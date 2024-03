Lynk & Co 09 và nỗ lực khẳng định những giá trị vượt trội

Ngành công nghiệp ô tô nhất quán rằng, trong hơn 1 thập kỷ qua, khách hàng đang thay đổi. Ô tô không còn là một sản phẩm thuần cơ khí, mà dần trở thành các phương tiện thông minh, giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống. Vì thế, thay vì bắt đầu từ ô tô, Lynk & Co bắt đầu từ người tiêu dùng, đặt ra sứ mệnh "Changing Mobility Forever - Thay đổi lĩnh vực di chuyển mãi mãi".

Ông Alain Visser, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành thương hiệu Lynk & Co, từng gọi sản phẩm của thương hiệu là "chiếc điện thoại thông minh trên bốn bánh xe". Tham vọng của ông đối với thương hiệu là tạo đột phá trong ngành công nghiệp ô tô bằng cách xác định lại quá trình mua, sở hữu và sử dụng ô tô, tạo ra những phương tiện mang tiêu chuẩn cao về công nghệ, tính hiệu quả, thiết kế tinh tế và sắc nét về độ hoàn thiện. Trong đó, 09 chính là mẫu xe mang trọng trách "đầu tàu".

Vị thế dần được khẳng định

Kể từ khi ra mắt thương hiệu năm 2016, Lynk & Co dần khẳng định được vị thế trên toàn cầu. Năm 2023, tại Giải thưởng Thiết kế Quốc tế (IDA) - giải thưởng tôn vinh các thiết kế xuất sắc được tổ chức thường niên ở Los Angeles (Mỹ), Lynk & Co đã gây ấn tượng mạnh khi mẫu xe flagship của hãng, Lynk & Co 09, vinh dự nhận giải Bạc ở hạng mục Thiết kế Sản phẩm. Đáng chú ý, 09 là mẫu SUV nhận giải ở hạng mục này, thể hiện DNA toàn cầu của Lynk & Co và sự tiến bộ trên hành trình cung cấp các mẫu xe đáp ứng tiêu chí "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" tới người tiêu dùng.

Ngày 14/3, Tasco Auto, hệ thống phân phối ô tô lớn nhất Việt Nam, cùng mẫu xe 09 là một trong hai mẫu xe của thương hiệu Lynk & Co được lựa chọn đồng hành cùng các diễn giả tại sự kiện Bloomberg Businessweek Vietnam với chủ đề: The Year Ahead 2024 - Kỳ vọng & Thực tế. Sự kiện cung cấp góc nhìn toàn cảnh về kinh tế toàn cầu và khu vực trong bối cảnh nền kinh tế ẩn chứa nhiều rủi ro, thách thức xen lẫn cơ hội.

Lynk & Co 09 là mẫu xe được trưng bày tại sự kiện kinh tế uy tín Bloomberg The Year Ahead ngày 14/03/2024 vừa qua

Lựa chọn mang tính chiến lược này thể hiện sự tin tưởng đối với thương hiệu Lynk & Co nói chung và mẫu xe 09 nói riêng. Các diễn giả tại sự kiện đều là những doanh nhân, chuyên gia kinh tế đầu ngành, trong khi đó, 09 là mẫu xe đầu bảng của Lynk & Co - thương hiệu mang tinh thần khởi tạo đẳng cấp mới cho thế hệ mới khác biệt và vượt trội.

Tập trung vào trải nghiệm của người dùng

Tư duy cấp tiến của Lynk & Co thể hiện ngay từ ngoại hình khi toàn bộ dải sản phẩm sử dụng chung ngôn ngữ thiết "Mega-city Contrast" vượt thời gian, được lấy cảm hứng từ đường chân trời của những đô thị hiện tại. Tuy nhiên, mỗi mẫu xe lại có những nét chấm phá riêng. Trong đó, 09 là mẫu flagship mang một ngoại hình năng động, sang trọng và cao cấp được kết hợp trên một chiếc SUV cỡ lớn.

Với thân xe mảnh mai và đèn định vị ban ngày "Aurora Borealis" lấy ý tưởng từ dải cực quang, lưới tản nhiệt dọc hòa quyện cùng đèn pha, tạo thành một cấu trúc ôm trọn phát ra vẻ hiện đại. Đèn hậu áp dụng thiết kế những khối năng lượng mạnh mẽ, tạo ra một hình dáng nổi bật và dễ nhận biết.

Lynk & Co ưu tiên những trang bị cao cấp nhất trên mẫu xe này. Đèn pha Full LED có khả năng thích ứng, tự động điều chỉnh góc chiếu và tự động bật tắt. Gương chiếu hậu hai bên chỉnh điện tích hợp tính năng sưởi và tự động điều chỉnh khi lùi xe.

Nội thất đặt người lái làm trung tâm khi được hỗ trợ bởi 4 màn hình hiện đại và cao cấp, bao gồm màn hình 12,3 inch sau vô lăng, màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch, màn hình cảm ứng 6 inch điều khiển hệ thống điều hòa và màn hình trên kính lái (HUD). Ghế lái chỉnh điện 12 hướng, có tích hợp thông gió làm mát và nhớ vị trí.

Toàn bộ nội thất bọc da Nappa cao cấp, cùng các tấm nhôm khắc tinh xảo trên bảng táp lô. Toàn bộ hành khách trên xe được tận hưởng sự thoải mái nhờ không gian rộng rãi, cửa sổ trời toàn cảnh, cửa gió điều hòa ở ba hàng ghế, hệ thống lọc không khí và hệ thống âm thanh 14 loa Bose cao cấp.

Khả năng vận hành vượt trội

Lynk & Co 09 được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng vận hành vì sử dụng động cơ 2.0L tăng áp, công suất 250 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Hộp số tự động 8 cấp được thiết lập mạnh ở số thấp, tiết kiệm nhiên liệu ở cấp số cao. Theo công bố của hãng, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe chỉ 8,9 l/100km. Trong khi đó, hệ dẫn động AWD hoàn thiện khả năng vận hành mạnh mẽ và tối ưu trên mọi địa hình, bao gồm cả địa hình off-road cho Lynk & Co 09.

Lynk & Co 09 trang bị hệ thống treo trước tay đòn kép kết hợp lò xo trụ, treo sau liên kết đa điểm độc lập, kết hợp vật liệu composite gia cố bằng sợi thủy tinh. Đây là hệ thống treo cao cấp tương tự như các mẫu SUV cao cấp của châu Âu.

Lynk & Co 09, vinh dự nhận giải Bạc ở hạng mục Thiết kế Sản phẩm tại Giải thưởng Thiết kế Quốc tế (IDA) năm 2023

Lynk & Co còn ghi dấu ấn vì tiêu chuẩn hóa nhiều công nghệ an toàn tiên tiến trên toàn bộ dải sản phẩm. 09 đương nhiên đầy đủ nhất với 23 tính năng ADAS, bao gồm ga tự động thông minh, hỗ trợ lái xe, tránh vật cản khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp chủ động hay đèn pha thông minh, bên cạnh những tính năng cơ bản như camera 360 độ, hỗ trợ lên dốc, đổ đèo, cảm biến va chạm trước sau. Khung gầm sử dụng 37,26% thép boron. Đây là loại thép siêu cứng được dùng trong quân đội và hàng không vũ trụ.

Tại thị trường Việt Nam, Lynk & Co 09 đang được phân phối 1 phiên bản với giá bán 2,199 tỷ đồng.