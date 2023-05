Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu thức bán “combo du lịch giá rẻ” trên mạng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình Phòng An ninh mạng Công an thành phố Đà Nẵng thấy xuất hiện một số hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả mạo các công ty lữ hành, du lịch, phòng vé máy bay để bán các tour, vé máy bay, book phòng khách sạn… nên đã tham mưu Giám đốc Công an thành phố đưa ra một số cảnh báo cho du khách cũng như các công ty du lịch trên địa bàn; đồng thời rà soát, tiếp nhận và xác minh các thông tin lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức này để tiến hành điều tra, làm rõ.

Khuyến cáo của một công ty du lịch bị đối tượng Trang giả mạo để lừa đảo khách hàng

Tài khoản giả mạo

Sau thời gian tập trung điều tra, xác minh, đầu tháng 5/2023, Phòng An ninh mạng công an thành phố Đà Nẵng đã làm rõ đối tượng N.T.T.Trang (25 tuổi, trú huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) là một trong số các đối tượng sử dụng chiêu thức như trên. Cụ thể, Trang sử dụng nhiều sim rác, facebook ảo (như JP Dương, Phòng vé Bình…), zalo ảo (như Hữu An, Khánh An, Bình Hoàng Nữ...) để tham gia vào các hội nhóm du lịch, bán vé máy bay, book phòng khách sạn trên không gian mạng. Mục đích của Trang khi lên các hội nhóm này là tìm kiếm khách hàng có nhu cầu, sau đó nhắn tin tiếp cận “con mồi”. Khi đã nắm được sơ bộ nhu cầu của khách, Trang sẽ giả là công ty du lịch, phòng vé máy bay… rồi đưa thông tin giả mạo, tài khoản giả để du khách chuyển tiền vé hoặc tiền cọc tour du lịch, sau khi nhận được tiền, Trang cắt liên lạc. Để “khách hàng” tin tưởng, trước đó, Trang đã tiếp cận các công ty du lịch để tìm hiểu cũng như cập nhật thông tin về giá, chính sách của công ty và lấy các hợp đồng, cuối cùng là chỉnh sửa và đưa các thông tin giả, tài khoản giả để du khách tin tưởng chuyển tiền.

Tài khoản giả mạo được đối tượng Trang sử dụng để lừa đảo

Theo kết quả điều tra ban đầu, với thủ đoạn này Trang đã lừa đảo hàng trăm người. Chỉ riêng với tài khoản lừa đảo đứng tên Nguyễn Huy Hoàng của Ngân hàng Vietinbank mới lập từ tháng 9/2022 đến nay nhưng đã có hàng chục nghìn giao dịch, số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, đấu tranh mở rộng, củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án và chuyển cho Cơ quan điều tra theo thẩm quyền. Các công ty, cá nhân bị hại của hình thức lừa đảo nêu trên cần liên hệ đến Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ Công an TP Đà Nẵng (trực tiếp là đồng chí Phạm Hoàng Dũng - Đội 3, địa chỉ: 80 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng; điện thoại: 0694.260.330; email: doi3anm@danang.gov.vn) để cung cấp thông tin.