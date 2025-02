Sáng 5/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã vận động đối tượng Lương Đức Nam (SN 1993, HKTT: Khu Văn Hảo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đến cơ quan Công an đầu thú.

Đây là đối tượng trốn truy nã nguy hiểm về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Theo đó, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trước trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 04/02/2025, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh đã vận động Lương Đức Nam ra đầu thú.

Theo tài liệu xác định, Lương Đức Nam bị Tòa án nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai xử phạt 01 năm tù giam về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Đối tượng Lương Đức Nam (che mờ mặt) - Ảnh: CA Đồng Nai

Trong thời gian tại ngoại chờ thi hành án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi xác định đối tượng bỏ trốn, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã số 12/QĐTN-CQTHAHS-PC10 ngày 08/01/2025 truy nã đối tượng này và tiến hành truy tìm để bắt giữ.

Sau khi đọc trên trang Fanpage Công an tỉnh Đồng Nai, biết mình bị truy nã và được các cán bộ Phòng PC10 Công an tỉnh tích cực vận động, ngày 04/02/2025, Lương Đức Nam đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Nhà tạm giữ Công an huyện Long Thành tiếp tục chấp hành án theo quy định của pháp luật.