Lynk & Co gia nhập Việt Nam, dự kiến giới thiệu 4 mẫu xe mới

Chiều 5/8, Lynk & Co Automobile International Sales Co.Ltd (Lynk & Co) đã tổ chức Lễ công bố phân phối chính thức Lynk & Co tại Việt Nam với Công ty cổ phần GreenLynk Automotives.

Thông qua hợp tác chiến lược với GreenLynk Automotives, Lynk & Co thực hiện mục tiêu mở rộng thị trường kinh doanh, thúc đẩy xu hướng “xanh hóa” ngành ô tô thông qua lộ trình phân phối các dòng xe từ xe xăng, xe lai (hybrid) đến xe điện tại Việt Nam.

Đại diện các bên tại buổi lễ ký kết.

Tại buổi lễ, Ông Liu Xiangyang - Phó chủ tịch cấp cao của Geely Auto kiêm Tổng giám đốc Lynk & Co, đại diện Lynk & Co cho biết: “Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng của ngành công nghiệp ô tô. Từ những thành công tại thị trường quốc tế, chúng tôi tin rằng sự hợp tác giữa Lynk & Co và GreenLynk Automotives là một bước tiến quan trọng trong việc mang đến trải nghiệm vượt trội và đột phá cho khách hàng Việt Nam.”

Có cổ đông chiến lược là Công ty cổ phần Ô tô Bắc Âu (Bắc Âu Auto), Công ty GreenLynk Automotives có lợi thế từ chiến lược tiếp cận thị trường và kinh nghiệm trên 8 năm của Bắc Âu Auto trong việc phân phối các dòng xe thuộc phân khúc cao cấp tại Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, GreenLynk Automotives phát triển hai Lynk & Co Center tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Bà Trần Thị Hồng Hạnh - Tổng Giám Đốc GreenLynk Automotives chia sẻ: "Với uy tín và kinh nghiệm từ Bắc Âu Auto, GreenLynk Automotives cam kết đồng hành cùng với Lynk & Co đem đến cho khách hàng những dòng xe ô tô đẳng cấp và chất lượng từ thương hiệu Lynk & Co, cùng với dịch vụ hỗ trợ và hậu mãi chuyên nghiệp, tận tâm nhất."

Mẫu xe Lynk & Co 03.

Lynk & Co là một thương hiệu xe cao cấp được thành lập bởi Volvo và Geely Auto Group - đơn vị thành viên của Geely Holding (Geely). Kể từ năm 2012, Geely đã được xếp hạng trong danh sách Fortune Global 500 trong 11 năm liên tiếp (xếp thứ 229 vào năm 2022). Geely sở hữu và quản lý một số thương hiệu lớn như: Geely Auto, Lynk & Co, Volvo Cars, Polestar, Lotus, Zeekr,...

Các sản phẩm của Lynk & Co được phát triển và sáng tạo bởi Trung tâm R&D của Geely có trụ sở tại Thụy Điển. Bên cạnh đó, Lynk & Co cũng là hãng xe tiên phong trên thế giới được nghiên cứu và phát triển trên nền tảng CMA (Compact Modular Architecture). Đây là nền tảng phát triển xe ô tô với thiết kế mô-đun nhỏ gọn, cho phép các nhà thiết kế có thể tích hợp, cải tiến để phù hợp với các hệ thống truyền động, hệ thống an toàn và nhiều ứng dụng công nghệ khác trên toàn cầu.

Hầu hết các mẫu xe mới nhất hiện nay của Lynk & Co đều ứng dụng trên nền tảng CMA Evo. Đáng chú ý, trong thời gian tới, Công ty GreenLynk Automotives dự kiến sẽ nhập khẩu và phân phối các dòng xe ô tô: Lynk & Co 01, Lynk & Co 03, Lynk & Co 05 và Lynk & Co 09.