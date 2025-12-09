Lưu Diệc Phi trẻ hẳn ra vài tuổi nhờ giảm 7kg: Tiết lộ mẹo siết cân 5 ngày không nhão cơ lại còn giữ làn da mochi không nếp nhăn

Được biết đến với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" của màn ảnh Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp thoát tục, khí chất thanh cao hiếm có. Ở tuổi 38, làn da của mỹ nhân sinh năm 1987 vẫn căng mịn, gương mặt gần như không có nếp nhăn, điều mà nhiều phụ nữ ao ước. Thế nhưng, ít ai biết "tử huyệt" khiến phong độ nhan sắc của Lưu Diệc Phi nhiều phen lao đao lại nằm ở cân nặng trồi sụt thất thường. Từng có thời điểm cô lộ bắp tay kém thon gọn, vòng eo "bánh mì" khiến hình ảnh trên thảm đỏ bị soi kỹ.

Chính vì vậy, nữ diễn viên ngày càng nghiêm khắc hơn với chế độ ăn uống, đặc biệt trong giai đoạn cần xuất hiện trước công chúng. Trên mạng xã hội Xiaohongshu, thực đơn được cho là giúp Lưu Diệc Phi giảm tới 7kg chỉ trong 5 ngày đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến hội chị em không khỏi tò mò: Vì sao ép cân cấp tốc mà cơ thể không nhão, da vẫn mềm mịn như mochi?

Giải mã thực đơn siết cân 5 ngày của Lưu Diệc Phi

Ngày 1: Chỉ ăn trứng

Trong ngày đầu tiên, Lưu Diệc Phi chỉ ăn 8 quả trứng, chia đều thành nhiều bữa nhỏ. Trứng là nguồn protein hoàn chỉnh, chứa đủ các axit amin thiết yếu giúp bảo toàn khối cơ trong giai đoạn cắt giảm calo. Theo Harvard T.H. Chan School of Public Health, protein còn tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn vặt, yếu tố then chốt khi siết cân nhanh.

Ngoài ra, lòng đỏ trứng giàu choline và vitamin A, D giúp da không bị xỉn màu trong giai đoạn ăn uống khắc nghiệt.

Ngày 2: Thực phẩm lỏng

Ngày thứ 2, nữ diễn viên chỉ nạp năng lượng từ sữa bò, sữa hạt, sữa chua ít đường, súp rong biển, súp rau củ và nước ép rau xanh. Việc chuyển sang đồ lỏng giúp cơ thể xả bớt glycogen và lượng nước tích trữ, từ đó cân nặng giảm rất nhanh trong 48 giờ đầu.

Theo Mayo Clinic, các món lỏng giàu protein và vi chất giúp duy trì chuyển hóa cơ bản, hạn chế sụt cơ đột ngột, lý do khiến nhiều người giảm cân bị nhão nhẽo.

Ngày 3: Nạp lại protein động vật để "cứu cơ"

Bước sang ngày thứ 3, Lưu Diệc Phi bổ sung protein từ thịt nạc bò, gà, lợn, tôm, chế biến đơn giản, ít gia vị và dầu mỡ. Cô chia khẩu phần thành nhiều bữa nhỏ để cơ thể hấp thu tốt hơn.

Protein động vật không chỉ giúp giữ dáng săn chắc mà còn cung cấp kẽm, sắt, 2 khoáng chất quan trọng với làn da. Theo Cleveland Clinic, thiếu protein là một trong những nguyên nhân khiến da chảy xệ, mất đàn hồi khi giảm cân nhanh.

Ngày 4: Ăn trái cây ít đường

Dù siết cân khắt khe, Lưu Diệc Phi vẫn giữ hoa quả trong thực đơn, ưu tiên việt quất, anh đào, táo, chanh dây, nho. Những loại trái cây này có hàm lượng đường thấp nhưng giàu polyphenol và vitamin C, giúp chống oxy hóa, giảm hình thành nếp nhăn.

Chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa này góp phần cải thiện độ đàn hồi và độ ẩm của da ngay cả trong giai đoạn ăn kiêng.

Ngày 5: Rau lá xanh

Ngày cuối cùng, thực đơn xoay quanh rau lá xanh và dưa leo. Các loại rau như cải xoăn, rau chân vịt giàu magie, folate và chất xơ giúp giảm tích nước, hỗ trợ thải độc, đồng thời nuôi dưỡng hàng rào bảo vệ da từ bên trong. Nhờ đó, da không bị khô nhăn dù sụt cân nhanh.

Sau 5 ngày ép cân, Lưu Diệc Phi không ăn uống trở lại ngay. 3 ngày đầu, cô chỉ dùng súp, cháo loãng, sữa với lượng vừa phải để hệ tiêu hóa thích nghi. Sau đó mới quay lại chế độ ăn gần như bình thường nhưng vẫn giữ nguyên tắc ít muối, ít dầu mỡ, giúp cân nặng ổn định lâu dài.

Chuyên gia cảnh báo: Không phải ai cũng nên học theo

Theo HLV Phạm Hoàng Vũ (Đà Nẵng), nếu áp dụng kéo dài, cơ thể dễ thiếu năng lượng, rối loạn nội tiết, thậm chí rebound tăng cân. Các tổ chức như WHO và NHS đều khuyến cáo giảm cân bền vững cần diễn ra từ từ, kết hợp ăn uống cân bằng và vận động đều đặn.

Chính Lưu Diệc Phi cũng nhiều lần nhấn mạnh, thực đơn low-carb này chỉ nên xem như "phao cứu sinh" cho giới nghệ sĩ. Khi cắt tinh bột gần như hoàn toàn, cân nặng giảm nhanh chủ yếu do mất nước, không phải mỡ.

Tóm lại, mẹo siết cân 5 ngày của Lưu Diệc Phi có thể giúp "gấp rút cứu form", giữ cơ và da nhờ cấu trúc dinh dưỡng thông minh. Tuy nhiên, với phụ nữ bình thường, đây không phải công thức giảm cân an toàn lâu dài. Đẹp bền vững vẫn là đẹp khỏe và không có đường tắt cho điều đó, chị em hãy cân nhắc áp dụng khi thực sự cần.

