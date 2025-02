Lý Tiểu Long tập chạy như võ sĩ boxing, đưa triết lý vượt qua giới hạn

Theo cuốn sách Bruce Lee: A Life, Lý Tiểu Long tập luyện một cách điên cuồng. Trong số những bài tập của Lý Tiểu Long, phải nhắc tới việc chạy bộ.

Lý Tiểu Long chạy bộ thế nào?

Lý Tiểu Long tin rằng một VĐV hay võ sĩ nếu có thể lực kém sẽ không thể thi đấu tốt. Do đó, Lý Tiểu Long rất chú trọng vào việc nâng cao thể lực. Đáng chú ý, Lý Tiểu Long áp dụng phương pháp tập luyện của môn quyền Anh: nhảy dây và chạy bộ đường dài. Mỗi buổi sáng sớm, Lý Tiểu Long chạy bộ quanh khu phố nơi sinh sống với chú chó của mình.

“Chạy bộ không chỉ là bài tập thể dục đơn thuần với tôi. Nó còn là một hình thức thư giãn. Đó là khoảng thời gian mỗi sáng mà tôi dành riêng cho mình để chìm đắm trong suy nghĩ”, Lý Tiểu Long chia sẻ.

Lý Tiểu Long tập chạy cùng với chú chó của mình

Trang Artofmanliness viết về việc Lý Tiểu Long chạy bộ: “Vào những năm 1970, Lý Tiểu Long bắt đầu yêu thích chạy bộ. Ông tin rằng chạy là một cách tốt và an toàn để giúp cơ thể khỏe hơn, đặc biệt là tăng sức bền và khả năng chịu đựng. Vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, Lý Tiểu Long thường chạy từ 3 đến 10 km. Ông luôn mang theo giày thể thao để có thể chạy bất cứ khi nào, ngay cả khi đi xa”.

“Khi chạy, Lý Tiểu Long áp dụng một nguyên tắc giúp cơ thể dần mạnh hơn: mỗi lần chạy, ông sẽ cố gắng tăng tốc độ hoặc chạy xa hơn một chút. Ngoài ra, Lý Tiểu Long còn thử một cách tập mới là cầm tạ nhỏ hoặc đeo tạ ở chân khi chạy để tăng hiệu quả rèn luyện. Bên cạnh chạy bộ, vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy, Lý Tiểu Long còn đạp xe hoặc nhảy dây để giúp tim mạch khỏe hơn và cải thiện thể lực toàn diện”, trang Artofmanliness viết.

Triết lý về chạy bộ

Trong cuốn “The Art of Expressing The Human Body”, có một câu chuyện về việc Lý Tiểu Long tập chạy bộ với bạn của mình.

Câu chuyện này được kể bởi John Little, một người bạn thân của Lý Tiểu Long . "Lý Tiểu Long bắt tôi chạy 3 dặm (khoảng 4,8 km) mỗi ngày, với tốc độ khá nhanh. Chúng tôi hoàn thành quãng đường đó trong khoảng 21-22 phút, tức là dưới 8 phút mỗi dặm. Một buổi sáng, Bruce nói với tôi: “Hôm nay ta sẽ chạy 5 dặm (8 km)”. Tôi liền đáp: ‘Lý Tiểu Long, tôi không chạy nổi 5 dặm đâu. Tôi già hơn cậu nhiều, tôi không thể”. Cậu ấy chỉ cười và nói: ‘Khi đến mốc 3 dặm, ta sẽ tăng tốc, chỉ còn 2 dặm nữa là xong, cậu sẽ làm được”. Nghe vậy, tôi quyết định thử xem sao" , John Little kể.

"Chúng tôi bắt đầu chạy. Sau khi đạt mốc 3 dặm, chúng tôi tiếp tục. Tôi vẫn ổn trong 3-4 phút tiếp theo, nhưng rồi bắt đầu kiệt sức. Tim tôi đập mạnh, chân mỏi rã rời. Tôi vừa chạy vừa nói với Lý Tiểu Long: ‘Nếu tôi chạy nữa, tôi có thể bị đau tim mà chết đấy.’ Anh ấy chỉ trả lời: ‘Thế thì cứ chết đi”, John Little nhớ lại.

John Little đã tập luyện với Lý Tiểu Long

Sau đó, John Little đã chạy hết 5 dặm và hỏi Lý Tiểu Long tại sao lại nói gay gắt với mình như vậy: "Câu nói đó làm tôi giận điên lên. Tôi nghiến răng chạy hết 5 dặm. Sau đó, tôi đi tắm và tìm Lý Tiểu Long để hỏi: ‘Tại sao cậu lại nói như vậy?”.

Lý Tiểu Long đáp lại: ‘Bởi vì cậu thà chết còn hơn là tự đặt ra giới hạn cho chính mình. Nếu cậu luôn đặt ra giới hạn, dù là về thể chất hay bất cứ điều gì khác, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của cậu. Nó sẽ len lỏi vào công việc, đạo đức và cả con người cậu. Không có giới hạn nào cả. Chỉ có những nấc thang, nhưng cậu không thể dừng lại ở đó. Cậu phải tiếp tục vượt qua chúng. Nếu điều đó giết chết cậu, thì kệ nó. Một người đàn ông phải luôn vượt qua chính mình.’"

Câu chuyện này của Lý Tiểu Long được rất nhiều trang web về thể thao kể lại. Triết lý trong việc chạy bộ được Lý Tiểu Long được nhiều người hoan nghênh.

Trang Motivatingdaily bình luận về câu nói của Lý Tiểu Long với John Little: “Điều này có vẻ cực đoan. Và đúng, đây chỉ là một ví dụ nhỏ về quan điểm của Lý Tiểu Long về giới hạn và sự phát triển cá nhân. Nhưng nó lại thể hiện một tư tưởng rất mạnh mẽ. Lý Tiểu Long không chấp nhận thất bại hay bất kỳ giới hạn nào.

Ông không chấp nhận việc ai đó áp đặt một giới hạn lên bất cứ điều gì. Ông hiểu rằng giới hạn chỉ là một khái niệm trong tâm trí, mang tính tương đối. Và từ kinh nghiệm của mình, Lý Tiểu Long biết rằng bản thân và bất kỳ ai cũng có thể vượt qua mọi kỳ vọng”.

“ Lý Tiểu Long nhận ra rằng lý do khiến chúng ta thất bại thường là do chính chúng ta bỏ cuộc. Chúng ta tự đặt ra một rào cản trong tâm trí và rồi để nó kiểm soát mình. Thay vì hành động, chúng ta tìm kiếm lý do bào chữa, biện minh cho việc tại sao mình không thể làm điều gì đó – trong khi đáng lẽ chỉ cần làm mà thôi” , trang Motivatingdaily nhấn mạnh.