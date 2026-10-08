Mang sắc màu Việt vào không gian sống cùng OEXPO

‏Mỗi gam màu trong văn hoá Việt đều mang theo những lớp ký ức và cảm xúc, như những mảnh ghép của di sản văn hoá được bồi đắp, lưu giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ sắc đỏ gợi nhắc không khí sum vầy ngày Tết, sắc vàng của những miền di sản đến sắc xanh len lỏi trong từng hơi thở đời sống, những gam màu ấy được OEXPO tái hiện bằng ngôn ngữ màu sắc hiện đại, góp phần tạo nên những không gian sống có chiều sâu và giàu cảm hứng.‏

‏OEXPO - Hệ sơn đồng bộ cho không gian bền đẹp‏

‏Để một màu sơn được thể hiện trọn vẹn, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở lớp sơn phủ hoàn thiện mà còn ở chất lượng của hệ lớp nền gồm bột trét và sơn lót. Một bề mặt tường đẹp và bền cần được xây dựng theo đúng quy trình với đầy đủ các bước, bởi mỗi lớp vật liệu đều đảm nhiệm một vai trò riêng trong việc hỗ trợ bảo vệ và hoàn thiện tổng thể.‏

‏Bột trét giúp tạo độ phẳng và làm đều bề mặt, sơn lót hỗ trợ tăng độ bám dính, hạn chế tác động của kiềm, trong khi lớp sơn phủ hoàn thiện màu sắc và diện mạo không gian. Việc lược bỏ hoặc sử dụng không đồng bộ các lớp vật liệu có thể ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ bề mặt cũng như độ ổn định của lớp sơn trong quá trình sử dụng. Vì vậy, sử dụng đầy đủ sản phẩm theo đúng quy trình không chỉ là khuyến nghị về mặt kỹ thuật mà còn là điều kiện quan trọng để lớp sơn phát huy tối đa hiệu quả và duy trì giá trị thẩm mỹ lâu dài.‏

‏Với OEXPO, hệ giải pháp đồng bộ được phát triển nhằm hỗ trợ người dùng hoàn thiện không gian sống từ nền tảng kỹ thuật đến trải nghiệm thẩm mỹ. Bên cạnh yếu tố chất lượng, các bảng màu phong phú đưa những gam màu mang dấu ấn bản sắc vào không gian sống hiện đại. Qua đó, màu sơn không chỉ đóng vai trò hoàn thiện diện mạo ngôi nhà mà còn góp phần tạo nên một không gian mang dấu ấn riêng, nơi cảm xúc và giá trị văn hoá được hiện diện trong từng chi tiết.‏

‏Sắc đỏ của sự sum vầy và may mắn‏

‏Sắc đỏ trong văn hoá Việt luôn gắn với sự may mắn và đoàn viên. Đó là màu của câu đối đỏ, bao lì xì, đèn lồng hay mâm xôi gấc trong những ngày đầu năm. Những gam đỏ ấy không chỉ xuất hiện trong ký ức Tết mà còn trở thành cảm hứng cho nhiều không gian sống hiện đại mang hơi thở Á Đông.‏

‏Đằng sau vẻ đẹp của những gam đỏ mang đậm dấu ấn văn hoá còn là một bề mặt tường được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ lớp nền.‏ Với hệ sơn đồng bộ OEXPO, bề mặt tường trước tiên được xử lý bằng bột trét ‏ ‏OEXPO CODY Powder Putty For Interior‏‏, giúp tạo độ phẳng, mịn và hạn chế các khuyết điểm nhỏ trên tường, từ đó tạo nền phù hợp cho các bước sơn tiếp theo.‏

‏‏Trên lớp nền đã được làm phẳng, ‏OEXPO CODY Alkali For Interior‏ ‏ đảm nhiệm vai trò sơn lót chống kiềm trong nhà. Sản phẩm có khả năng kháng kiềm trên bề mặt tường, tăng độ bám dính và góp phần duy trì độ bền màu cho lớp sơn hoàn thiện. Nhờ đó, màu sắc sau khi thi công được ổn định và đồng đều hơn.‏

‏Lớp hoàn thiện với ‏ ‏OEXPO CODY Gloss Finish For Interior‏ ‏, dòng sơn bóng nội thất có màng sơn mịn, khả năng chùi rửa và chống nấm mốc. Gia chủ có thể tham khảo những sắc độ như đỏ đất, đỏ gạch hoặc đỏ cam để tạo điểm nhấn cho phòng khách, quán cà phê và các không gian mang tinh thần Indochine (Đông Dương) hoặc phong cách Việt đương đại. ‏

‏Sắc vàng của những miền di sản‏

‏Trong dòng chảy văn hoá Việt, sắc vàng luôn hiện diện như biểu tượng của sự thịnh vượng và những giá trị được lưu giữ qua thời gian. Những bức tường vàng phố cổ Hội An, màu vàng của lúa chín hay cánh mai ngày Tết đều được OEXPO tái hiện bằng ngôn ngữ màu sắc phù hợp với không gian sống hiện đại.‏

‏Để những gam vàng được thể hiện hài hòa trên bề mặt tường, quá trình hoàn thiện cần được xây dựng từ một lớp nền phẳng và ổn định. ‏OEXPO ZOCO Putty For Exterior‏ ‏giúp che lấp các lỗ hổng, làm phẳng bề mặt hồ vữa hoặc bê tông, từ đó tạo nền phù hợp cho bước thi công sơn lót tiếp theo.‏

‏Trên bề mặt đã được xử lý, ‏OEXPO ZOCO Primer For Exterior‏ ‏ là lớp sơn lót chống kiềm ngoại thất với độ bám dính và độ che phủ tốt. Sản phẩm hỗ trợ hạn chế tác động của kiềm từ bên trong tường, đồng thời tạo lớp nền phù hợp để lớp sơn phủ phía trên duy trì độ ổn định trong điều kiện thời tiết ngoài trời.‏

‏Hoàn thiện hệ sơn là ‏ ‏OEXPO ZOCO Evereste For Exterior‏, dòng sơn phủ ngoại thất cao cấp với sự kết hợp của những thành phần nhựa gốc Polymer, Silicon và Microsphere giúp màng sơn có khả năng phản xạ ánh sáng mặt trời, giảm lượng nhiệt hấp thụ, và duy trì độ bền màu, phù hợp với điều kiện khí hậu tại Việt Nam. Những sắc độ như vàng kem, vàng đất hoặc vàng cổ điển có thể được lựa chọn cho mặt tiền nhà ở, homestay, quán cà phê và các công trình mang phong cách Indochine (Đông Dương).‏

‏Sắc xanh của sự cân bằng và thư giãn‏

‏Sắc xanh từ lâu đã gắn liền với hình ảnh thiên nhiên trong đời sống người Việt, từ hàng tre trước ngõ, tàu lá chuối sau vườn đến những khoảng xanh giữa lòng đô thị. Trong bối cảnh con người ngày càng tìm kiếm sự cân bằng giữa nhịp sống hiện đại, những gam xanh cũng trở thành lựa chọn phổ biến để tạo cảm giác thư thái và dễ chịu cho không gian sống. OEXPO tái hiện tinh thần ấy thông qua bảng màu xanh với nhiều sắc độ khác nhau, phù hợp với đa dạng nhu cầu và phong cách thiết kế.‏

‏Đằng sau vẻ dịu mắt của những gam xanh là một bề mặt tường được chuẩn bị theo từng lớp để hỗ trợ màu sắc thể hiện ổn định hơn. Ở bước xử lý nền, ‏‏OEXPO CODY FILLER 2 IN 1‏ ‏là dòng bột trét đa dụng có độ dẻo và độ bám dính cao, giúp che lấp các lỗ hổng nhỏ, làm phẳng bề mặt và tạo lớp nền láng mịn, chắc chắn cho các bước sơn tiếp theo.‏

‏Khi bề mặt đã được làm phẳng, những khu vực có nguy cơ chịu tác động của hơi ẩm có thể được xử lý tiếp với ‏OEXPO CODY Anti Damp Primer For Exterior & Interior‏‏. Lớp sơn lót chống thấm ngược này hỗ trợ xử lý tình trạng ẩm từ tường giáp công trình bên cạnh, trần nhà hoặc chân tường, đồng thời góp phần kháng kiềm, chống phấn hóa, chống nấm mốc và tăng độ bám dính cho lớp sơn phủ. ‏

‏Trên nền tường đã được chuẩn bị qua các bước cần thiết, ‏‏OEXPO CODY Satin 6+1 For Interior‏ ‏đảm nhiệm vai trò hoàn thiện màu sắc. Đây là dòng sơn nội thất bóng có màng sơn mịn, màu sắc phong phú, khả năng chùi rửa và chống nấm mốc. Những sắc độ như xanh ôliu, xanh rêu hoặc xanh ngọc có thể được ứng dụng trong phòng ngủ, spa và các không gian theo phong cách Tropical (Nhiệt Đới) hoặc Biophilic (Thiết kế ưa Sinh học), góp phần tạo cảm giác thư giãn và gần gũi với thiên nhiên.‏

‏Dù là sắc đỏ của đoàn viên, sắc vàng của di sản hay sắc xanh của thiên nhiên, mỗi gam màu đều có thể trở thành một phần của câu chuyện mà gia chủ muốn kể trong không gian sống của mình. Với hệ sơn đồng bộ và bảng màu phong phú, OEXPO góp phần đưa những cảm hứng từ văn hoá Việt vào đời sống hiện đại theo cách riêng của mỗi ngôi nhà.‏

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