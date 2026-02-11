Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mai vàng 500 triệu đồng xuống phố

11-02-2026 - 08:15 AM | Thị trường

Những ngày cận Tết, không khí xuân lan tỏa khắp các tuyến phố trung tâm Đà Nẵng. Tại Cung Thể thao Tiên Sơn, những chậu mai vàng “khủng” trị giá hàng trăm triệu đồng được các chủ vườn đưa xuống phố, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Theo ghi nhận, tại Cung Thể thao Tiên Sơn (TP. Đà Nẵng), nhiều gốc mai lớn nhỏ được các chủ vườn đưa xuống tập kết ngay ngắn, thu hút đông đảo người dân và khách chơi mai đến tham quan, lựa chọn. Ảnh: Duy Quốc.

Nhiều cây mai vàng trị giá hơn nửa tỷ đồng được các nhà vườn đưa xuống phố trưng bày, giới thiệu và chào bán cho giới chơi mai dịp cận Tết.

Theo các nhà vườn, thời tiết năm nay khá thuận lợi, giúp mai phát triển ổn định, nụ to, cánh dày, sắc vàng tươi. Không ít gốc mai được chăm sóc, tạo dáng công phu trước khi đưa xuống phố, nhiều cây bung hoa đúng dịp, tăng sức hút với người mua.

Anh Nguyễn Đức Tài (trú phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng) cho biết năm nay anh đưa xuống phố hàng chục gốc mai với nhiều kích cỡ khác nhau. Theo anh Tài, các gốc mai nhỏ, giá vừa tầm đã được khách đặt mua từ sớm, hiện chủ yếu còn lại những gốc mai lớn. “Gốc mai lớn nhất tôi mang xuống phố có giá bán khoảng 250 triệu đồng, nếu khách chỉ thuê trưng bày trong dịp Tết thì giá thuê khoảng 50 triệu đồng”, anh Tài chia sẻ.

Nhiều gốc mai có thân xù xì, uốn lượn theo thế tự nhiên, tạo dáng đẹp bắt mắt người xem.

Ông Đặng Văn Vinh (phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng) cho biết dịp Tết này ông mang đến Cung Tiên Sơn một số gốc mai lớn, trong đó có cây được định giá khoảng 500 triệu đồng. “Đây là gốc mai nhiều năm tuổi, dáng thế đẹp, được giới chơi mai lâu năm quan tâm. Dù có người hỏi thuê để chơi Tết, tôi vẫn chưa đồng ý”, ông Vinh chia sẻ.

Cây mai của ông Vinh được định giá khoảng 500 triệu đồng, thuộc nhóm mai cổ thụ hiếm, dáng thế đẹp, được giới chơi mai lâu năm đặc biệt quan tâm.

Nhiều người dừng chân chụp ảnh, check-in cùng những gốc mai trưng bày.

Sự xuất hiện của những gốc mai vàng có giá trị lớn giữa lòng thành phố không chỉ tạo điểm nhấn cho không gian đô thị dịp cận Tết, mà còn góp phần làm nên nét đặc trưng mỗi độ xuân về. Các nhà vườn kỳ vọng từ nay đến sát Tết Nguyên đán, sức mua tiếp tục tăng khi nhu cầu chưng mai đón xuân của người dân bước vào giai đoạn cao điểm.

Theo Duy Quốc

Tiền phong

Từ Khóa:
Tết, 2026, mai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một cây bạc tỷ của Việt Nam vừa lập kỷ lục xuất khẩu cao nhất lịch sử: Tổng thu hơn 300 triệu USD, doanh nghiệp nào đóng góp lớn nhất?

Một cây bạc tỷ của Việt Nam vừa lập kỷ lục xuất khẩu cao nhất lịch sử: Tổng thu hơn 300 triệu USD, doanh nghiệp nào đóng góp lớn nhất? Nổi bật

Trung Quốc làm gì mà khiến thị trường kim loại toàn cầu chao đảo?

Trung Quốc làm gì mà khiến thị trường kim loại toàn cầu chao đảo? Nổi bật

Mặt hàng từng "làm mưa làm gió" ở Trung Quốc nay bị bán tháo: Giá giảm mạnh chưa chắc có người mua

Mặt hàng từng "làm mưa làm gió" ở Trung Quốc nay bị bán tháo: Giá giảm mạnh chưa chắc có người mua

07:54 , 11/02/2026
Từ 'số 1 không bàn cãi' đến bị Việt Nam 'vượt mặt': Vì đâu khách Trung Quốc 'quay lưng' với Thái Lan?

Từ 'số 1 không bàn cãi' đến bị Việt Nam 'vượt mặt': Vì đâu khách Trung Quốc 'quay lưng' với Thái Lan?

07:26 , 11/02/2026
Tin vui về iPhone 18 Pro Max

Tin vui về iPhone 18 Pro Max

07:18 , 11/02/2026
Khởi tố Phan Tuấn An SN 1994 vì đánh bạc 39 tỷ đồng/tháng

Khởi tố Phan Tuấn An SN 1994 vì đánh bạc 39 tỷ đồng/tháng

06:56 , 11/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên