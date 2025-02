Lý do hai ông Trump, Musk chỉ trích USAID và khả năng đóng cửa cơ quan này

3 lý do khó đóng cửa USAID

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và những người bảo thủ khác đã nhiều lần đề xuất cắt giảm ngân sách cho USAID, việc đóng cửa hoàn toàn sẽ rất khó khăn vì 3 lý do chính. Một là, nhiều thành viên của Quốc hội Mỹ, bao gồm cả đảng Cộng hòa và Dân chủ, ủng hộ viện trợ nước ngoài vì lý do chiến lược, nhân đạo và ngoại giao. Hai là, USAID đóng vai trò quan trọng trong quyền lực mềm của Mỹ, giúp xây dựng liên minh và chống lại các đối thủ như Trung Quốc, Nga… Ba là, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và quân sự thường ủng hộ USAID, lập luận rằng viện trợ phát triển giúp ổn định các khu vực, giảm nhu cầu can thiệp quân sự.