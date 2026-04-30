Lý do nhiều tuyến phố 'hái ra tiền' ở Hà Nội đồng loạt đóng cửa

Cảnh đìu hiu, vắng lặng trên tuyến phố Kim Mã khi nhiều nhà phố, mặt bằng đóng cửa trong thời gian dài tìm khách thuê. Chị Nguyễn Hạnh - chủ một cửa hàng thời trang trên phố Kim Mã, vừa trả mặt bằng sau 6 năm kinh doanh - cho biết, do áp lực chi phí, doanh thu giảm là nguyên nhân chính khiến chị buộc phải rút lui. “Tôi thuê mặt bằng nhỏ diện tích 25m2 để kinh doanh với giá 30 triệu đồng/tháng, chưa kể chi phí nhân sự, điện nước, marketing… Nửa năm trở lại đây doanh thu giảm mạnh, không đủ bù chi phí và không thể gồng lỗ mãi nên đành trả nhà, thanh lý cửa hàng”, chị Hạnh nói. Cũng theo chị Hạnh, trước làn sóng trả mặt bằng, chủ nhà có đề xuất giảm tiền thuê 15% để giữ khách nhưng chị vẫn không mặn mà thuê tiếp...