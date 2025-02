Lượng người dân đi tiêm vaccine cúm đông bất ngờ ở Hà Nội, nhân viên y tế làm việc không ngơi tay

Thời gian gần đây, số ca mắc cúm có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt khi thời tiết Đông - Xuân hiện nay rất thuận lợi cho virus phát triển. Để chủ động phòng chống dịch cúm mùa, nhiều người dân tại Hà Nội đã đưa cả gia đình tới các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thành phố để tiêm vaccine.

Theo ghi nhận tại 1 trung tâm tiêm chủng tại quận Hà Đông (Hà Nội) vào chiều ngày 9/2, rất đông người dân đã có mặt tại đây và kiên nhẫn chờ đợi đến lượt vào khám và tiêm vaccine. Theo tìm hiểu, hôm nay (9/2), cơ sở tiêm chủng tiếp đón lượng khách hàng đông hơn hẳn những ngày khác, trong số đó, nhiều người đến để tiêm vaccine cúm.

Trung tâm tiêm chủng tại quận Hà Đông đón lượng khách lớn đến tiêm vaccine

Chia sẻ với chúng tôi, chị Trang Đỗ (35 tuổi, tại quận Hà Đông) cho biết do lo ngại các con mắc cúm nên tranh thủ cuối tuần, chị đã đưa 2 con đến tiêm vaccine. Do lượng người đông nên chị và 2 con phải chờ hơn 1 tiếng mới đến lượt vào khám.

"Sợ các con bị cúm sẽ rất mệt mỏi nên tôi dù bận cũng vẫn cố sắp xếp đưa cả 2 con đi tiêm vaccine. Tới đăng ký tiêm, nhân viên trung tâm cũng cho biết, do hôm nay lượng người tiêm vaccine đông nên phải chờ khoảng 1 tiếng, hơn 1 tiếng mới đến lượt khám. Mặc dù vậy, 3 mẹ con vẫn cố gắng chờ đến lượt tiêm cho an tâm", chị Trang chia sẻ.

Các hàng ghế chờ phía trước những phòng khám chật kín người

Trong khi đó theo tìm hiểu, do lượng khách hàng đến tiêm rất đông nên một số người dù đã đến từ sáng nhưng không chờ đợi được nên phải vòng về để nghỉ trưa và quay trở lại vào buổi chiều. Và khi quay trở lại vào buổi chiều thì khách hàng cũng vẫn sẽ phải đăng ký lại từ đầu, chờ đến lượt khám và tiêm theo số thứ tự.

Không chỉ có trẻ nhỏ, rất đông người cao tuổi cũng đến tiêm phòng

Các nhân viên trung tâm tiêm chủng làm việc liên tục.

Do lượng khách đông đột biến, trung tâm tiêm chủng đã liên tục phát loa thông báo mong khách hàng chờ đợi đến lượt thăm khám và tiêm vaccine.

Liên quan đến tình hình lượng khách hàng tìm đến các trung tâm tiêm chủng tăng cao thời gian gần đây, Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết trước nhu cầu tiêm chủng vắc xin phòng bệnh cúm mùa và các bệnh đường hô hấp khác tăng cao, nhất là sau thông tin nhiều ca bệnh biến chứng nặng và tình hình dịch cúm tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc liên tục leo thang phức tạp, thì tại Việt Nam, lượng người dân đến các trung tâm tiêm chủng VNVC tiêm vắc xin cúm tăng hơn 200% chỉ sau 2 ngày và tăng 500% sau 5 ngày.

"Sau Tết Nguyên Đán 2025, hệ thống tiêm chủng VNVC ghi nhận sự gia tăng đột biến số lượng Khách hàng đến trung tâm tiêm vắc xin phòng bệnh Cúm mùa, viêm phổi do Phế cầu, Sởi, Dại, Sốt xuất huyết… Trong đó, nhiều gia đình đưa trẻ đến VNVC để tiêm bù sau một kỳ nghỉ dài, tiêm đuổi các lịch tiêm bị trễ do kỳ nghỉ Tết, chuẩn bị sức khỏe tốt, an tâm cho trẻ quay lại trường học. Đồng thời, không ít người trẻ cũng chủ động đăng ký tiêm vắc xin phòng bệnh hô hấp cho ông bà, cha mẹ ở quê nhà trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh cúm vào dịp đầu năm", VNVC cho biết.

Do đó, Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC cũng đã đăng tải thông báo vào ngày 7/2 cho biết sẽ tăng cường giờ làm việc phục vụ lượt tiêm vaccine cao. Cụ thể, VNVC cho biết: Nhằm phục vụ Khách hàng tốt hơn, tạo điều kiện thuận tiện cho các gia đình đưa trẻ nhỏ và người lớn đến tiêm vắc xin phòng cúm và các bệnh truyền nhiễm khác, từ ngày 7/2, VNVC tăng cường thời gian hoạt động đến 18h00 tối, làm việc xuyên trưa không nghỉ tại 108 trung tâm.

T.Đ - X.H