Lý do nên sử dụng in ấn quảng cáo trong chiến dịch truyền thông

Mục đích chính của in ấn quảng cáo

Sản phẩm in ấn quảng cáo được sử dụng với mục đích chính là truyền tải thông điệp quảng cáo đến khách hàng. Do vậy, doanh nghiệp có thể tăng độ nhận diện thương hiệu cũng như thúc đẩy doanh số. Những ưu điểm vượt trội của phương pháp in quảng cáo trong chiến dịch truyền thông có thể kể đến như:

Tăng mức độ nhận diện thương hiệu: Các sản phẩm in ấn quảng cáo giúp khách hàng tiếp xúc trực tiếp với các thương hiệu, nhờ đó tăng mức độ nhận diện cũng như tạo ấn tượng trong trí nhớ của khách hàng.

Truyền tải các thông tin hiệu quả: Sản phẩm cho phép doanh nghiệp truyền tải các thông tin một cách đầy đủ và chi tiết, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp.

Thúc đẩy doanh số, gia tăng lợi nhuận.

Phân phối linh hoạt: Sản phẩm in ấn quảng cáo được phân phối dễ dàng thông qua các kênh như phát tận tay hoặc thông qua các điểm bán hàng trên toàn quốc.

Tính hiệu quả cao: So với các hình thức truyền thông khác, thì in ấn quảng cáo có chi phí hợp lý, đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Các chất liệu in ấn quảng cáo phổ biến hiện nay

Chất liệu in ấn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng, độ bền của sản phẩm quảng cáo. Dưới đây là những chất liệu phổ biến như:

Bạt 3M: Đây là chất liệu cao cấp được ưa chuộng nhờ độ bền, khả năng chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Dòng bạt này thường được sử dụng cho các biển hiệu ngoài trời hoặc banner quảng cáo cần độ sắc nét, tính thẩm mỹ cao.

Bạt không gân có bề mặt mịn, phù hợp cho các sản phẩm in ấn yêu cầu hình ảnh sắc nét, chỉnh chu như poster, backdrop sự kiện,... Chất liệu này dễ dàng thi công và có giá thành vừa phải.

Bạt Hiflex: Đây là dòng chất liệu phổ biến nhất trong in ấn quảng cáo nhờ giá thành rẻ cũng như tính linh hoạt cao. Hiflex phù hợp cho các sản phẩm như biển hiệu, banner, áp phích ngoài trời với độ bền bỉ cùng khả năng chống thấm nước cao.

Backlit Film: Đây là chất liệu chuyên dụng cho các sản phẩm in ấn quảng cáo có đèn chiếu sáng từ phía sau như biển quảng cáo ban đêm hay hộp đèn. Chất liệu này cho phép ánh sáng xuyên qua, tạo hiệu ứng thu hút và sống động của chiến dịch quảng cáo bằng phương pháp in ấn.

Decal: in decal là phương pháp in trên chất liệu dán linh hoạt được ứng dụng trong in ấn nhãn mác, sản phẩm trang trí hay sticker,... Với khả năng bám dính tốt trên nhiều bề mặt, decal là sự lựa chọn lý tưởng cho các chiến dịch quảng bá sản phẩm.

Các công nghệ in ấn quảng cáo hiện nay

Hiện nay, công nghệ in ấn quảng cáo ngày càng phát triển, do đó những ấn phẩm này đảm bảo chất lượng, thu hút người xem:

In kỹ thuật số

In kỹ thuật số là phương pháp in ấn quảng cáo sử dụng hình ảnh kỹ thuật số trên máy tính để trực tiếp tạo ra các bản in. Phương pháp này không chỉ tạo khuôn in hoặc bản in như các phương pháp in truyền thống. In kỹ thuật số còn có khả năng in trên nhiều loại vật liệu khác nhau. Công nghệ in này lý tưởng để tạo ra các bản in có số lượng ít đến trung bình cũng như để in các thiết kế có thể thay đổi thường xuyên.

In phun

In phun là một loại hình in kỹ thuật số sử dụng đầu phun nhỏ để phun mực lên vật liệu in. Mực được tạo thành từ các hạt màu nhỏ trộn lẫn với nhau để tạo ra nhiều màu sắc, sắc thái khác nhau. In phun cho phép tạo các bản in có độ phân giải và chi tiết cao. Đây là phương pháp lý tưởng để in ảnh, đồ họa và văn bản.

In UV

In uv là hình thức in ấn trong quảng cáo sử dụng mực được làm cứng bằng tia cực tím UV. Mực UV sẽ khô ngay lập tức khi tiếp xúc với ánh sáng UV giúp loại bỏ quy trình làm khô hoặc bảo dưỡng sau khi in. In UV có khả năng tạo ra các bản in bền, chống trầy xước trên nhiều loại vật liệu. Đây là phương pháp in lý tưởng để tạo ra các biển báo, bảng hiệu và sản phẩm quảng cáo khác.

Dù ngành công nghiệp quảng cáo có phát triển đến mức nào thì các công nghệ in ấn vẫn sẽ luôn giữ một vai trò đặc biệt quan trọng. Nó giúp các thương hiệu có những sự lựa chọn đa dạng hơn với các yêu cầu phức tạp. Hy vọng, trong tương lai, các công nghệ in ấn hiện đại sẽ không chỉ dành cho các doanh nghiệp lớn mà phủ sóng trên toàn quốc, mang lại hiệu quả cao cho các doanh nghiệp trong nước.