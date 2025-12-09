Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lý do mẹ đơn thân là NSƯT hàng đầu miền Nam rao bán nhà, ô tô, quần áo?

09-12-2025 - 23:14 PM | Lifestyle

Việc liên tục rao bán tài sản của mẹ đơn thân là NSƯT hàng đầu miền Nam nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Năm 2025, NSƯT Cát Tường gây chú ý khi liên tiếp rao bán nhà, xe hơi và cả tủ quần áo cá nhân tới 200 món. Nhiều khán giả tò mò không biết vì sao một nữ nghệ sĩ nổi tiếng, kinh tế ổn định lại có những quyết định như vậy. Thực tế, phía sau mỗi hành động của cô đều có những lý do rất rõ ràng.

Cụ thể hồi tháng 3, Cát Tường rao bán căn nhà tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Căn nhà có diện tích sử dụng khoảng 150m², gồm một trệt, hai lầu, có sân thượng, phòng ngủ master tích hợp phòng xông hơi khô và nước, hai phòng ngủ lớn cùng bốn nhà vệ sinh. Nội thất được thiết kế hiện đại, sang trọng, hệ thống đèn lắp dọc cầu thang. Nữ nghệ sĩ cho biết do ít sử dụng nên quyết định bán căn nhà với giá khoảng 7,5 tỷ đồng.

NSƯT Cát Tường.

Không chỉ rao bán nhà, mới đây Cát Tường còn khiến nhiều người bất ngờ khi đem hàng trăm bộ váy áo, đầm, giày dép và túi xách ra bày bán trước cửa tiệm cà phê của mình. Khi diễn viên Tiết Cương ghé thăm và thắc mắc, cô chia sẻ đây đều là quần áo cá nhân. Nữ nghệ sĩ cho biết cô bán đồ cũ để lấy tiền đi làm từ thiện ở miền Trung.

Thay vì về miền Tây lì xì cho người nghèo như mọi năm, cô quyết định hướng về các tỉnh miền Trung, hỗ trợ bà con vùng sâu vùng xa bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Hơn 200 chiếc đầm từng có giá cao được bán với mức rất "mềm", chỉ 100.000 – 200.000 đồng, những mẫu đẹp nhất cũng chỉ khoảng 500.000 đồng. Toàn bộ tiền thu được, cô dành trọn cho các chuyến đi thiện nguyện.

Về việc bán ô tô, Cát Tường cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc mua thêm xe cho con gái sử dụng. Vì thương con, cô mua một chiếc xe Toyota 4 chỗ để con tiện đi lại mỗi khi cô bận công việc. Tuy nhiên, chiếc xe chỉ được sử dụng vài lần rồi để không suốt hơn nửa năm. Trong khi đó, mỗi tháng cô vẫn phải chi khoảng 1,3 triệu đồng tiền gửi xe, đồng thời phải nhờ người khởi động xe định kỳ để tránh hỏng hóc. Nhận thấy việc duy trì chiếc xe không còn cần thiết, nữ nghệ sĩ quyết định bán xe để giảm chi phí và có thêm tiền trang trải dịp Tết.

Cát Tường là mẹ đơn thân nhiều năm nay.

NSƯT Cát Tường sinh năm 1977, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình và sân khấu phía Nam. Cô ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn kịch nói, phim truyền hình và đặc biệt được yêu mến khi đảm nhận vai trò MC cho chương trình "Bạn muốn hẹn hò". Với phong cách dẫn dắt gần gũi, duyên dáng, Cát Tường trở thành một trong những nghệ sĩ được khán giả yêu thích nhiều năm liền. Bên cạnh nghệ thuật, cô còn lấn sân kinh doanh và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Theo Li La

Thanh niên Việt

