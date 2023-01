Mặc làn sóng sa thải nhân sự dịp cuối năm trở thành nỗi ám ảnh, doanh nghiệp này thưởng tết tới 120 tháng lương

Chẳng có gì là bí mật khi làm việc trong ngành dầu khí có thể mang lại một mức lương cao ngất ngưởng. Thế nhưng, nếu tiền thưởng tết bằng 10 năm đi làm thì sao? Đó sẽ thực sự là một cú sốc, nhất là khi cả thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ suy thoái và những đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn.

Và cú sốc ấy đang xảy ra tại Hàn Quốc. Công ty dầu khí Hyundai Oilbank gần đây thông báo họ sẽ thưởng cho nhân viên số tiền bằng 1.000% tiền lương cơ bản, tức khoảng 120 tháng lương, cho nhân viên. Mặc dù công ty không tiết lộ chính xác tổng số tiền thưởng năm nay nhưng so sánh với quá khứ, chúng ta có thể phần nào hình dung được.

Năm 2021, Hyundai Oilbank thưởng tết cho nhân viên 121 triệu won, tương đương 94.800 USD với tiền thưởng bằng 600% lương cơ bản hàng năm, tương đương 6 năm lương. Nếu con số này vẫn đúng, mỗi nhân viên của họ có thể nhận gấp đôi cho tiền thưởng tết năm nay.

Korea Herald cho biết lợi nhuận của công ty dầu khí này đã tăng 226% chỉ trong quý 3/2022 so với cùng kỳ. Theo đó, tổng lợi nhuận họ đạt được là 2,9 tỷ USD. Các chuyên gia trong ngành tinh rằng giá dầu tăng cao do xung đột địa chính trị chính là lý do khiến các doanh nghiệp dầu khí, bao gồm cả Hyundai Oilbank, được hưởng lợi.

Thêm vào đó, việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đứng đầu là Ả rập Xê út và Nga, cắt giảm sản lượng dầu xuống chỉ còn 2 triệu thùng/ngày làm tăng giá trên toàn cầu bởi sự khan hiếm. Hiện tại, đà tăng của giá dầu có thể đang hạ nhiệt bởi nỗi lo kinh tế suy thoái nhưng khi những vấn đề then chốt chưa tìm được lời giải.

Trên thực tế, Hyundai Oilbank cũng không phải doanh nghiệp duy nhất thưởng tết khủng ở Hàn Quốc. Các công ty trong lĩnh vực dầu khí khác cũng mạnh tay chi tiền cho nhân viên sau một năm ăn nên làm ra, điển hình như SK Energy, S-Oil và GS Caltex.

Hyundai Oilbank là một công ty lọc dầu có trụ sở chính tại Seosan, Hàn Quốc. Doanh nghiệp này được thành lập năm 1964 với tên gọi Công ty Công nghiệp Dầu Kukdong và sau đó được tiếp quản bởi Tập đoàn Hyundai. Nó hiện là một bộ phận của Tập đoàn Công nghiệp nặng Hyundai.

Tham khảo: Mashable