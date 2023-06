Malaysia sẽ có biện pháp mạnh với Meta

Trong tuyên bố được đưa ra vào ngày 24/6, Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia cho biết, bất chấp các yêu cầu hợp tác, Meta, công ty mẹ của Facebook, đã từ chối gỡ bỏ nội dung độc hại.

Theo cơ quan này, Meta đã được thông báo về nội dung độc hại được trao đổi trên nền tảng của mình, nhưng việc không kịp thời loại bỏ nội dung đó cũng như không có các biện pháp kiểm soát phù hợp có thể dẫn đến vi phạm luật pháp Malaysia.

Trong những tháng gần đây, các quan chức Malaysia đã bày tỏ lo ngại về sự phổ biến của nội dung độc hại trên các nền tảng mạng xã hội ở nước này. Những nội dung này bị đánh giá có nguy cơ làm đảo lộn sự hòa hợp giữa các nhóm chủng tộc và tôn giáo khác nhau tại Malaysia.

Ủy ban Thông tin và Truyền thông đa phương tiện Malaysia nêu rõ, trong thời gian gần đây, Facebook đã ghi nhận lượng lớn nội dung tiêu cực liên quan đến chủng tộc, hoàng gia, tôn giáo, mạo danh, cờ bạc trực tuyến và quảng cáo lừa đảo. Theo ủy ban trên, dù đã nhiều lần yêu cầu, nhưng Meta đã không hành động hiệu quả để ngăn chặn tình trạng này, do đó cần phải có hành động pháp lý để tăng trách nhiệm giải trình về an ninh mạng và thúc đẩy việc bảo vệ người tiêu dùng. Tuy nhiên, Ủy ban Thông tin và Truyền thông đa phương tiện Malaysia không tiết lộ sẽ sử dụng biện pháp nào.

Các doanh nghiệp mạng xã hội lớn như Meta, YouTube và TikTok thường nằm trong tầm ngắm của nhà chức trách do chưa thể kiểm soát những nội dung đăng tải trên các nền tảng trực tuyến này.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hồi tuần trước cho biết, Ủy ban An ninh mạng quốc gia đã quyết định soạn thảo Dự luật An ninh mạng ngay lập tức để đảm bảo hoàn thiện tất cả các khía cạnh pháp luật liên quan an ninh mạng.

Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh, dự luật sẽ cung cấp cho Cơ quan An ninh mạng quốc gia Malaysia (NACSA) thẩm quyền pháp lý rõ ràng để điều chỉnh và thực thi các luật liên quan đến an ninh mạng và nâng cao hiệu quả các chức năng của cơ quan này.