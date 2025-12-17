Lý do Khu phức hợp 'đất vàng' TPHCM, 10 năm chưa được đóng tiền sử dụng đất

Đã được bàn giao đất

Ngày 16/12, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông - chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội cho biết, vừa gửi đơn kiến nghị tới Thường trực Thành ủy TPHCM, UBND TPHCM cùng các sở, ban ngành cam kết, sẵn sàng điều chỉnh quy hoạch dự án phù hợp với chủ trương mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TPHCM, tăng diện tích cây xanh và không gian công cộng.

Trong đơn kiến nghị, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông cho biết, dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội đã trải qua đầy đủ các bước pháp lý theo đúng trình tự, quy định pháp luật như phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2016, kế hoạch sử dụng đất năm 2017, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 và bàn giao đất năm 2018.

Trong quá trình chuẩn bị triển khai, doanh nghiệp đã tạm ứng và chi trả nhiều khoản chi phí lớn phục vụ công tác di dời Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và đầu tư hạ tầng liên quan, bao gồm bồi thường hỗ trợ tái định cư cho người dân và tổ chức thuộc phạm vi dự án, hỗ trợ người lao động và chi phí di dời của cảng Sài Gòn, tạm ứng vốn xây dựng Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước giai đoạn 1, đầu tư tuyến đường D3 theo hình thức BT kết nối cảng mới và các khoản tư vấn, khảo sát, chuẩn bị đầu tư khác…

Đến nay, toàn bộ quỹ đất của dự án đã hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng, hình thành giá trị tài sản thực tế gắn với quyền sử dụng đất và hạ tầng đã đầu tư. Các khoản chi này đều có chứng từ hợp lệ và được thực hiện theo quyết định số 46/2010/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tài chính di dời Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và văn bản 2004/TTg-KTN (năm 2013) của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương thực hiện dự án chuyển đổi công năng khu Nhà Rồng - Khánh Hội và sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính của dự án.

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông cho biết, từ năm 2014 đến nay đã liên tục thúc đẩy nhưng chưa thể nộp tiền sử dụng đất do các cơ quan chức năng TPHCM và Bộ Tài chính chưa hoàn tất công tác xác định nghĩa vụ tài chính để doanh nghiệp thực hiện.

Cụ thể, Hội đồng Thẩm định giá đất TPHCM chưa ban hành kết quả thẩm định giá trị tài sản không di dời được, Bộ Tài chính chưa phê duyệt phương án giá đất phục vụ di dời cảng theo các văn bản gửi từ 2020 - 2022, doanh nghiệp chưa nhận được thông báo chính thức về nghĩa vụ tài chính.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông chia sẻ: “Chúng tôi liên tục kiến nghị và mong được thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Tuy nhiên, khi các kết luận về giá đất và cơ chế tài chính chưa được ban hành, doanh nghiệp không có cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai, dù rất sốt ruột và tha thiết được hoàn thành trách nhiệm của mình.”

Sẵn sàng điều chỉnh quy hoạch

Trước thông tin về việc TPHCM có chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án theo hướng mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TPHCM, tăng diện tích cây xanh và công trình công cộng, ông Tuấn cho biết: “Trong nhiều năm qua, công ty đã đồng hành cùng TPHCM trong quá trình di dời Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, tạm ứng vốn, triển khai hạ tầng và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước. Chúng tôi luôn làm hết trách nhiệm của mình với mong muốn được đóng góp vào sự phát triển của TPHCM. Định hướng tăng không gian xanh, mở rộng bảo tàng và phát triển các không gian công cộng của TPHCM là chủ trương mà chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Ngọc Viễn Đông sẵn sàng phối hợp với cơ quan quản lý để điều chỉnh quy hoạch nhằm mang lại giá trị tốt nhất cho cộng đồng và cho TPHCM”.

Hiện, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông đã mời đơn vị tư vấn quy hoạch quốc tế gấp rút xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch, thậm chí từ bỏ toàn bộ chức năng nhà ở, chuyển đổi sang thương mại dịch vụ, gia tăng mảng xanh và không gian văn hóa, công cộng, bảo tàng. Khi được sự cho phép của các cơ quan chức năng TPHCM, công ty sẽ trình phương án quy hoạch mới.

Do đó, Ngọc Viễn Đông đề nghị UBND TPHCM không thu hồi chủ trương đầu tư trong bối cảnh nghĩa vụ tài chính chưa được cơ quan Nhà nước xác định đầy đủ và kiến nghị lãnh đạo TPHCM làm việc với các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan chuyên môn sớm hoàn tất công tác xác định giá đất, để doanh nghiệp có thể thực hiện nghĩa vụ tài chính và tham gia điều chỉnh quy hoạch theo chủ trương mới.

“Chúng tôi và cổ đông nắm giữ 84,92% vốn của chúng tôi là Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Bến Nghé đã phải huy động vốn từ nhiều nguồn - trong đó có cả nguồn từ nhà đầu tư nước ngoài - và chấp nhận gánh chi phí lãi vay suốt 11 năm qua. Tuy nhiên, chúng tôi đã nỗ lực thuyết phục nhà đầu tư nước ngoài đồng thuận, ủng hộ việc điều chỉnh quy hoạch, giảm lợi ích kinh tế, gia tăng tiện ích công cộng, phục vụ người dân TPHCM. Việc thu hồi ở thời điểm hiện tại sẽ xóa bỏ hoàn toàn tâm huyết và giá trị đầu tư của doanh nghiệp, có thể làm phát sinh tranh chấp, gây thiệt hại cho nhà đầu tư nước ngoài và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư”, ông Tuấn chia sẻ.