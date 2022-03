Marriott International ký thoả thuận hợp tác với Tập đoàn Hưng Thịnh

Ngày 16.03.2022, Marriott International, Inc. công bố thoả thuận hợp tác với Tập đoàn Hưng Thịnh, nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam để ra mắt khu nghỉ dưỡng mới tại tỉnh Bình Định - Quy Nhon Marriott Resort & Spa, Hai Giang. Khu nghỉ 250 phòng này thuộc Hải Giang Marry Land, dự án đô thị phức hợp ven biển rộng 3 hecta trên bán đảo Phương Mai hoang sơ.



Ông Jakob Helgen, Phó Chủ tịch Marriott International khu vực Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và Myanmar cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi hợp tác cùng với Tập đoàn Hưng Thịnh để đưa thương hiệu Marriott Hotels, lá cờ đầu trong danh mục 30 thương hiệu của Marrtiott Bonvoy đến với tỉnh Bình Định. Thoả thuận ký kết này khẳng định cam kết của Marriott International trong việc mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn đem tới cho khách hàng những thương hiệu đẳng cấp thế giới của tập đoàn, với nhiều lựa chọn loại hình du lịch và đa dạng các trải nghiệm."

Khu nghỉ mới Quy Nhon Marriott Resort & Spa, Hai Giang dự kiến có 250 phòng nghỉ và suites, hứa hẹn đem tới sự cân bằng hoàn hảo giữa nét đẹp hiện đại và cảm hứng địa phương trong thiết kế nội thất. Ngoài ra, khu nghỉ cũng sẽ được trang bị trung tâm thể thao và các không gian tổ chức sự kiện và hội họp đa năng.

Quy Nhon Marriott Resort & Spa, Hai Giang toạ lạc trên bờ biển Nam Trung Bộ, nơi khách du lịch chỉ cách bờ biển rộng lớn vài bước chân. Khu nghỉ sở hữu các tiện ích giải trí phòng phú, bao gồm sân gôn Championship do Greg Norman thiết kế, công viên giải trí, khu mua sắm, và nhiều hơn thế nữa.

Hải Giang Merry Land nằm cách thành phố Quy Nhơn khoảng 30 phút lái xe hoặc 10 phút đường thuỷ đi từ bến tàu chuyên dụng. Sân bay Phù Cát nằm cách đó 1 giờ 10 phút di chuyển, với các đường bay thẳng từ Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các trung tâm khác của Việt Nam.

Hiện tại, Marriott International đang quản lý vận hành 10 khách sạn và khu nghỉ tại Việt Nam, với sáu thương hiệu bao gồm JW Marriott, Sheraton Hotels and Resorts, Renaissance Hotels, Le Méridien Hotels & Resorts, Four Points by Sheraton, và Fairfield by Marriott.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Marriott International, vui lòng truy cập www.marriott.com.

Về Marriott International

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) là một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới có trụ sở chính tại Bethesda, Maryland, Hoa Kỳ, với gần 8,000 khách sạn, hơn 30 thương hiệu khách sạn hàng đầu tại 139 quốc gia và vùng lãnh thổ. Marriott hiện đang điều hành và nhượng quyền kinh doanh các thương hiệu khu nghỉ dưỡng cũng như kinh doanh quyền sở hữu kỳ nghỉ trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, công ty còn sở hữu chương trình Khách hàng thân thiết Marriott Bonvoy®, đã dành nhiều giải thưởng du lịch danh giá. Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập website www.marriott.com, và để cập nhật những tin tức mới nhất về tập đoàn Marriott, vui lòng truy cập www.marriottnewscenter.com. Kết nối với chúng tôi qua Facebook và với @MarriottIntl trên Twitter và Instagram.

Về Marriott Hotels®

Với hơn 590 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Marriott Hotels phát triển hoạt động du lịch thông qua mọi khía cạnh. Mạnh dạn chuyển đổi mô hình để phù hợp với du khách toàn cầu ưa xê dịch, những người có thể kết hợp công việc và giải trí, Marriott dẫn đầu thị trường với những đổi mới như sảnh Greatroom và dịch vụ Mobile Guest Services nâng tầm phong cách, thiết kế và công nghệ. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập www.MarriottHotels.com. Kết nối với Marriott Hotels trên on Facebook, @marriott trên Twitter và @marriotthotels trên Instagram. Marriott Hotels vinh dự khi là một phần của Marriott Bonvoy®, chương trình du lịch toàn cầu của Marriott International. Chương trình cung cấp cho thành viên danh mục các thương hiệu khách sạn toàn cầu, những trải nghiệm độc nhất cùng Marriott Bonvoy Moments và các lợi ích vô cùng hấp dẫn như đêm nghỉ miễn phí và trạng thái thành viên ưu tú. Để đăng ký miễn phí hoặc để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng truy cập marriottbonvoy.com.

Về Tập đoàn Hưng Thịnh

Kể từ ngày thành lập cách đây 20 năm, Tập đoàn Hưng Thịnh đã phát triển hơn 100 dự án với 4,500ha quỹ đất, cung cấp ra thị trường hơn 50,000 sản phẩm trên phạm vi toàn quốc.

Hưng Thịnh đã chuyển đổi sang mô hình tập đoàn, xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh bao gồm: đầu tư phát triển các loại hình bất động sản, xây dựng, công nghệ PropTech và Fintech, kinh doanh trên nền tảng số.. Các đơn vị liên kết, công ty thành viên trong hệ sinh thái mới được phát huy tối đa năng lực để tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị thực, mang lại niềm tin, sự hài lòng và nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng, đối tác khi tham gia vào chuỗi giá trị để cùng phát triển "Vì một cộng đồng thịnh vượng".

https://cafef.vn/marriott-international-ky-thoa-thuan-hop-tac-voi-tap-doan-hung-thinh-20220321190537345.chn