng thời gian bên nhau: cùng đi dạo phố, ăn tối, lái xe đêm… Louis Phạm sống cùng bạn trai Việt kiều và gia đình anh, liên tục khoe nhưng hình ảnh thân mật hay check-sin sang chảnh bên những chiếc xế hộp đắt tiền của người yêu.

Dù trước đó từng có nhiều lời bàn tán xoay quanh chuyện rạn nứt, hiện tại cả hai vẫn vô cùng mặn nồng. Dưới bài đăng của Louis Phạm, bạn trai cô không tiếc lời khen "vợ đẹp tuyệt vời" khiến fan của cặp đôi thả tim rần rần. Louis Phạm của hiện tại sau loạt drama đang tràn đầy vibe hạnh phúc, đậm chất "tôi đang yêu và cuộc sống thật đẹp".



