Lượng tài sản thế chấp tại Vietcombank vượt 2,6 triệu tỷ, bất động sản chiếm 2/3

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ sau kiểm toán của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho thấy, lượng tài sản thế chấp tại ngân hàng này đã vượt 2,6 triệu tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2025. So với cuối năm 2024, lượng tài sản thế chấp tại Vietcombank đã tăng thêm hơn 232.000 tỷ đồng, tương đương gần 10%.

Trong số tài sản thế chấp tại Vietcombank, bất động sản là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 1,738 triệu tỷ đồng, tương đương 66,7% tổng tài sản bảo đảm. Lượng tiền gửi thế chấp tại Vietcombank là gần 288.000 tỷ đồng, giấy tờ có giá đạt hơn 55.750 tỷ đồng và các tài sản bảo đảm khác là gần 526.000 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC bán niên 2025 sau kiểm toán Vietcombank

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Vietcombank đạt gần 21.894 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, nhờ giảm gần một nửa chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Tổng tài sản tính đến cuối quý II/2025 của Vietcombank đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng và tiền gửi khách hàng lần lượt đạt gần 1,56 triệu tỷ đồng và 1,59 triệu tỷ đồng, tăng 7% và 8% so với đầu năm.

Với quy mô trên, Vietcombank tiếp tục đứng đầu hệ thống ngân hàng về lợi nhuận và đứng thứ tư về các chỉ tiêu tài sản, dư nợ và tiền gửi khách hàng (sau BIDV, VietinBank và Agribank).

Tính đến 30/06/2025, tổng nợ xấu của Vietcombank chiếm 15.576 tỷ đồng trong tổng dư nợ, tăng 12% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tăng nhẹ từ 0,96% đầu năm lên 1%.