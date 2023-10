Mapleland trở thành đại lý phân phối chính thức dự án The Privia Khang Điền

Sáng ngày 20/10/2023, tại tại Trung tâm Hội Nghị Riverside Palace chủ đầu tư Khang Điền đã tổ chức sự kiện Công bố dự án The Privia. Theo đó, Mapleland được vinh dự trở thành một trong các đại lý phân phối chính thức của dự án The Privia – Sản phẩm căn hộ mới nhất của tập đoàn Khang Điền



Được CĐT Khang Điền tin tưởng "chọn mặt gửi vàng" Mapleland một lần nữa khẳng định uy tín năng lực của công ty trên thị trường BĐS. Hoạt động lâu năm trong lĩnh vực bất động sản, Mapleland đã phân phối thành công nhiều dự án quy mô lớn, đa dạng về loại hình sản phẩm. Mapleland luôn nhận được sự tín nhiệm từ nhiều chủ đầu tư danh tiếng và khách hàng. Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Mapleland là nhà cung cấp giải pháp hiệu quả trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản. Bên cạnh đó, MapleLand còn là nhà phát triển, tư vấn phát triển dự án uy tín.

Giấy chứng nhận Đại lý phân phối chính thức dự án The Privia

"Trao niềm tin - Nhân thịnh vượng" chính là tôn chỉ hoạt động của Mapleland - cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, bằng uy tín và vị thế vững chắc, hiệu quả vượt trội cũng như sự chuyên nghiệp, minh bạch trong mọi hoạt động giao dịch, kinh doanh!



Buổi ký kết góp phần tạo ra cầu nối quan trọng giữa chủ đầu tư – đại lý phân phối và khách hàng. Thông qua đó, quý khách hàng có thể an tâm lựa chọn sản phẩm an cư – đầu tư chất lượng thông qua các đại lý phân phối chính thức dự án của CĐT Khang Điền.

The Privia có thiết kế kiến trúc xanh đạt chứng chỉ EDGE. Dự án còn vinh dự đạt giải ở hạng mục Best Mid End Condo Development – HCMC (Dự án căn hộ Mid End tốt nhất tại TP.HCM) và Best Condo Interior Design (Dự án căn hộ có thiết kế nội thất tốt nhất) – Vietnam Property Awards 2022. Mapleland với uy tín và đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp vừa trở thành đại lý F1 phân phối chính thức dự án này.

The Privia tọa lạc tại vị trí 158 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, chỉ cách Aeon Mall Bình Tân 3 phút di chuyển. Dự án kết nối ra 2 tuyến đường lớn là Kinh Dương Vương và Võ Văn Kiệt. Trong đó, Võ Văn Kiệt là tuyến đường chiến lược, xương sống của thành phố Hồ Chí Minh, từ dự án chỉ mất hơn 15 phút để đến trung tâm quận 1.

The Privia mang đến những trải nghiệm sống tuyệt vời, thiết kế không gian sống tối ưu, pháp lý vững chắc, cộng với uy tín của chủ đầu tư Khang Điền hứa hẹn sẽ lại mang sinh khí mới cho thị trường bất động sản trong thời gian tới. Hiện dự án đang được khẩn trương thi công Block A đến sàn 13, Block B đến sàn 15 và Block C đến sàn 19. Dự án dự kiến sẽ bàn giao trong năm 2024.

Hình ảnh tại sự kiện

The Privia hứa hẹn là điểm sáng tại Quận Bình Tân, khu vực đang phát triển sầm uất với mật độ dân cư đông đúc, hướng đến khách hàng có nhu cầu ở thật và đầu tư lâu dài với mức giá chỉ từ 48 triệu/m2.



Cùng với chương trình ân hạn nợ gốc & ưu đãi lãi suất 0% trong 24 tháng (*), khách hàng khi ký hợp đồng mua bán ("HĐMB") trong Q4.2023, chỉ cần vốn ban đầu từ 20%, tương đương khoảng 600 triệu đồng, ngân hàng cho vay đến 75% giá trị căn hộ và hỗ trợ không trả lãi, không trả gốc trong 2 năm, việc sở hữu căn hộ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, với các khách hàng có vốn nhàn rỗi, muốn tận hưởng không gian sống chất lượng thì chương trình thanh toán nhanh, nhận quà tặng lên đến 10% giá trị HĐMB (*) của The Privia là lựa chọn lý tưởng.

Hội đủ những ưu điểm vượt trội: giá hợp lý, vị trí đắc địa, sản phẩm chất lượng, pháp lý vững chắc, tiến độ đảm bảo, đi kèm chính sách đa dạng, The Privia được nhận định sẽ là tâm điểm của thị trường, thu hút mạnh mẽ với khách hàng.

Hình phối cảnh dự án

Tính đến hiện tại các dự án Mapleland phát triển và phân phối thành công có thể kể đến: The Classia, Safira – Khang Điền; Honas Residence – Hoàng Nam Group; Carillon 5, Jamona Height -TTC Land, The Rivana – Đạt Phước; Charm Resort Hồ Tràm, Charm Resort Long Hải – Charm Group; …

Dự án được cấp phép xây dựng với tên Khu nhà ở cao tầng Công ty Khang Phúc vào tháng 6 năm 2022.

Thông tin chi tiết về dự án The Privia - Khang Điền, vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Mapleland

Địa chỉ: Số 50, Đường B2, P. An Lợi Đông, Quận 2, TP.HCM

Hotline: 0909 102 262

Website: www.khangdienprivia.com

Fanpage dự án: https://www.facebook.com/thepriviacanhocaocap