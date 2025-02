Màn đặt cược lớn nhất lịch sử Apple: Chi 500 tỷ USD chuyển hoạt động sản xuất về Mỹ, 20.000 nhân tài sẽ được chiêu mộ trong 4 năm

Vài ngày sau khi giám đốc điều hành Apple gặp Tổng thống Donald Trump, nhà Táo khuyết lên kế hoạch ‘khủng’: chi 500 tỷ USD, thuê 20.000 nhân sự tại Mỹ trong 4 năm tới và mở một nhà máy ở Texas để sản xuất máy móc thúc tiến vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

“Chúng tôi lạc quan về tương lai đổi mới của Mỹ và chúng tôi tự hào xây dựng chúng dựa trên các khoản đầu tư lâu dài của mình tại Mỹ”, Tim Cook, giám đốc điều hành của Apple, cho biết trong một tuyên bố. Trước đó, công ty đã đưa ra những cam kết tương tự nhưng với quy mô nhỏ hơn trong thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Một số lời hứa đã không thành hiện thực.

Tim Cook đã gặp ông Trump vào tuần trước. Sau cuộc họp, ông Trump cho biết Apple sẽ chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ: “Họ sẽ sản xuất tại đây thay vì trả thuế quan”, ông phát biểu.

Thực tế, hầu hết iPhone đều được sản xuất tại Trung Quốc bởi gã khổng lồ điện tử Foxconn - công ty sẽ tham gia vào cơ sở mới của Apple tại Houston. Đầu tháng này, mức thuế 10% của Mỹ đối với tất cả các sản phẩm của Trung Quốc đã có hiệu lực. Thuế đối với hàng nhập khẩu từ Canada, Mexico và các đối tác thương mại lớn khác có thể được áp dụng trong những tuần tới.

Foxconn đã chi hàng triệu USD trong 2 năm qua để xây dựng hoạt động bên ngoài Trung Quốc, bao gồm cả ở Texas và Mexico, để lắp ráp máy chủ A.I. Trước đó, chủ tịch công ty nói rằng dấu chân mở rộng này sẽ giúp bảo vệ Foxconn khỏi thuế quan của Mỹ.

Năm ngoái, Foxconn tiếp tục mua một khu đất ở phía bắc Houston, bên cạnh một trong những nhà kho của mình, để sử dụng cho hoạt động kinh doanh trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, Apple tuyên bố sẽ bắt đầu lắp ráp các máy chủ tiên tiến “trước đây được sản xuất bên ngoài Mỹ” tại một cơ sở mới rộng 250.000 foot vuông ở Houston. Apple cho biết cơ sở này dự kiến sẽ mở cửa vào năm tới và tạo ra hàng nghìn việc làm. Kế hoạch mở rộng hoạt động của trung tâm dữ liệu tại Arizona, Iowa, Nevada, Bắc Carolina và Oregon cũng sẽ sớm được triển khai.

Phần lớn các thiết bị của Apple trước đây đều được sản xuất tại Trung Quốc. Trong những năm gần đây, công ty tăng cường nỗ lực sản xuất nhiều iPhone hơn tại Ấn Độ, song vẫn phải vận chuyển nhiều bộ phận thiết yếu từ Trung Quốc và những nơi khác.

Các máy chủ A.I. tiên tiến nhất thế giới phụ thuộc vào một mạng lưới phức tạp bao gồm các công ty đã dành nhiều thập kỷ phát triển các công cụ và quy trình chuyên biệt. Chúng chứa chip do Công ty Sản xuất Bán dẫn Đài Loan sản xuất và phụ thuộc vào các máy móc do công ty ASML của Hà Lan làm ra.

TSMC cũng đang mở rộng dấu ấn sản xuất của mình tại Mỹ. Vào năm 2020, công ty cho biết sẽ xây dựng một nhà máy ở Arizona; sau đó nhanh chóng công bố nhà máy thứ hai và thứ ba trong bối cảnh chính quyền ông Joe Biden thúc đẩy sản xuất chip tại Mỹ. Tuy nhiên, công ty này đã buộc phải hoãn việc bắt đầu sản xuất tại Arizona, với lý do công nhân địa phương thiếu chuyên môn trong việc lắp đặt một số thiết bị phức tạp.

Ngay trước khi rời nhiệm sở, Tổng thống Joe Biden đã hoàn tất thỏa thuận trao 6,6 tỷ USD tiền tài trợ cho TSMC. Chính phủ cho biết họ có kế hoạch trao số tiền này cho TSMC theo từng đợt khi công ty đạt được các mốc quan trọng. Apple là khách hàng lớn nhất của cơ sở này.

Apple mô tả thông báo mới nhất của mình là ‘cam kết chi tiêu lớn nhất từ trước đến nay’. 500 tỷ USD sẽ được dành cho các cơ sở sản xuất, trung tâm dữ liệu và sản xuất giải trí. Apple tuyển dụng hơn 150.000 người trên toàn thế giới.

Tuyên bố phù hợp với các thông báo trước đó của Apple. Bốn năm trước, vài tháng sau lễ nhậm chức của ông Joe Biden, Apple công bố tăng tốc các khoản đầu tư tại Mỹ, cam kết chi 430 tỷ USD và tạo thêm 20.000 việc làm trong 5 năm. Vào tháng 1 năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump, công ty cho biết sẽ đóng góp trực tiếp vào nền kinh tế Mỹ với 350 tỷ USD trong 5 năm.

Trước đó, theo Financial Times, Apple đang âm thầm tăng cường đầu tư cho trí tuệ nhân tạo, đồng thời thực hiện một loạt các thương vụ mua lại, chiêu mộ nhân tài để đưa AI vào thế hệ iPhone tiếp theo. Morgan Stanley cho biết, gần một nửa số tin tuyển dụng về AI của Apple đều xuất hiện thuật ngữ “Deep Learning” có liên quan đến thuật toán hỗ trợ AI sáng tạo

Nghiên cứu từ PitchBook cho thấy , nhà sản xuất iPhone đã tích cực thâu tóm các startup AI. Thương vụ gần đây nhất là màn bắt tay mua lại công ty khởi nghiệp WaveOne có trụ sở tại California vào đầu năm 2023 - một công ty chuyên cung cấp tính năng nén video được hỗ trợ bởi AI.

“Họ đang sẵn sàng thực hiện một số hoạt động M&A quan trọng. Thật sốc nếu Apple không thực hiện một thỏa thuận lớn nào đó về AI trong năm nay. Đang có một cuộc chạy đua và Apple chắc chắn sẽ không đứng ngoài”, Daniel Ives tại Wedbush Securities cho biết.

Hồi năm ngoái, Giám đốc điều hành Tim Cook nói với các nhà phân tích rằng Apple “đã thực hiện nghiên cứu với nhiều loại công nghệ AI”, đầu tư cũng như đổi mới “một cách có trách nhiệm”. Mục tiêu có thể là vận hành AI thông qua các thiết bị di động, cho phép các chatbot và ứng dụng AI chạy trên phần cứng và phần mềm của chiếc điện thoại thay vì dịch vụ đám mây trong trung tâm dữ liệu. Thách thức bao gồm việc giảm kích thước các mô hình ngôn ngữ lớn cũng như bộ xử lý hiệu suất cao.

Cách đây không lâu, phía Apple đã tiết lộ một số con chip mới có hiệu suất tốt hơn. Chẳng hạn, bộ xử lý M3 Max dành cho MacBook giúp “mở khóa các quy trình trước đây không thể thực hiện được trên máy tính xách tay”. Chip S9 dành cho phiên bản mới của Apple Watch, ra mắt vào tháng 9, cũng cho phép Siri truy cập và ghi dữ liệu mà không cần kết nối Internet.

“Các con chip của Apple chắc chắn sẽ ngày càng hướng tới AI”, Dylan Patel, nhà phân tích tại công ty tư vấn bán dẫn SemiAnalysis, cho biết.

Theo: The New York Times, Financial Times