Lừa đảo shipper "phiên bản 2025": Không đòi tiền hàng, tiền trong tài khoản vẫn "bay màu" chỉ sau vài phút

18-12-2025 - 20:02 PM | Xã hội

Kịch bản giả danh shipper mới nhất đã không còn đánh vào lòng tham hay sự bất cẩn khi nhận hàng COD, mà thao túng nạn nhân bằng nỗi sợ "bị trừ tiền oan" thông qua một màn kịch cực kỳ tinh vi.

Khác với những chiêu trò cũ kỹ như yêu cầu chuyển khoản trước phí ship hay phí lưu kho, kịch bản mới này đánh vào tâm lý hoang mang của người dùng một cách bài bản hơn. Kẻ gian thường mở đầu bằng một cuộc gọi thông báo đơn hàng đã được giao và thanh toán thành công. Thông tin này khiến nạn nhân mất cảnh giác vì nghĩ đây là cuộc gọi xác nhận thông thường và không bị mất tiền ngay lập tức.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, vấn đề xuất hiện ngay sau đó. Kẻ giả danh shipper sẽ hốt hoảng xin lỗi vì sơ suất hệ thống nên đã chuyển nhầm đơn hàng của khách vào mục "Tài khoản nội bộ" hoặc "Hội viên shipper". Hậu quả của sự nhầm lẫn này là khách hàng bị hệ thống nhận diện sai thành nhân viên giao hàng, dẫn đến nguy cơ bị tự động trừ tiền duy trì tài khoản hàng tháng, con số có thể lên tới vài triệu đồng.

Để tăng độ tin cậy, kẻ gian không vội vàng ép khách chuyển tiền ngay. Thay vào đó, shipper sẽ đóng vai người mắc lỗi, tỏ ra lo lắng và cầu khẩn nạn nhân giúp đỡ hủy đăng ký để tránh rắc rối cho cả hai. Ngay sau cuộc gọi này, nạn nhân sẽ nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi từ một người khác tự xưng là "Nhân viên chăm sóc khách hàng" của đơn vị vận chuyển.

Kẻ đóng vai tổng đài viên này nắm rất rõ thông tin của nạn nhân, từ họ tên, địa chỉ đến chi tiết đơn hàng vừa đặt, khiến người nghe hoàn toàn tin tưởng. Khi nhận thấy "con mồi" đã sập bẫy tâm lý lo sợ bị trừ tiền oan hàng tháng, chúng sẽ hướng dẫn truy cập vào một đường link lạ hoặc thực hiện thao tác chuyển khoản nhỏ để "xác minh hủy gói cước". Chỉ cần làm theo hướng dẫn trong vài phút ngắn ngủi, toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân sẽ bị "bốc hơi".

Bên cạnh kịch bản "tài khoản nội bộ" mới nổi này, người dùng vẫn cần cảnh giác với các chiêu thức cũ nhưng chưa bao giờ hết nguy hiểm. Đó là việc gọi điện báo có đơn COD gấp yêu cầu chuyển khoản vì shipper không mang tiền lẻ, hoặc gửi tin nhắn giả mạo chứa link theo dõi đơn hàng để đánh cắp thông tin. Điểm chung của các thủ đoạn này là luôn tạo áp lực thời gian, khiến nạn nhân không kịp suy nghĩ hay kiểm chứng.

Các chuyên gia an ninh mạng và đơn vị vận chuyển khẳng định: Không bao giờ có chuyện hệ thống tự động đăng ký khách hàng thành shipper hay tự động trừ tiền phí thành viên hàng tháng. Bất kỳ cuộc gọi nào nhắc đến khái niệm "tài khoản nội bộ" hay "hủy gói cước tự động" đều là dấu hiệu lừa đảo chắc chắn.

Cơ quan chức năng và các sàn TMĐT khuyến cáo người tiêu dùng cần giữ nguyên tắc "3 Không": Không làm theo hướng dẫn qua điện thoại của người lạ; Không cung cấp mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng; và tuyệt đối Không bấm vào bất kỳ đường link lạ nào được gửi qua tin nhắn. Khi gặp tình huống nghi ngờ, hãy tắt máy và chủ động liên hệ trực tiếp với chủ shop hoặc tổng đài chính thức của đơn vị vận chuyển để xác minh.


Theo Khả Văn

Phụ nữ số

