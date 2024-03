Mảng cho thuê văn phòng thu 10 đồng lãi 5 đồng của REE đối mặt thách thức trả mặt bằng, dư 7.000m2, hụt mất 1,2 triệu USD

Trong bối cảnh các mảng đang gặp khó, mảng cho thuê văn phòng được ví như "con cưng" của REE khi mang về nguồn thu đều đặn. Năm 2023, mảng này đạt doanh thu 1.049 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận tăng 3,9% so với năm 2022 nhờ trong năm giá cho thuê được điều chỉnh tăng tương ứng với giá thị trường dù tỷ lệ lấp đầy bình quân năm 2023 giảm 2,2% so với mức 97,5% năm 2022. Biên lợi nhuận ròng lên đến 51,2%.

Theo REE, mảng kinh doanh này tiếp tục duy trì kết quả tăng trưởng nhờ vào việc chưa có nguồn cung mới trong năm đã cho phép các tòa nhà văn phòng đang vận hành duy trì tỷ lệ lấp đầy cao và giá thuê ổn định.

Hiện, REE đang cho thuê 11 tòa nhà văn phòng với tổng diện tích 144.854 m2, đang cho 220 doanh nghiệp thuê. Tòa nhà E.town 6 sẽ hoàn thành xây dựng và hoàn thiện cơ bản vào cuối tháng 3/2024, chậm hơn 6 tháng so với dự kiến. Từ quý 2, tòa nhà bắt đầu được đưa vào khai thác với tổng diện tích cho thuê là 36.798 m2 nâng tổng diện tích văn phòng cho thuê lên 181.652 m2. Tỷ lệ lấp đầy dự kiến sẽ ở mức 30% trong quý hoạt động đầu tiên.

Sang năm 2024, REE đặt kế hoạch cho mảng cho thuê văn phòng với doanh thu 1.082 tỷ đồng, tăng 3,1% so với thực hiện năm 2023 nhưng kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 463 tỷ, giảm 13,7% so với năm 2023.

Dù vậy, chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, Tổng Giám đốc Huỳnh Thanh Hải phân trần mảng cho thuê cũng đang rất khó khăn, đối mặt với áp lực cạnh tranh và nhiều bên trả mặt bằng.

Thứ nhất, về cạnh tranh, hiện nhiều tổ chức quốc tế giữ vững đánh giá về Việt Nam là một thị trường hấp dẫn và đầy tiềm năng trong dài hạn, nên nhu cầu thiết lập văn phòng của các doanh nghiệp nước ngoài mới cũng như mở rộng diện tích văn phòng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước hiện nay vẫn sẽ đóng góp đáng kể vào tổng cầu, đặc biệt đối với thị trường Tp.HCM. Theo dự báo của tổ chức chuyên môn, nguồn cung mới tăng liên tục tại Tp.HCM sẽ góp phần đẩy tỷ lệ văn phòng trống cao hơn 20% hai năm tới. Nguồn cung hạng A tập trung ở ba dự án thuộc quận 1 dự kiến ra mắt giai đoạn 2024-2025, đóng góp gần 120.000 m2 diện tích văn phòng cao cấp cho thị trường. Khoảng 81.000 m2 nguồn cung hạng A cũng sẽ hoàn thành ở khu vực ngoài trung tâm hai năm tới. Tòa nhà E.town 6 vì thế đang đối mặt với việc cạnh tranh trực tiếp từ các tòa nhà hạng A sắp ra mắt.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh thị trường ngắn hạn khi các doanh nghiệp vẫn đang chịu áp lực lớn từ cắt giảm chi phí do kinh tế chậm phục hồi, nên mảng cho thuê năm nay Công ty cố gắng duy trì tỷ lệ lấp đầy 97-98%. "Đây là điều rất cần cố gắng, vì nhiều bên đã trả mặt bằng", ông Hải nhấn mạnh.

Năm qua, REE có tỷ lệ trống 5%, tương đương 7.000-8.000 m2. Mỗi năm, doanh thu hụt 1,2 triệu USD, là khoảng 30 tỷ đồng. Trung bình, tỷ lệ trống rơi vào khoảng 2%. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận. Năm 2024. REE phấn đấu lấp đầy để không bị hao hụt lợi nhuận.

Chủ tịch REE cũng tiết lộ Công ty đang có miếng đất khác gần 5.400 m2 bên quận 9, dự kiến sẽ có diện tích cho thuê văn phòng khoảng 35.000 m2.Kế hoạch Công ty sẽ ự khởi công vào năm 2025, hoàn tất vào năm 2026 và vận hành vào năm 2028.

Năm 2024, REE đặt mục tiêu doanh thu đạt 10.588 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 2.409 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,5% và 10,1% so với năm 2023. Trong đó mục tiêu cho mảng bất động sản là doanh thu 2.137 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 852 tỷ đồng, lần lượt tăng 103,9% và 51,6% so với năm 2023.

Tăng trưởng trong kế hoạch mảng bất động sản của REE chủ yếu đến từ mảng phát triển bất động sản với doanh thu mục tiêu 1.055 tỷ đồng và lợi nhuận ròng mục tiêu 389 tỷ đồng. Với dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình cam kết hoàn thành bàn giao nhà cho khách vào cuối tháng 3/2024. Hoàn thành việc bán 100% các sản phẩm nhà ở thấp tầng thuộc giai đoạn 1 của dự án và ghi nhận toàn bộ doanh thu, lợi nhuận trong năm 2024.

Nhà ở, khu đô thị là lĩnh vực mới của REE, bước vào thông qua đấu giá miếng đất ở Thái Bình. Hiện, việc xây dựng đã xong, nhưng do thời tiết nồm ở miền Bắc vào tháng 3 nên chưa sơn bên ngoài.