Lương 10 triệu/tháng, tôi vẫn tiết kiệm được gần 100 triệu sau 2 năm nhờ 5 thói quen này

Tôi từng nghĩ "phải lương 15–20 triệu mới tiết kiệm được", nhưng thực tế, với mức lương 10 triệu, tôi vẫn để dành được gần 100 triệu đồng chỉ trong vòng 2 năm.

Không phải nhờ trúng số hay nhận tài sản thừa kế, mà chỉ nhờ 5 nguyên tắc sống và tiêu tiền rất thực tế mà ai cũng có thể áp dụng.

1. Lập ngân sách chi tiêu rõ ràng – biết từng đồng đi đâu

Không có ngân sách nghĩa là để tiền “chảy lung tung” mà không kiểm soát. Tôi chia khoản lương 10 triệu của mình thành 3 phần cố định mỗi tháng:

- 6 triệu cho chi phí cố định (thuê nhà, ăn uống, đi lại, điện nước...)

- 3 triệu để tiết kiệm ngay từ đầu tháng

- 1 triệu cho các khoản linh hoạt, dự phòng phát sinh

Ngoài ra, tôi ghi chép lại toàn bộ chi tiêu bằng ứng dụng miễn phí trên điện thoại. Việc này giúp tôi biết được những “lỗ thủng vô hình” như cà phê hàng ngày, đồ ăn vặt, hay mua sắm vô thức.

2. Tự nấu ăn – vừa tiết kiệm vừa lành mạnh

Trước đây, tôi thường xuyên gọi đồ ăn ngoài vì nghĩ tiện và đỡ mệt. Nhưng sau khi nhìn lại chi tiêu, tôi phát hiện trung bình mỗi tháng mất gần 1,5 triệu đồng chỉ riêng tiền đồ ăn đặt app.

Tôi bắt đầu chuyển sang nấu ăn ở nhà. Không cần cầu kỳ, chỉ cần nắm vài công thức đơn giản: cơm rang trứng, rau xào, canh đậu phụ, ức gà áp chảo... Mỗi tuần tôi đi chợ 2 lần, lên thực đơn sẵn và thậm chí nấu trước vài bữa để cấp đông.

Chi phí ăn uống giảm chỉ còn 2,5–2,8 triệu/tháng, lại đảm bảo dinh dưỡng và kiểm soát được khẩu phần ăn. Tính ra mỗi tháng tiết kiệm được ít nhất 500.000 – 1.000.000 đồng chỉ nhờ nấu ăn.

3. Tối giản tủ đồ – mua ít nhưng dùng lâu

Tôi từng là “nạn nhân” của các đợt sale. Cứ thấy giảm giá là mua, dù món đó chẳng mặc quá 2 lần.

Từ khi bắt đầu sống tối giản, tôi đặt giới hạn chỉ giữ lại 30–35 món quần áo, đủ mặc cả tuần mà vẫn dễ phối đồ. Mỗi năm chỉ chi tối đa 3–4 triệu đồng cho quần áo – chủ yếu vào các món cơ bản, bền, dễ giặt, không lỗi mốt.

Tôi cũng tận dụng các phiên chợ đồ cũ online hoặc các app bán hàng second-hand – tìm được nhiều món hàng hiệu giá chỉ bằng 30%. Việc bảo quản đồ kỹ càng cũng giúp quần áo dùng được lâu hơn, giảm hẳn nhu cầu mua mới.

4. Không chạy đua tiêu dùng – sống đơn giản, vui trong khả năng

Một trong những thứ làm tôi “rò rỉ tài chính” là so bì với người khác. Thấy bạn check-in resort, tôi cũng muốn đi. Thấy đồng nghiệp xài nước hoa đắt tiền, tôi cũng “ráng” tậu một lọ. Nhưng rồi tôi nhận ra: cuộc sống là của mình, không ai sống thay mình cả.

Tôi bắt đầu giảm các chi tiêu theo phong trào. Thay vì ra quán cà phê cuối tuần, tôi mua một phin cà phê ngon và tự pha ở nhà. Thay vì mua sách, tôi mượn ở thư viện hoặc đọc ebook miễn phí.

Tôi học cách vui với những điều nhỏ – một bữa cơm tự nấu, một buổi tối không mua gì, một khoản tiền vẫn còn nguyên trong tài khoản. Đó cũng là một kiểu “xa xỉ” trong thời đại tiêu dùng quá mức.

5. Tận dụng thu nhập ngoài và phúc lợi công ty

Ngoài khoản lương chính 10 triệu, tôi tranh thủ mọi nguồn thu phụ như:

- Thưởng Tết, lì xì dịp lễ

- Bán đồ không dùng trên mạng

- Làm thêm cuối tuần (dịch tài liệu, viết bài, bán đồ handmade)

Mỗi tháng, tôi kiếm thêm được trung bình 500.000 – 1 triệu đồng từ các nguồn phụ. Toàn bộ số tiền này tôi đem gửi tiết kiệm ngay, không để “rơi vãi” vào chi tiêu thường ngày.

Công ty tôi cũng có chính sách hỗ trợ cơm trưa, gửi xe miễn phí, giảm giá khi đặt vé máy bay qua đối tác – tôi đều tận dụng tối đa.

Kết quả: Gần 100 triệu sau 2 năm – hoàn toàn khả thi

Tính ra:

- Tiết kiệm cố định mỗi tháng: 3 triệu x 24 tháng = 72 triệu

- Thu nhập ngoài + thưởng + hoàn tiền: khoảng 25 triệu

Tổng cộng sau 2 năm: gần 97 triệu đồng

Không có gì gọi là “bí quyết thần kỳ” – tất cả đều đến từ sự kiên định, minh bạch trong chi tiêu và không để cảm xúc dẫn dắt ví tiền.

Bạn cũng có thể làm được Tiết kiệm không phải là thắt lưng buộc bụng sống khổ sở, mà là tự tay tạo nên sự ổn định và lựa chọn cho chính mình trong tương lai. Nếu bạn đang lương 8–10 triệu/tháng và nghĩ “không đủ để tiết kiệm”, hãy thử bắt đầu từ hôm nay, với chính những thói quen nhỏ nhưng bền bỉ này.