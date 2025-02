Lý do nhiều chủ tịch công ty 'rời ghế' ngay sau Tết

Tuần giao dịch đầu tiên của năm mới Ất Tỵ, VN-Index tăng 10,15 điểm lên 1.275,2 điểm. HNX-Index tăng 6,48 điểm, đạt 229,49 điểm. Thanh khoản trên cả hai sàn tăng mạnh.

Thống kê trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng 5 phiên liên tiếp với 90,34 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng gần 3.502 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 9,02 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng gần 93 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại đã bán ròng 571.840 đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng hơn 64 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 3 - 7/2 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 81,89 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 3.473 tỷ đồng.

Đua nhau nghỉ

Ông Nguyễn Xuân Lam đã từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện (mã chứng khoán: EMS) vào ngày 24/1 do yêu cầu luân chuyển cán bộ từ cổ đông lớn là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Hiện, Bưu điện Việt Nam sở hữu hơn 84% vốn EMS.

Ông Nguyễn Xuân Lam được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị EMS từ ngày 28/4/2022, tức tại vị gần 3 năm trước khi nộp đơn từ nhiệm. Ông cũng là đại diện gần 41% vốn của Bưu điện Việt Nam tại EMS.

Tại Công ty CP Cao su Hòa Bình (mã chứng khoán: HRC), ông Trần Khắc Chung từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị vào ngày 25/1, theo quyết định của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã chứng khoán: GVR). Ngay sau đó, HRC đã bầu ông Nguyễn Văn Quang vào vị trí này.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Huấn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (mã chứng khoán: CC1) vào ngày 3/2, để tập trung vào vai trò lãnh đạo tại Công ty CP CC1 - Holdings, cổ đông lớn của CC1. Ông Phan Hữu Duy Quốc, chuyên gia từng tham gia cố vấn cho dự án metro số 1 tại TPHCM, được bổ nhiệm thay thế vị trí này.

Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (mã chứng khoán: PAP) bổ nhiệm ông Lê Đình Nghiệm giữ chức Phó tổng giám đốc từ ngày 7/2. Ông Nghiệm năm nay mới 35 tuổi. Ban Tổng giám đốc của Cảng Phước An trước khi bổ nhiệm ông Nghiệm gồm 2 người là ông Trương Hoàng Hải - Tổng Giám đốc và ông Đào Minh Tùng - Phó Tổng Giám đốc.

Cảng Phước An đang trình cổ đông để thực hiện lấy ý kiến, thời gian lấy ý kiến chậm nhất là đến trước 16h30 ngày 14/2. Theo đó, công ty trình cổ đông phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn từ 2.320 tỷ đồng lên 2.920 tỷ đồng, tương ứng chào bán riêng lẻ 60 triệu cổ phiếu. Số tiền huy động được dự kiến để thanh toán chi phí liên quan đến các gói thầu của dự án đầu tư xây dựng cảng Phước An.

Tại Công ty CP Pin Hà Nội (mã chứng khoán: PHN), ông Phạm Văn Nghĩa nộp đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị vào ngày 4/2 vì lý do cá nhân. Trong thời gian chờ đợi bầu chủ tịch mới, ông Nghĩa ủy quyền cho ông Michael Lam - Thành viên Hội đồng quản trị chủ trì và thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định hiện hành.

Ông Hoàng Việt - cổ đông lớn nhất của Công ty CP Tư vấn đầu tư PP Enterprise (mã chứng khoán: PPE) với tỷ lệ sở hữu 19,95% cũng từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị vào ngày 6/2 vì lý do cá nhân.

Trước đó, PPE đã thông báo triệu tập cuộc họp đại hội cổ đông bất thường, dự kiến tổ chức ngày 14/2 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, trong đó, ông Trần Đức Hiệp (sinh năm 1979) là người được đề cử.

Ai đang nắm Sacombank?

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã chứng khoán: STB) vừa cập nhật thay đổi trong danh sách các cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ ngân hàng.

Cụ thể, trong danh sách cổ đông nắm trên 1% vốn tại Sacombank mới công bố đã giảm từ 6 cổ đông xuống còn 5 cổ đông, sau khi quỹ ngoại Amersham Industries Limited (quỹ đầu tư thuộc nhóm quỹ Dragon Capital) thoái vốn sau 3 tuần nắm trên 1% vốn tại nhà băng này.

Ông Dương Công Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank - là cổ đông cá nhân duy nhất sở hữu trên 1% vốn STB.

Trước đó, quỹ Amersham Industries Limited sở hữu hơn 19,04 triệu cổ phần chiếm tỷ lệ 1,01% vốn (danh sách cổ đông Sacombank cập nhật ngày 13/1). Tổ chức liên quan đến cổ đông này sở hữu hơn 20,71 triệu cổ phần, tỷ lệ 1,1%. Ngoài ra, một quỹ khác cũng thuộc Dragon Capital là Norges Bank cũng giảm tỷ lệ nắm giữ từ 1,27% xuống 1,1%, hiện sở hữu 20,97 triệu cổ phần STB.

Thêm vào đó, Pyn Elite Fund, tổ chức sở hữu nhiều cổ phần nhất tại Sacombank với gần 115,8 triệu cổ phần, tương đương 6,14% vốn điều lệ cũng đã giảm hơn 10,8 triệu cổ phần so với lần công bố trước.

Ngược lại, duy nhất quỹ ngoại SCB Vietnam Alpha Fund Not For Retail Investors nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,57% vốn Sacombank, tương ứng gần 29,6 triệu cổ phần STB. Ngoài ra, quỹ ngoại Tianhong Vietnam Thematic Fund (QDII) tiếp tục duy trì nắm giữ 30,25 triệu cổ phần STB, tỷ lệ 1,6% vốn, không thay đổi so với lần công bố trước đó.

Bên cạnh các cổ đông ngoại, trong danh sách trên có duy nhất một cổ đông cá nhân sở hữu trên 1% là ông Dương Công Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank, với hơn 62,56 triệu cổ phần STB, tương ứng tỷ lệ 3,32%. Bà Dương Thị Liêm - em gái của ông Minh - sở hữu 11,86 triệu cổ phần STB. Tổng sở hữu của ông Minh và em gái tại Sacombank là 74,4 triệu cổ phần, tỷ lệ 3,95%.