Mãn nhãn với BST mới từ le coq sportif trong show diễn Move in Style

Sự kiện không chỉ là màn ra mắt bộ sưu tập Thu Đông 2025 lần đầu tiên tại Việt Nam, mà còn là hành trình kết nối giữa lịch sử thương hiệu hơn 140 năm và tinh thần đổi mới không ngừng.

Khi lịch sử Pháp chạm ngõ Việt Nam

Ra đời từ năm 1882, le coq sportif là một trong những thương hiệu thời trang thể thao lâu đời nhất thế giới, nổi bật với biểu tượng chú gà trống Gô-loa – niềm kiêu hãnh quốc gia Pháp. Trải qua hơn 140 năm, thương hiệu đã trở thành lựa chọn của nhiều vận động viên đỉnh cao và người yêu thể thao toàn cầu, nhờ vào sự kết hợp tinh tế giữa tính năng vượt trội và tinh thần thời trang thanh lịch.

Có mặt tại Việt Nam hơn 10 năm nay, và show diễn Move in Style đã tái hiện tinh thần ấy trong một diện mạo mới, trẻ trung & ấn tượng hơn. Những thiết kế Thu Đông 2025 lần này không chỉ giữ nguyên bản sắc Pháp cổ điển, mà còn mang hơi thở hiện đại của thời trang cao cấp.

"Move In Style" là cuộc dạo chơi đầy năng lượng trong thế giới thời trang thể thao

Có thể nói, "Move In Style" là cuộc phiêu lưu về thời trang mang tinh thần thể thao mở ra sàn diễn nơi năng lượng, phong cách và sự sáng tạo bùng nổ. Đúng như tên gọi về khao khát đi tìm sự chuyển động đầy năng lượng tươi mới và thời trang, các mẫu thiết kế sẽ đem đến một cảm nhận về thương hiệu mang đậm dấu ấn riêng: tinh tế, sang trọng, mạnh mẽ và cá tính tràn đầy sức sống.

Người xem không chỉ thấy được vẻ đẹp trong từng mẫu thiết kế mà còn là sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, kỹ thuật may và thiết kế tinh xảo, cùng sự phối hợp đầy phóng khoáng và ngẫu hứng giữa các gam màu. Đó là bảng màu tươi tắn giàu sức sống xu hướng màu xanh, đỏ, đen hay trắng, những gam màu kinh điển trong thời trang nhiều năm nay, không mới nhưng được tinh chỉnh trở nên rực rỡ như thể đang tỏa ra ánh sáng; hay đó còn là cuộc chơi đầy phấn khích về chất liệu với một loạt kỹ thuật và loại vải ưu việt dành cho mùa thu đông với những tính năng chống nước, giữ ấm, khử mùi…

Move in Style – bước chuyển từ thể thao sang phong cách sống

"Move In Style" cho thấy rõ được nét mạnh mẽ, khoáng đạt trong sân chơi pickleball, chạy bộ, golf; một chuyến dạo chơi bay bổng, hiện đại, thoải mái dạo phố cafe, du lịch; hay thấp thoáng hình ảnh lịch sự nơi văn phòng.

Thông điệp "Move in Style" là sợi chỉ đỏ xuyên suốt bộ sưu tập FW25. Các thiết kế được chia thành ba màn chính, phản ánh sự đa dạng của phong cách sống hiện đại:

Sport: tinh thần thể thao chuyên nghiệp với các bộ môn golf, pickleball, tennis… năng động cùng những đường cắt mạnh mẽ, chất liệu thoáng khí, mang đến trải nghiệm.

Công sở: các thiết kế tối giản, thanh lịch, tôn dáng, thích hợp cho môi trường làm việc chuyên nghiệp mà vẫn thoải mái.

Lifestyle: dễ ứng dụng, dễ phối, phù hợp cho nhiều bối cảnh khác nhau, từ gặp gỡ bạn bè đến những khoảnh khắc thư giãn cá nhân.

Sự hòa quyện của ba phong cách đã khắc họa rõ định hướng của le coq sportif: không chỉ là thương hiệu thể thao, mà còn là tuyên ngôn thời trang dành cho những ai yêu thích sự vận động những vấn đề cao tính thẩm mỹ và phong cách riêng.

Mãn nhãn, bùng nổ và kết nối

Không chỉ dừng lại ở thời trang, Move in Style Fashion Show còn mang đến trải nghiệm đa giác quan cho khán giả. Sân khấu runway được dàn dựng công phu kết hợp cùng ánh sáng, âm nhạc hiện đại, tạo nên bầu không khí sôi động và đẳng cấp.

Sự kiện cũng trở thành điểm hẹn của cộng đồng yêu thời trang và thể thao tại Hà Nội, nơi những người trẻ cùng chia sẻ phong cách, trải nghiệm và niềm cảm hứng vận động. Đây chính là giá trị khác biệt mà le coq sportif hướng tới: không chỉ bán sản phẩm, mà còn tạo dựng cộng đồng phong cách.