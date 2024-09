Mark Zuckerberg đang tốn 10.000 USD sản xuất 1 thứ, không còn muốn phụ thuộc vào điện thoại Apple, Google

Sau đây là những điều bạn cần biết về Orion, chiếc kính mà Mark Zuckerberg vô cùng tâm huyết.

Theo báo cáo, Meta tốn 10.000 USD để sản xuất mỗi cặp mắt kính và hiện vẫn cần thời gian để đưa giá xuống mức hợp lý, tầm 1.000 USD. Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, có thể phải mất vài năm để bạn có thể sở hữu sản phẩm tuyệt tác này.

Phóng viên tờ Business Insider đã đeo thử và nhận xét chúng rất tuyệt! Nếu có ai đó phàn nàn rằng Thung lũng Silicon không chịu tạo ra bất cứ thứ gì hay ho ngoại trừ mạng xã hội ‘hút cạn linh hồn’ và các cỗ máy kiếm tiền trong nhiều năm, hãy đưa cho họ cặp kính của Meta.

Không giống như các công nghệ nhận diện khuôn mặt khác, chẳng hạn như Google Glass, Apple Vision Pro, đây là công nghệ mà người dùng có thể sẽ mua và sử dụng trong đời thực. Mọi thứ sẽ được tích hợp, chẳng khác nào như đeo ‘chiếc máy tính’ trên mắt.

Orion là dòng kính thực tế tăng cường - hình ảnh kỹ thuật số được đặt trên thế giới thực. Công nghệ này trái ngược với thực tế ảo — nơi bạn hoàn toàn bị bao bọc bởi cảnh quan kỹ thuật số.

Orion theo dõi chuyển động của mắt và điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể tùy chọn các mục kỹ thuật số chỉ bằng cách nhìn vào chúng. Mọi thao tác bật hoặc tắt ứng dụng, trả lời tin nhắn văn bản, vuốt qua các video trên Reels… được ghi lại bằng một vòng đeo tay vừa vặn, sau đó truyền đến kính.

Orion thích hợp để đeo ra ngoài chứ không cồng kềnh như Apple Vision Pro. Sản phẩm kết nối không dây với thiết bị điện/máy tính có kích thước bằng điều khiển từ xa TV mà bạn có thể bỏ vào túi và kết nối với internet qua WiFi hoặc tín hiệu di động. Meta cho biết pin của Orion sẽ dùng được trong 2-3 giờ sử dụng liên tục.

Meta vẫn đang trong quá trình điều chỉnh hạ giá bán sản phẩm, vậy nên thời gian tới, có thể bạn sẽ không thể mua được Orion. Tại sao Meta lại khoe thứ mà không ai mua được nhỉ?

Thắc mắc với nhân viên Meta, phóng viên Business Insider đã được giải đáp.

Họ muốn mọi người thấy được công việc họ đang làm và điều này thúc đẩy nỗ lực ra mắt thị trường càng sớm càng tốt. Giá cổ phiếu chắc chắn sẽ diễn biến tích cực.

Lúc này, mọi người bắt đầu thắc mắc tại sao Meta, một trong những cỗ máy in tiền lớn nhất thế giới, lại muốn sản xuất phần cứng?

Câu trả lời là, cỗ máy in tiền đó tuyệt vời đến đâu, cũng không thể hoạt động nếu thiếu điện thoại do Apple và Google sản xuất — những công ty buộc Meta phải tuân theo các quy tắc và hạn chế của riêng mình. Nếu Orion, hay bất kỳ thiết bị nào khác do Meta sản xuất, trở thành tương lai của máy tính, Zuckerberg có thể tự điều hành doanh nghiệp của mình theo một cách riêng.

Trước đó, ông chủ Meta dự đoán sự cạnh tranh giữa mình và Apple sẽ ngày càng gay gắt trong những năm tới. Khác biệt về văn hóa là một trong những nguyên nhân.

“Trên nhiều phương diện, Meta đối lập với Apple”, Mark nói. “Phải thừa nhận là sản phẩm của Apple hoạt động tốt. Họ áp dụng cách tiếp cận kiểu: Phải dành nhiều thời gian nghiên cứu, đào sâu, làm ra một sản phẩm tuyệt vời sau đó mới tung ra thị trường. Tuy nhiên, cách tiếp cận này có thể chỉ hiệu quả với văn hóa và những thứ Apple đang làm”.

Trong khi đó, Meta có cách tiếp cận khác khi phát hành sản phẩm. “Có rất nhiều cuộc thảo luận nội bộ khiến bạn gần như cảm thấy xấu hổ về những gì mình đưa ra”, CEO Meta nói.

Dự báo chi tiêu vốn của Meta cho năm 2024 đã tăng lên 35 tỷ USD đến 40 tỷ USD, tăng từ mức từ 30 tỷ USD đến 37 tỷ USD. Động lực phần lớn đến từ chiến lược đầu tư vào AI và các sản phẩm công nghệ. Trong năm 2025, con số này sẽ tiếp tục tăng lên.

“Chúng tôi có nền tảng cơ sở hạ tầng để làm điều này với quy mô cực lớn và trải nghiệm mà nó đem lại sẽ vô cùng tuyệt vời”, Mark Zuckerberg nói.

Nhận xét về tầm nhìn của Meta, Stephen Lee, đối tác tại Logan Capital Management, cho biết: “Một trong những lý do khiến chúng tôi trở thành cổ đông dài hạn của công ty là Meta sẵn sàng đầu tư vào các nền tảng thế hệ tiếp theo trước khi có động thái rõ ràng. Công nghệ đó có thể được sử dụng để tạo ra doanh thu và lợi nhuận. Meta là một trong những công ty có vị thế tốt”.

Theo: Business Insider, WSJ