Mạng lưới cửa hàng 24h: Circle K áp đảo với quy mô gấp đôi GS25, 7-Eleven cộng FamilyMart cũng mới bằng nửa

Theo báo cáo Ngành bán lẻ tiêu dùng được SHS công bố vào tháng11/2025, Circle K đang là thương hiệu chiếm ưu thế rõ rệt trong phân khúc cửa hàng 24h tại Việt Nam. Chuỗi này gia nhập vào năm 2008, hiện vận hành khoảng 447 cửa hàng, nổi bật với mức độ phủ dày đặc tại cả TP.HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh thành.

Đứng thứ hai về quy mô mạng lưới là GS25, công ty mới gia nhập thị trường Việt Nam năm 2018, hiện đang có khoảng 245 cửa hàng. Theo B&Company, trong giai đoạn 2021-2023, doanh thu của công ty tăng trưởng đều đặn, đạt hơn 1,5 nghìn tỷ đồng vào năm 2023, đánh dấu mức tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Chuỗi cửa hàng tiện lợi này cũng được đánh giá là phát triển nhanh nhờ chiến lược mở rộng thông qua nhượng quyền (từ tháng7/2024) và các cửa hàng diện tích lớn tích hợp không gian ngồi lại. Từ đầu 2025, GS25 đã “bắc tiến” với loạt cửa hàng tại Hà Nội, mở ra giai đoạn tăng tốc mới nhằm thu hẹp khoảng cách với Circle K.

FamilyMart và 7-Eleven xếp sau với số lượng cửa hàng khiêm tốn hơn. FamilyMart duy trì khoảng 160 cửa hàng, chủ yếu tập trung tại TP.HCM. Trong khi đó, 7-Eleven - dù nổi tiếng toàn cầu - mới đạt quy mô 99 cửa hàng và cũng mới bắt đầu "Bắc tiến" từ tháng 6/2025.

Như vậy, nếu so sánh đơn giản về quy mô mạng lưới: Circle K hiện có gần gấp đôi số cửa hàng so với GS25, và hơn gấp 2–3 lần 7-Eleven hoặc FamilyMart.

Cũng theo báo cáo, chi tiêu dùng tiếp tục đóng vai trò động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, đóng góp trung bình 65% GDP hằng năm của Việt Nam. Sau giai đoạn 2020–2022 chịu tác động của dịch Covid-19, doanh thu bán lẻ đã phục hồi, lũy kế 9 tháng năm 2025 đạt gần 5,2 triệu tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ.

Kênh bán lẻ bách hóa truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhưng thị phần đang thu hẹp trước sự mở rộng của kênh hiện đại và thương mại điện tử. Đến cuối năm 2024, Việt Nam có khoảng 1,4 triệu cửa hàng tạp hóa hộ kinh doanh và hơn 8.300 chợ truyền thống, phần lớn có quy mô nhỏ dưới 200 điểm kinh doanh, chủ yếu phục vụ nhu cầu tại khu dân cư.

Cùng với đó kênh bán lẻ hiện đại ngày càng phổ biến, đặc biệt ở khu vực đô thị. Trong 5 năm gần đây, nhóm minimart và cửa hàng tiện lợi ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhất với CAGR 18,7%, đạt 7.483 cửa hàng vào cuối năm 2024 và chiếm 93,4% tổng số điểm bán trong kênh hiện đại. Về sở hữu, các nhà bán lẻ nội địa vẫn chiếm ưu thế với 81% số cửa hàng.



