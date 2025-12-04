Lý do ăn khoai lang vào bữa sáng hại nhiều hơn lợi

Chi phí thấp và dinh dưỡng dồi dào, đặc biệt là vitamin và các chất chống oxy hóa, khoai lang ngày càng được ưa chuộng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu thường xuyên sử dụng khoai lang mỗi ngày, bạn có thể nhận được những lợi ích tuyệt vời như thúc đẩy sứ khỏe đường ruột, phòng chống lão hóa, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, kiểm soát lượng đường trong máu, hỗ trợ thị lực, cải thiện chức năng não...

Tuy là thực phẩm bổ dưỡng, bạn không nên ăn khoai lang vào bữa sáng. (Ảnh: Sohu)

Mặc dù khoai lang được khuyên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày, việc sử dụng nó vào bữa sáng lại không được khuyến khích. Điều này đi ngược lại thói quen của nhiều người bởi món khoai lang luộc là món quen thuộc của họ trong bữa ăn đầu ngày.

Vì sao khoai lang không nên ăn vào nữa sáng ? Lý do là khoai lang sẽ kích thích dạ dày tiết ra nhiều axit, có thể gây ra các triệu chứng khó chịu như ợ nóng, trào ngược axit và buồn nôn. Điều này đặc biệt có hại đối với những người có vấn đề về dạ dày.

Một số thực phẩm không nên ăn trong bữa sáng

Ngoài việc tránh ăn khoai lang trong bữa sáng, một số thực phẩm sau cũng cần tránh sử dụng vào thời điểm này.

Chuối

Khi ăn chuối lúc bụng đói, lượng đường trong chuối sẽ được hấp thụ nhanh chóng vào máu, gây tăng đột biến đường huyết. Thời điểm này có thể khiến bạn gặp phải tình trạng mệt mỏi, chóng mặt và các vấn đề về tiêu hóa. Do đó, bạn chỉ nên ăn chuối sau khi đã ăn bữa sáng nhẹ để cơ thể có đủ enzyme tiêu hóa.

Chuối là thực phẩm không nên ăn trong bữa sáng, nhất là nếu dạ dày không ổn. (Ảnh: Sohu)

Quả hồng

Lý do không nên ăn hồng vào buổi sáng là do quả hồng chứa nhiều tanin và các chất khác, đặc biệt là hồng có tính chát. Buổi sáng, khi nồng độ axit dạ dày cao, hồng dễ phản ứng hóa học với axit dạ dày và hình thành sỏi.

Cà chua

Cà chua là loại quả không thể thiếu trong mỗi gia đình, có thể dùng ăn sống trong salad, xào với trứng hoặc dùng trong súp. Cà chua chứa nhiều pectin, dễ phản ứng với axit dạ dày. Do đó, ăn cà chua hoặc các món ăn salat vào buổi sáng có thể gây kích ứng dạ dày.

Vải thiều

Ăn nhiều vải khi bụng đói có thể làm giảm lượng đường trong máu, gây ra phản ứng hạ đường huyết. Vì vậy, tốt nhất là tránh ăn vải ngay khi vừa thức dậy vào buổi sáng.

Mặc dù là loại quả ngon nhưng khi ăn vải, cần lưu ý hai điều: Không ăn vải khi bụng đói và không ăn quá nhiều. Chỉ nên ăn vải hai hoặc ba lần một tuần, mỗi lần năm hoặc sáu quả.

Thức ăn quá lạnh

Vào buổi sáng, mọi người nên tránh những thói quen sau: Uống trực tiếp nước đá từ tủ lạnh, ăn salad ướp lạnh hoặc các loại thực phẩm lạnh khác. Nếu thường xuyên lặp lại thói quen này thì ngay cả những người có chức năng dạ dày tốt cũng có thể bị đau bụng và loét dạ dày.

Trà đặc

Một số người cao tuổi thường uống một tách trà đặc vào buổi sáng, nhưng thực tế trà đặc có hàm lượng caffeine cao. Nhiều người bị hồi hộp, chóng mặt và các triệu chứng khó chịu khác khi uống trà lúc bụng đói. Tốt nhất nên thay thế trà bằng một tách nước ấm.

Tương tự, rượu mạnh càng không phù hợp cho một buổi sáng năng động. Nồng độ cồn cao có thể gây kích ứng dạ dày trống rỗng, dẫn đến loét dạ dày, viêm dạ dày và hạ đường huyết.

Những thói quen ăn sáng có hại cho sức khỏe

Tránh những sai lầm sau trong việc ăn sáng, bạn sẽ giữ được sức khỏe về lâu dài.

Chỉ ăn cháo trắng

Thường xuyên ăn cháo trắng không phải là lựa chọn tốt cho sức khỏe. (Ảnh: Sohu)

Cháo chủ yếu cung cấp carbohydrate, nhưng thiếu protein, chất béo và vitamin. Ăn cháo trắng lâu dài có thể dẫn đến bệnh túi mật.

Đồ thừa từ hôm trước

Nhiều bà mẹ thích nấu thêm đồ ăn vào bữa tối hôm trước để rang cơm hoặc hâm nóng lại cho bữa sáng hôm sau. Tuy nhiên, rau củ quả để qua đêm không thích hợp để hâm nóng lại. Các vitamin trong thức ăn thừa, đặc biệt là vitamin C, bị phá hủy phần lớn, đồng thời sản sinh ra một lượng lớn nitrit, có thể gây hại cho sức khỏe.

Ăn quá nhiều vào bữa sáng

Nhiều người nhận ra rằng bữa sáng rất quan trọng nên họ ăn rất nhiều thức ăn, nhưng thường là thức ăn giàu protein, nhiều calo và nhiều chất béo.

Các loại thực phẩm như bánh mì kẹp thịt, bánh bột chiên và bánh kếp không chỉ gây gánh nặng cho đường tiêu hóa, khiến chúng khó tiêu mà còn chứa nhiều calo.

Chỉ ăn trái cây

Việc ăn trái cây khi bụng đói có thể làm tăng nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, nếu chỉ ăn trái cây vào bữa sáng sẽ có thể gây hại.

Trước hết, nếu chỉ ăn trái cây, bạn dễ thiếu năng lượng. Thứ hai, việc ăn trái cây khi bụng đói sẽ kích thích tiết axit dạ dày, dễ dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa.

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể, giúp bạn khởi đầu một ngày mới. Do đó, việc lựa chọn thực phẩm an toàn cũng hết sức quan trọng để bạn có thể đảm bảo sức khỏe đồng thời tránh được bệnh tật về lâu dài.