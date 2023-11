Mạo danh Công ty ACV lừa đầu tư vào dự án sân bay Long Thành

Ngày 22/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trần Thế Đại (20 tuổi, ngụ TPHCM).

Đại là đối tượng có liên quan trong vụ án Nguyễn Minh Thế (28 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang), mạo danh Công ty ACV để lừa đảo đầu tư dự án sân bay Long Thành (Đồng Nai), chiếm đoạt tài sản mà trước đó đã bị khởi tố, bắt giam.

Theo thông tin từ cơ quan công an, cuối tháng 4/2023, chị N.T.M. (46 tuổi, ngụ Bình Phước) đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước trình báo về việc bị các đối tượng mạo danh Công ty ACV mời gọi đầu tư vào dự án Sân bay Long Thành lừa đảo 2,9 tỷ đồng.

Trước đó, chị M. sử dụng tài khoản facebook cá nhân để vào các hội, nhóm kết bạn làm quen. Trong nhóm, có tài khoản “Quốc Bảo Nguyễn” kết bạn với chị M., sau đó thường xuyên nhắn tin, giới thiệu là nhân viên Công ty ACV, tư vấn về việc công ty đang mở các gói đấu thầu dự án sân bay Long Thành qua website: wed.techc.top với cam kết lợi nhuận từ 3-13%, tùy gói đầu tư.

Nguyễn Minh Thế tại cơ quan công an Ảnh: Công an Bình Phước

Khi được đối tượng tạo tài khoản trên app, chị M. vào xem và thấy nội dung trong app có hình ảnh về các dự án sân bay Long Thành đúng như giới thiệu nên đã tin tưởng và nhiều lần chuyển khoản tiền đầu tư, với tổng 2,8 tỷ đồng.

Khi cần tiền, chị M muốn rút thì hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu lập tài khoản mới, đóng thuế bảo trì, bảo hiểm hoàn thành. Sau đó, đối tượng đã chặn facebook của chị M.

Nhận định đây là hình thức lừa đảo tinh vi, giả mạo Công ty ACV để lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước đã vào cuộc và xác định chủ tài khoản facebook “Quốc Bảo Nguyễn” là Nguyễn Minh Thế.

Khi tổ công tác đến nơi cư trú thì nhận được thông tin đối tượng đã sang Campuchia từ tháng 3/2023. Đến 8/7, các trinh sát nhận được thông tin Thế đã về Việt Nam. Tổ công tác tiến hành xác minh và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt được Thế khi đối tượng vừa từ Campuchia về.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thế khai nhận, tháng 3/2023 Thế sang Campuchia làm việc cho một công ty lừa đảo với nhiệm vụ sử dụng tài khoản facebook vào các hội, nhóm trên Facebook kết bạn làm quen, sau đó dụ dỗ các “con mồi” chuyển tiền đầu tư vào dự án trên app của công ty, với mức lương 800 USD/tháng và 8% tổng số tiền của khách hàng đầu tư.

Tổng số tiền Thế lừa đảo chị M. đầu tư vào công ty là 2,8 tỷ đồng, Thế được công ty trả hoa hồng 12.800 USD. Thế khai nhận, tại công ty nơi Thế làm việc ở Campuchia, các đối tượng lừa đảo đã thiết kế 1 trang web giả mạo được cài đặt trong đường link trực tiếp và ở trong app “Sân bay Long Thành” với nội dung là hình ảnh của Công ty ACV cùng hình ảnh, nội dung các dự án, gói thầu về Sân bay Long Thành.