Lý do "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh không còn muốn yêu đàn ông nhiều tiền ở tuổi gần 40

Mới đây, Ngọc Trinh thu hút sự chú ý khi chia sẻ về quan điểm tình yêu ở hiện tại. Khác với hình ảnh từng gây tranh cãi nhiều năm trước, người đẹp gốc Trà Vinh cho biết cô không còn đặt nặng chuyện đối phương phải giàu có hay kiếm nhiều tiền hơn mình.

Chia sẻ trên báo Ngôi Sao, Ngọc Trinh nói: “Người ấy không nhất thiết phải kiếm nhiều tiền hơn mình, quan trọng là có chí hướng, biết cùng nhau cố gắng cho tương lai. Sáng đi làm, tối về có nhau là đủ rồi”.

Phát ngôn này nhanh chóng khiến nhiều người nhắc lại hình ảnh Ngọc Trinh của nhiều năm trước – người từng gây tranh cãi với câu nói nổi tiếng: “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?”. Cô cũng từng thẳng thắn chia sẻ gu bạn trai là những người đàn ông lớn tuổi, có kinh tế ổn định và đủ khả năng chăm lo cho người yêu.

Sự thay đổi trong quan điểm yêu đương của Ngọc Trinh được cho là đến từ nhiều yếu tố, trong đó có sự trưởng thành trong suy nghĩ và những trải nghiệm cá nhân sau nhiều biến cố. Bên cạnh đó, khi đã có nền tảng kinh tế ổn định, nữ người mẫu dường như không còn xem vật chất là yếu tố tiên quyết trong chuyện tình cảm như trước.

Khối tài sản của "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh hiện tại được ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng, được tích lũy sau nhiều năm hoạt động showbiz năng nổ, đóng phim điện ảnh trăm tỷ và lấn sân mát tay sang mảng kinh doanh mỹ phẩm, thời trang, bất động sản, ăn uống.

Toàn bộ khối tài sản khổng lồ xa hoa của cô được thể hiện qua các danh mục như bất động sản, xe sang và đồ hiệu đắt đỏ. Trong đó căn biệt thự trị giá lúc mua và hoàn thiện là khoảng 50 tỷ đồng nằm tại khu vực Quận 9 cũ, nay thuộc Thành phố Thủ Đức là tài sản nổi bật của Ngọc Trinh.

Cơ ngơi này có diện tích đất rộng lên tới 800m2 với thiết kế 4 tầng lộng lẫy theo phong cách hiện đại, sở hữu tông màu trắng đen chủ đạo cùng không gian sân vườn bể bơi sang chảnh. Được biết, giá trị đất và phần thô ban đầu của căn biệt thự rơi vào khoảng 25 tỷ đồng, nhưng nữ người mẫu đã mạnh tay chi thêm hơn 1 triệu USD cho toàn bộ phần nội thất cao cấp nhập khẩu từ nước ngoài.

Bộ sưu tập xế hộp của mỹ nhân gốc Trà Vinh cũng từng khiến công chúng choáng ngợp với những cái tên bạc tỷ xuất hiện trong gara.

Đại tiệc đồ hiệu và sở thích xa xỉ của "nữ hoàng nội y" được thể hiện qua căn phòng chứa đầy túi xách, đồng hồ và kim cương trị giá hàng chục tỷ đồng. Cô sở hữu bộ sưu tập đồng hồ đắt đỏ đến từ các thương hiệu siêu sang như Richard Mille, Rolex, Hublot với giá trị mỗi chiếc từ vài trăm triệu cho đến vài tỷ đồng. Cô nổi tiếng là một "yêu nữ hàng hiệu" của Vbiz khi sẵn sàng chi tiền mua cả bộ sưu tập túi xách Hermès Birkin đủ màu sắc.