Lý do đằng sau việc Chính phủ Mỹ cấm cửa TikTok

Các nghiên cứu gần đây cho thấy, ứng dụng TikTok có khả năng truy cập vào các mục như vị trí, danh bạ và lịch trên thiết bị của người dùng. Mặc dù một số dữ liệu mà TikTok thu thập cũng tương tự như một số nền tảng khác ví dụ như Google, Facebook…nhưng điểm khác biệt là TikTok thuộc sở hữu của một Tập đoàn Trung Quốc, quốc gia vốn đang bị Mỹ coi là đối thủ cạnh tranh chiến lược hàng đầu.

Cùng với đó, giới quan chức Mỹ tuyên bố, việc cấm TikTok xuất phát từ các lý do đe dọa đến an ninh quốc gia và an toàn của người dân Mỹ. Cụ thể, ứng dụng này có thể chia sẻ dữ liệu với Chính phủ Trung Quốc, có nguy cơ trở thành phần mềm gián điệp theo dõi người dùng, đăng tải những thông tin sai lệch can thiệp nội bộ… Các cáo buộc này phần lớn xuất phát từ giới chức Mỹ có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc, đặc biệt là trong đảng Cộng hòa. Cho đến nay, đã có khoảng 19 bang trên toàn nước Mỹ ban lệnh cấm ứng dụng này trên các thiết bị của chính quyền.

Mặc dù vậy, một số chuyên gia Mỹ nhận định, cho đến nay chưa có bất kỳ bằng chứng cụ thể rõ ràng nào đối với các cáo buộc nhằm vào TikTok. Các tính năng của ứng dụng này, ví dụ như theo dõi vị trí là một tính năng tiêu chuẩn của ứng dụng mạng xã hội hoặc dự báo thời tiết chứ không phải là hoạt động gián điệp.

Có thể thấy rằng, trong bối cảnh cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung ngày càng căng thẳng và gay gắt, lan rộng trên mọi lĩnh vực từ sản suất chip, trí tuệ nhân tạo cho đến công nghệ 5G, 6G, công nghệ sinh học… việc cấm TikTok hoặc hàng loạt các ứng dụng khác của các tập đoàn Trung Quốc như Huawei, ZTE, hay Tencent, Alibaba… là điều hoàn toàn dễ hiểu và sẽ có tiếp diễn trong thời gian tới.

Trên thực tế, lệnh cấm ứng dụng này trên các thiết bị của chính phủ không ảnh hưởng nhiều đến khoảng 130 triệu người dùng TikTok tại Mỹ. Vấn đề chính ở đây là các biện pháp này sẽ tác động đến hình ảnh của TikTok, thậm chí có thể tạo hiệu ứng dây chuyền, khiến một số đồng minh thân cận của Mỹ xem xét các lệnh cấm tương tự. Các lệnh cấm này có thể khiến TikTok mất đi danh tiếng và đặc biệt là các khoản thu khổng lồ từ quảng cáo và kinh doanh thương mại.