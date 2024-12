Lý do 33 tàu bay của Việt Nam phải dừng khai thác hơn 1 năm

Theo Cục HKVN , tính đến ngày 20/12 tổng số tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam là 249 chiếc (220 tàu bay cánh bằng và 29 trực thăng), giảm 12 tàu bay so với năm 2023. Trong đó 33 tàu bay đang phải bảo quản dừng bay trên 12 tháng (tăng 16 tàu bay phải bảo quản dừng bay so với năm trước).

Việc thiếu tàu bay khai thác phần lớn là do lệnh triệu hồi động cơ của nhà sản xuất Pratt Whitney (Mỹ), và hiện tại có 26/53 tàu bay Airbus A321 NEO đang phải bảo quản dừng bay.

Trước đó, ngày 3/11/2023, nhà sản xuất động cơ Pratt & Whitney ban hành thông báo kỹ thuật khẩn và được áp dụng từ ngày 1/1 năm nay, nhằm kịp thời phát hiện hỏng hóc bất thường từ quá trình sản xuất động cơ PW 1100 G gắn trên máy bay Airbus A321 NEO.

Theo chỉ dẫn của nhà sản xuất, các bộ phận cần kiểm tra và thay thế trên động cơ PW 1100 G là đĩa máy nén cao áp và đĩa tuabin cao áp. Để thực hiện kiểm tra, động cơ được tháo khỏi máy bay. Sau đó, sẽ tháo rời động cơ để siêu âm kiểm tra khiếm khuyết, thay thế bộ phận bị lỗi (nếu có) rồi lắp ráp lại trước khi gắn lên máy bay. Quá trình trên dự kiến mất từ 250 - 300 ngày cho mỗi động cơ.

Đến ngày 31/1, Cục HKVN thông báo có 44 máy bay Airbus A321 NEO, tương ứng với 88 động cơ PW 1100 G của Vietjet (24 máy bay) và Vietnam Airlines (20 máy bay) thuộc diện phải tạm dừng bay để kiểm tra động cơ.

Cục HKVN cho biết, do nguồn cung ứng thiết bị tàu bay khó khăn nên các hãng hàng không tối ưu hoá thời gian sử dụng tàu bay để đáp ứng nhu cầu vận chuyển, làm tăng áp lực cho hệ thống bảo dưỡng , cung ứng vật tư, khí tài.



Trước tình hình vừa nêu, Cục HKVN đã tạo điều kiện, hỗ trợ các hãng hàng không Việt Nam trong việc tìm kiếm và bổ sung tàu bay (bao gồm thuê khô và thuê ướt) để đáp ứng nhu cầu khai thác. Tăng cường nâng cao các biện pháp đảm bảo an toàn, trong bối cảnh các hãng hàng không tối ưu hoá thời gian sử dụng tàu bay để đáp ứng nhu cầu vận chuyển.

Trao đổi với PV Tiền Phong , một số chuyên gia cho hay, thông thường hoạt động sửa chữa động cơ máy bay bị lỗi kỹ thuật cần 75 - 90 ngày/động cơ. Nhưng sau đại dịch COVID-19, do chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy khiến thiếu phụ tùng thay thế nên thời gian kiểm tra, sửa chữa động cơ kéo dài tới 200 ngày hoặc hơn nữa. Điều này khiến nhiều hãng hàng không rơi vào tình trạng thiếu máy bay để khai thác.

Thống kê của Cục HKVN cho thấy, sản lượng vận chuyển hành khách của các hãng hàng không Việt Nam năm nay đạt 53,3 triệu khách (giảm nhẹ 4,5% so với năm 2023). Tuy nhiên, sản lượng hành khách quốc tế tăng 18,5% so với cùng kỳ 2023. Sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt 445,7 nghìn tấn (tăng 35,7% so với cùng kỳ 2023).

Trong năm nay, các hãng hàng không Việt Nam đã thực hiện được 306.000 chuyến (giảm 11% so với cùng kỳ 2023) tương ứng với 674.000 giờ bay (giảm 8% so với cùng kỳ 2023).