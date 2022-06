Lưu ý gì khi xuống tiền đầu tư bất động sản

Tìm hiểu rõ về dự án, tiến độ thi công, tính pháp lý dự án

Trước khi quyết định đầu tư vào một dự án, chủ đầu tư cần nắm rõ các thông tin về dự án như vị trí địa lý, tiến độ thi công, mức giá, tính hợp pháp của dự án. Bởi lẽ trên thực tế thì vị trí tọa lạc của dự án ảnh hưởng lớn tới mục đích đầu tư, khả năng thanh khoản của dự án. Điều quan trọng nhất đó là chọn một nơi mà bạn có thể đi lại thuận tiện và sống một cuộc sống thoải mái.

Bên cạnh đó, bạn cần quan tâm đến điều kiện cơ sở hạ tầng xung quanh. Đối với hệ thống giao thông, cần xem xét việc di chuyển có dễ dàng hay không hay sẽ bị ngập vào mùa mưa. Vấn đề rác thải và ô nhiễm môi trường ở khu vực này như thế nào? Đặc biệt là các tiện ích ngoại khu như trung tâm thương mại, nhà hàng, bệnh viện, trường học, khu vui chơi giải trí,... có thể cung cấp cho người dân những điều kiện tốt nhất cho cuộc sống tương lai của họ hay không.

Thông thường, các dự án bất động sản yêu cầu bạn phải trả thành nhiều đợt khác nhau. Vì vậy, bạn nên theo dõi tiến độ xây dựng một cách chặt chẽ và đảm bảo rằng bạn có đủ tiền trước khi đến hạn để tránh mọi rắc rối. Trong trường hợp này, bạn cần phải xem xét cẩn thận tất cả các loại tài liệu như Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Giấy phép Đầu tư dự án, Giấy phép Xây dựng, Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà… trước khi bạn quyết định mua để tránh bị lừa đảo.

Tìm hiểu về chủ đầu tư, đơn vị môi giới F1

Việc tìm hiểu kỹ chủ đầu tư cũng là một điều cần được xem xét cẩn thận. Chủ đầu tư uy tín, thương hiệu mạnh trên thị trường bất động sản sẽ giúp người mua tự tin vào chất lượng bất động sản của mình và tránh được những rủi ro tài chính không đáng có. Dựa trên dự án đã bàn giao, bạn có thể đánh giá một cách khách quan về chất lượng của dự án đã đi vào hoạt động,… uy tín và hiệu quả hoạt động của chủ đầu tư.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm đến các đơn vị môi giới F1. Các đơn vị môi giới F1 sẽ được phép phân phối độc quyền sản phẩm bất động sản cho các chủ đầu tư dự án nên sẽ không phải trả nhiều hoa hồng và đảm bảo cung cấp cho nhà đầu tư mức giá hấp dẫn.

Việt Nam Property - Đồng hành cùng những cơ hội đầu tư "vàng"

Việt Nam Property là công ty chuyên về tư vấn đầu tư bất động sản. Trong nhiều năm qua, Việt Nam Property không ngừng nỗ lực cải tiến, đổi mới, học hỏi để nâng tầm thương hiệu, khẳng định vị trí của mình trên thị trường. Công ty hiện đang là đơn vị F1 của nhiều nhà đầu tư hàng đầu tại TP.HCM như Novaland, Masterise Homes, Vinhomes, Capitaland, Keppel Land,...

Với một đội ngũ chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, am hiểu thị trường, Việt Nam Property mang đến cho nhà đầu tư những thông tin hữu ích, chính xác, cập nhật thường xuyên những thông tin mới nhất trên thị trường. Từ đó, giúp nhà đầu tư có những giải pháp an cư hoàn hảo và cơ hội đầu tư sinh lời cao, đảm bảo an toàn và bền vững.

Việt Nam Property đã và đang triển khai một số dự án bất động sản tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đơn vị luôn hướng đến khách hàng những sản phẩm chất lượng. Công ty được quản lý chặt chẽ và tối ưu hóa nguồn vốn và nhân lực.

Nếu có nhu cầu, bạn có thể liên hệ với Việt Nam Property qua hotline hoặc website để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng.

