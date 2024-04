Mark Zuckerberg khẳng định: Những người chạy bộ và không chạy bộ, có hai cuộc đời khác nhau

Khi người sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg còn trẻ, anh đã đặt ra "kế hoạch hàng năm" cho mình mỗi năm. Trong những năm đầu tiên, mục tiêu của anh là: dành một năm để học tiếng Trung, kiên trì viết mã mỗi ngày trong một năm và đọc 24 cuốn sách một năm...

Cho đến năm 2016, khi vừa bước vào tuổi trung niên, anh dần cảm thấy thiếu năng lượng nên đặt mục tiêu rèn luyện thể chất.

Năm 2021, anh đặt mục tiêu cho mình: mỗi ngày chạy 1 dặm và phải chạy 365 dặm trong một năm.

Năm 2016, Zuckerberg đến thăm Trung Quốc. Việc đầu tiên anh làm khi đến Trung Quốc là chạy bộ. Anh nói: "Chỉ có giữ cho cơ thể khỏe mạnh thì bạn mới có thêm năng lượng và có năng lượng để làm những việc có ý nghĩa hơn".

Khi chúng ta bước vào tuổi trung niên, cuộc đời đã đi được nửa chặng đường. Sự nghiệp bận rộn, áp lực gia đình, thể lực suy giảm... Mỗi một việc đều giống như một ngọn núi lớn treo lơ lửng trên đầu khiến người ta đôi khi cảm thấy khó thở. Và chạy bộ là cách tốt nhất để giảm thiểu sự lo lắng và giải quyết căng thẳng về thể chất và tinh thần.

01

Chạy bộ, tu thân

Trước tiên, hãy nhìn vào một bức tranh: Người đàn ông trong ảnh tên là Diogo, có cái bụng bia khổng lồ, nặng 160kg, vùng ngực và cánh tay đều là mỡ. Có lần, một người bạn cười nhạo anh vì quá béo. Lòng tự trọng của anh bị tổn hại và anh quyết định giảm cân. Sau khi đọc kinh nghiệm giảm cân của nhiều người trên mạng, anh nhận thấy chạy bộ là cách giảm cân đơn giản và dễ dàng nhất nên quyết định bắt đầu với việc chạy bộ.

Lúc đầu, anh nhanh chóng kiệt sức ngay sau khi chạy được vài trăm mét. Nhưng nhìn thân hình nặng nề của mình, anh nghiến răng nghiến lợi, buộc mình phải kiên trì. Từ 1 km, đến 5 km, đến 10 km... Cho dù lòng bàn chân có vết chai, anh cũng không bỏ cuộc.

Sau đó, anh đăng ký tham gia cuộc đua chạy 10km. Trong cuộc đua, các bác sĩ lo lắng anh sẽ ngất xỉu giữa đường đua nên đã bố trí xe cấp cứu phía sau. Nhưng anh vẫn kiên trì. Khi anh vượt qua vạch đích, mọi người trên khán đài đều cổ vũ cho anh.

Cuộc thi đó đã mang lại cho anh sự tự tin rất lớn. Trong ba năm tiếp theo, anh đã tham gia tổng cộng 11 cuộc chạy bán marathon, hai cuộc chạy marathon toàn phần và hai cuộc thi ba môn phối hợp.

Chỉ trong vòng 3 năm, anh từ một "gã béo", anh trở thành chuyên gia thể hình với cơ bụng 8 múi.

Vẫn là người đàn ông trung niên đó.

Trong ba năm đầu tiên, anh sở hữu chiếc bụng bia khổng lồ và khuôn mặt đầy mỡ.

Ba năm sau, anh có cơ bụng 8 múi và tràn đầy sức sống.

Nếu không chạy bộ hay tập thể dục, ba năm sau, anh vẫn sẽ là một người đàn ông mập mạp.

Tuổi trung niên là giai đoạn bắt đầu cho sự suy giảm thể chất.

Sau tuổi trung niên, những người không tập thể dục sẽ chỉ dần già đi và suy nhược hơn khi về già.

Những người yêu vận động đang chạy đua với thời gian.

Mỗi bước bạn tiến về phía trước sẽ khiến bạn lão hóa ngược và trẻ trung hơn.

02

Chạy bộ, tu tâm

Bước vào tuổi trung niên cũng là lúc bạn phải đối mặt với nỗi lo âu của nửa sau cuộc đời.

Mao Đại Khánh, chủ tịch Ucommune (nhà cung cấp không gian làm việc chung có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc), được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm ở tuổi 44.

Trong những ngày đó, anh lo lắng đến mức nửa đêm không ngủ được, ban ngày thức dậy, anh cảm thấy thiếu sức lực và cảm thấy u ám suốt cả ngày.

Sau đó, công ty tuyên truyền hoạt động thể thao quốc gia và khuyến khích mọi người tích cực vận động.

Mao Đại Khánh, người vốn ghét tập thể dục, bắt đầu dẫn dắt các đồng nghiệp của mình chạy theo lời kêu gọi của công ty.

Từ sự miễn cưỡng ban đầu, sau cùng, anh trở nên đam mê bộ môn này.

Trong quá trình chạy bộ, Mao Đại Khánh dần dần thoát khỏi chứng trầm cảm của mình.

John H. Greste, bác sĩ tâm thần tại Đại học Wisconsin, từng tiến hành một thí nghiệm.

Ông chọn ngẫu nhiên 28 bệnh nhân bị trầm cảm nhẹ và chia họ thành ba nhóm.

Một nhóm tập thể dục chạy bộ, một nhóm thực hiện liệu pháp tâm lý ngắn hạn và nhóm còn lại trải qua liệu pháp tâm lý dài hạn không giới hạn.

Kết quả là sau một tuần, hầu hết những bệnh nhân trầm cảm chạy bộ và những người được điều trị tâm lý ngắn hạn đều bắt đầu có sự cải thiện về mặt tâm lý.

Sau ba tuần, gần như tất cả bệnh nhân ở hai nhóm đầu tiên đã hồi phục, trong khi những bệnh nhân ở nhóm trị liệu tâm thần dài hạn không hề thay đổi.

Greste kết luận:

"Chạy không chỉ có thể so sánh với liệu pháp tâm lý ngắn hạn trong việc làm giảm chứng trầm cảm nhẹ mà còn hiệu quả hơn liệu pháp tâm lý dài hạn không giới hạn thời gian."

Sau đó, ông tiếp tục theo dõi những bệnh nhân này và hai năm sau phát hiện ra rằng hầu hết những bệnh nhân đã khỏi bệnh vẫn đang chạy.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, 20% bác sĩ đa khoa hiện khuyên dùng chạy bộ như một phương pháp thay thế thuốc để điều trị phụ trợ khi điều trị trầm cảm.

Chạy là một biện pháp cứu rỗi tinh thần.

Có một câu nói rằng: "3km có thể chữa lành mọi loại khó chịu, 5km có thể chữa lành mọi vết thương bên trong, và sau khi chạy được 10km, trái tim bạn sẽ tràn đầy lòng nhân ái và rộng lượng".

Khi bạn chán nản, căng thẳng hoặc có tâm trạng tồi tệ, bạn cũng có thể ra ngoài chạy bộ.

Hãy chạy bộ và để nó giải quyết những nỗi buồn và lo lắng bên trong bạn.

Khi bạn bắt đầu chạy, cả thế giới sẽ nhường đường cho bạn.

03

Chạy bộ, tu hành

Tại sao nhiều người ngày càng thích chạy bộ khi bước vào tuổi trung niên?

Một số cư dân mạng cho biết:

"Ở tuổi 30, trên có già dưới có trẻ, trách nhiệm ngày càng lớn nhưng bản thân bên trong lại dần biến mất. Chạy bộ là quãng thời gian hoàn hảo để được ở một mình, hòa hợp với chính mình."

Giám đốc điều hành Sohu, Trương Triều Dương cũng là một người ủng hộ việc vận động. Trong một bài phát biểu, ông nói về chạy bộ như sau:

"Đối với tôi, chạy bộ giống như một hình thức thiền định. Dù có đủ loại suy nghĩ ập đến, tôi vẫn chỉ tập trung vào đôi chân và hơi thở của mình, giống như thực hành thiền vậy".

Chạy cũng là một dạng để tĩnh tâm lại.

Trong khi chạy, hãy nghe nhạc, cảm nhận làn gió lướt qua tai và trải nghiệm cảm giác chân thực nhất truyền tới từ lòng bàn chân.

Feng Tang, một nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc đã chạy bộ được hơn 10 năm. Mỗi lần đi công tác, anh luôn mang theo một đôi giày chạy bộ và một chiếc quần đùi trong vali.

Anh tin rằng chạy, cũng giống như viết, là một dạng tu tâm dưỡng tính, anh cũng đề xuất ra 5 quy tắc luyện tập khi chạy.

Đầu tiên, hãy dám bắt đầu.

Điều khó khăn nhất trong cuộc sống không phải là đi đến đích cuối cùng mà là bước đi bước đầu tiên.

Thứ hai, kiên trì.

Vì không muốn chạy nên bạn chạy. Vì không muốn tiếp tục nên bạn phải kiên trì.

Thứ ba, quên chuyện thắng thua.

Khi chạy, bạn nên kiềm chế mong muốn so sánh với người khác. Việc so sánh tốc độ với người khác một cách mù quáng sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy bất an.

Thứ tư, tận hưởng sự phát triển.

Sau khi bắt đầu chạy, bạn sẽ bắt đầu phát triển, dần dần thay đổi từ 1km lên 3km rồi đến 10km.

Thứ năm, không có sự tối hậu.

Cuộc sống là một cuộc chạy marathon, và chạy là một quá trình lâu dài. Trong cuộc chạy marathon này, chúng ta luôn trẻ trung và luôn ở trên đường.

Cuộc sống là một cuộc đua đường dài. Chúng ta chạy, luyện tập và phát triển.

Mỗi một người đang nghiêm túc tiến lên đều có thể thu hoạch được hạnh phúc mà bản thân mong muốn trên con đường đầy những phong cảnh mới mẻ.

04

Chạy có thể chữa lành mọi thứ

Quá trình chạy bộ là một quá trình tu luyện và cả chữa lành.

Một chuyên gia về chạy bộ đã đề cập trong cuốn sách "Chạy như một phương pháp chữa bệnh" rằng chạy bộ mang lại ba phương pháp chữa lành cho con người:

1. Chạy bộ giúp cải thiện chức năng tim phổi

Sau khi bước sang tuổi 25, tốc độ trao đổi chất cơ bản của cơ thể sẽ giảm xuống.

Chạy bộ có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hạ đường huyết, giúp chúng ta cải thiện chức năng tim phổi và ngăn ngừa bệnh tim mạch.

2. Nuôi dưỡng trí não và cải thiện tâm trạng

Khi chạy, nồng độ BDNF (yếu tố dinh dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não) trong não sẽ tăng lên, vùng hải mã trong não liên quan đến học tập và trí nhớ sẽ lớn hơn, con người sẽ trở nên thông minh hơn.

3. Cung cấp cho mọi người trải nghiệm "dòng chảy"

Khi bạn tập trung vào việc chạy, bạn sẽ quên đi thời gian trôi qua và những muộn phiền của cuộc sống.

Và lượng dopamine bạn tiết ra lúc này cũng sẽ mang lại cho bạn cảm giác khoái cảm mãnh liệt.

Chạy là cách chữa lành cho mọi thứ.

Vậy thì, sau khi biết được lợi ích của việc chạy bộ, bạn nên vận động và bắt đầu chạy ra sao?

Zhang Zhanhui đã chia sẻ một số mẹo chạy bộ trong cuốn sách dựa trên kinh nghiệm chuyên môn của mình.

1. Chuẩn bị trước khi chạy

Chuẩn bị tinh thần: Đừng ngại chạy. Hãy thiết lập một thói quen trước khi chạy. Ngay khi bạn mang giày chạy bộ vào, hãy ra ngoài chạy.

Chuẩn bị về thể chất: Khởi động nhẹ trước khi chạy để vào trạng thái vận động trước.

2. Tư thế chạy

Đầu: Khi chạy, mắt nhìn thẳng về phía trước và không cúi đầu xuống, nếu không sẽ gây áp lực lên cột sống cổ.

Xoay cánh tay: Trong quá trình chạy, vung tay quá mức sẽ tiêu hao năng lượng.

Tư thế tốt nhất là khi vung về phía trước không vượt quá đường ngang ở giữa, khi vung về phía sau chỉ vung đến ngang eo.

Ngoài ra, góc khuỷu tay phải nhỏ hơn 90 độ.

Bàn chân: Khi chạy, đầu gối và ngón chân của bạn phải hướng thẳng về phía trước.

Khi chạy nhẹ, độ cao của bàn chân phải ngang bắp chân; khi chạy tốc độ, độ cao khoảng bằng đầu gối; khi chạy ngắt quãng, độ cao phải cao hơn đầu gối.

Trọng tâm cơ thể: Tư thế chạy đúng là "chạy trọng lực" chứ không phải "ngồi chạy".

Cái gọi là chạy trọng lực có nghĩa là khi chạy, trọng tâm hơi di chuyển về phía trước, dùng trọng lượng của cơ thể để lấy đà về phía trước, sau đó co chân lên để chạy về phía trước mà không có động tác đá nào. Hãy chú ý xem toàn bộ bàn chân hay bàn chân trước chạm đất trước khi tiếp đất.

Hơi thở: Sử dụng hơi thở bụng. Hít vào bằng mũi, thả lỏng bằng bụng; khi thở ra bằng miệng thì thóp bụng lại.

3. Giãn cơ sau khi chạy

Sau khi chạy, nên thực hiện giãn cơ tĩnh trong vòng 30 giây và làm 3-4 lần.

Nhưng hãy lưu ý rằng việc kéo giãn quá lâu có thể làm tổn thương dây chằng.

Chuyên gia nói rằng: "Không có thói quen tập thể dục bạn không thể tuân thủ, chỉ có cường độ tập luyện mà bạn không thể chịu đựng được".

Sở dĩ nhiều người cảm thấy không thể kiên trì chạy bộ thực ra là do họ chưa nắm vững các phương pháp khoa học.

Khi bạn có mục tiêu và bắt đầu nắm vững các phương pháp khoa học, bạn có thể biến việc chạy bộ, một môn thể thao nghe có vẻ khó khăn, thành một hoạt động tự chữa lành.

Chạy bộ là một quá trình không ngừng thay đổi và rèn luyện bản thân.

Mỗi một bước bạn tiến lên, mỗi một năm bạn sẽ trở nên dũng cảm và bình tĩnh hơn.