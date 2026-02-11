Mai vàng 500 triệu đồng xuống phố

Anh Nguyễn Đức Tài (trú phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng) cho biết năm nay anh đưa xuống phố hàng chục gốc mai với nhiều kích cỡ khác nhau. Theo anh Tài, các gốc mai nhỏ, giá vừa tầm đã được khách đặt mua từ sớm, hiện chủ yếu còn lại những gốc mai lớn. “Gốc mai lớn nhất tôi mang xuống phố có giá bán khoảng 250 triệu đồng, nếu khách chỉ thuê trưng bày trong dịp Tết thì giá thuê khoảng 50 triệu đồng”, anh Tài chia sẻ.