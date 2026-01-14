Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

LPBank vừa tăng lãi suất tiết kiệm, gửi kỳ hạn nào hưởng lãi suất cao nhất

14-01-2026 - 09:14 AM

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa tăng lãi suất huy động tiền gửi online 0,1%/năm đối với các kỳ hạn 6-60 tháng và giữ nguyên lãi suất tiền gửi tại quầy so với hồi đầu tháng.

Lãi suất tiết kiệm online LPBank tháng 1/2026

Theo đó, LPBank tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất tiết kiệm online ở mức cao hơn so với gửi tiền tại quầy, với khung lãi suất dao động từ 0,1 – 6,3%/năm, tùy theo kỳ hạn và phương thức lĩnh lãi.

Theo biểu lãi suất niêm yết dành cho hình thức nhận lãi cuối kỳ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn và dưới 1 tháng được áp dụng chung mức lãi suất 0,1%/năm. Với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ ở mức 4,5%/năm; các kỳ hạn 2 – 5 tháng có lãi suất dao động trong khoảng 4,6 – 4,75%/năm.

LPBank niêm yết lãi suất 6,2%/năm cho tiền gửi online kỳ hạn 6 – 11 tháng. Ở các kỳ hạn dài, lãi suất tiếp tục được nâng lên mức cao nhất 6,3%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng đến 60 tháng.

Bên cạnh hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, LPBank cũng triển khai đầy đủ các phương thức trả lãi khác cho tiền gửi online như lĩnh lãi trước, lĩnh lãi hàng tháng và lĩnh lãi hàng quý, giúp khách hàng linh hoạt lựa chọn theo nhu cầu.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy LPBank tháng 1/2026

Đối với hình thức gửi tiết kiệm tại quầy, LPBank đang áp dụng mặt bằng lãi suất huy động trong khoảng 0,1 – 5,8%/năm dành cho khách hàng cá nhân thông thường, tùy theo kỳ hạn và phương thức nhận lãi.

Cụ thể với hình thức nhận lãi cuối kỳ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn và dưới 1 tháng tiếp tục được niêm yết ở mức 0,1%/năm. Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất 4,2%/năm, trong khi các kỳ hạn 2 – 5 tháng dao động quanh 4,3 – 4,4%/năm khi lĩnh lãi cuối kỳ.

Ở nhóm kỳ hạn trung hạn, LPBank niêm yết lãi suất 5,7%/năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 6 – 11 tháng. Đối với các kỳ hạn dài từ 12 tháng đến 60 tháng, lãi suất được duy trì ở mức 5,8%/năm, cũng là mức lãi suất cao nhất đang được ngân hàng áp dụng cho hình thức gửi tiền tại quầy.

Song song với lĩnh lãi cuối kỳ, LPBank vẫn triển khai các phương thức lĩnh lãi linh hoạt khác như lĩnh lãi trước, lĩnh lãi hàng tháng và lĩnh lãi hàng quý để khách hàng lựa chọn.

Cập nhật thị trường tiền tệ 13/1: Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 80.000 tỷ từ đầu năm, lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại


