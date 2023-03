Lý giải nguyên nhân dòng tiền vẫn chảy mạnh vào bất động sản?

Các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất tiền gửi



So với hồi đầu năm, lãi suất đã giảm khoảng 0,5 -1%/năm. Và so với đỉnh cuối năm 2022, lãi suất đã giảm tới 1,5-2%/năm. Đầu tháng 3, sau khi được Ngân hàng Nhà nước được phân bổ hạn mức tăng trưởng tín dụng mới cho năm 2023, các ngân hàng cũng đã đạt được sự đồng thuận sẽ giảm lãi suất huy động 0,5%/năm. Cụ thể, các ngân hàng trong nhóm Big4 gồm Agribank, BIDV, Vietinbank và Vietcombank sẽ giảm lãi suất huy động thêm 0,2%/năm so với mức lãi suất niêm yết tại thời điểm 27-2 với các kỳ hạn từ 6 - 12 tháng.

Trái ngược với xu hướng giảm của lãi suất tiền gửi thì lãi suất cho vay không có nhiều thay đổi, vẫn "neo" ở mức cao từ 12% - 16%. Nếu nhà đầu tư vận dụng đòn bẩy tài chính trong giai đoạn này là một ‘nước cờ" mạo hiểm. Chính vì thế nhiều chủ đầu tư đã nhanh chóng tung ra loạt ưu đãi hấp dẫn, có thể chia nhỏ dòng vốn, vẫn đảm bảo sinh lời vượt trội nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi từ giới đầu tư.



Giải vây cho khách hàng bằng chính sách tài chính tối ưu

Một số dự án bất động sản hiện nay cũng tung ra nhiều ưu đãi hấp dẫn phù hợp với nhu cầu đầu tư của khách hàng. Đơn cử tại dự án Cát Tường Park House (TX. Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) và Cát Tường Western Pearl (TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) do Cát Tường Group làm chủ đầu tư. Khách hàng có thể chia nhỏ vốn đầu tư của mình trải dài đến 4 – 5 năm, hoàn toàn không lãi suất. Khách hàng giao dịch trong thời điểm này khi giữ chỗ sản phẩm khách hàng sẽ được tặng ngay 5 chỉ vàng SJC và khi giao dịch còn được tặng đến 20 chỉ vàng SJC cùng chiết khấu hơn 18%.

Với tiến độ thanh toán kéo dài từ 48 – 60 tháng, cùng số vốn ban đầu chỉ 20%, nhiều nhà đầu tư đã nhanh chóng "xuống tiền" đầu tư dự án Cát Tường Western Pearl.

Với số vốn trên dưới 1 tỷ đồng, sau khi trừ các chiết khấu, vàng tương đương gần 350 triệu, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra số vốn 650 triệu đã sở hữu ngay sản phẩm đất nền tại trung tâm TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Mặt khác với lợi thế vững mạnh về tài chính, chủ đầu tư sẵn sàng hỗ trợ khách hàng thanh toán giãn tiến độ 0% lãi suất đến 60 tháng, chỉ cần thanh toán trước 20% giá trị sản phẩm sau khi đã trừ chiết khấu.



Đối với những nhà đầu tư có số vốn tích luỹ khoảng 700 triệu (tương đương 25% giá trị sản phẩm) có thể sở hữu ngay dòng sản phẩm nhà phố xây dựng hoàn thiện tại khu đô thị Cát Tường Western Pearl, ngay trục đường Trần Hưng Đạo, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Phần còn lại được trả góp trong 48 tháng với lãi suất 0%. Khách hàng có thể nhận nhà hoàn thiện để ở hoặc khai thác kinh doanh tạo ra nguồn thu nhập ổn định hàng tháng.

Được biết, Cát Tường Group cũng đồng loạt triển khai các ưu đãi tài chính vượt trội cho hầu hết các dự án từ khu vực Tây Nam Bộ đến Đông Nam Bộ. Tại thị xã Chơn Thành (Bình Phước), khách hàng của dự án Cát Tường Park House cũng được hưởng gói ưu đãi này.

Với giải pháp tài chính chia nhỏ vốn đầu tư cùng chiết khấu mạnh tay, Cát Tường Park House đang thu hút sự quan tâm đông đảo của giới đầu tư phía Nam

Với lợi thế hạ tầng hoàn thiện 100%, pháp lý minh bạch, không gian sống chuẩn Nhật, bất động sản tại Cát Tường Park House phù hợp với những khách hàng có số vốn tích luỹ nhỏ muốn nắm bắt cơ hội đầu tư, an cư chất lượng tại Đông Nam Bộ.



Việc Cát Tường Group đưa ra hàng loạt các chính sách hấp dẫn đã giúp giảm áp lực tài chính, cân bằng dòng tiền cho người mua nhà trong bối cảnh "khó chồng khó". Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc kéo dài thời gian thanh toán, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất được xem là phương án tối ưu nhất với người mua hiện nay. Nhờ đó, khách hàng sẽ không bị áp lực và ảnh hưởng bởi việc tăng lãi suất.

Không riêng gì Cát Tường Group, nhiều chủ đầu tư hiện nay cũng tung ra hàng loạt ưu đãi nhằm kích cầu, tăng thanh khoản. Thế nên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng, song song với việc nắm bắt các ưu đãi lớn, tối ưu dòng tiền, nhà đầu tư cũng cần thận trọng nhận định về tiềm năng tăng giá trong tương lai của bất động sản, nên ưu tiên lựa chọn các dự án đã thành hình, pháp lý hoàn thiện, quy hoạch bài bản, tiện ích hướng đến nhu cầu thực tại những vị trí hạ tầng kết nối tốt hoặc những địa phương được chính phủ ưu tiên rót vốn đầu tư.

Thông tin dự án: Khu dân cư Cát Tường Phú Thành - Tên thương mại: Cát Tường Park House.

Thông tin dự án: Khu dân cư Cát Tường Western Pearl 2 – Tên thương mại: Cát Tường Western Pearl.