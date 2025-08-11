Theo Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kết thúc ngày 30/6/2025, CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) cho biết, doanh nghiệp đã nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP The CrownX (CrownX) từ 84,9% lên 92,8%.

Đây không phải lần đầu Masan gia tăng sở hữu tại CrownX. Năm 2021, tập đoàn từng nâng tỷ lệ từ 80,2% lên 84,9%, khi đó ban lãnh đạo đánh giá đây là cách tối ưu hóa nguồn tiền mặt và đặt kỳ vọng lớn vào đà tăng trưởng lợi nhuận của nền tảng này.

Động thái mới tiếp tục khẳng định mục tiêu của Masan trong việc gia tăng quyền kiểm soát CrownX – doanh nghiệp hình thành từ sự sáp nhập Masan Consumer Holdings (MCH) và WinCommerce (WCM), hiện đóng góp phần lớn doanh thu và lợi nhuận cho tập đoàn.

6 tháng đầu năm 2025, CrownX đạt doanh thu 30.617 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ, EBITDA đạt 4.154 tỷ đồng, tăng 6,9%. Trong đó:

Masan Consumer Holdings (MCH) : Doanh thu 13.764 tỷ đồng, EBITDA 3.254 tỷ đồng, cùng giảm khoảng 1%. Masan cho biết MCH đang chịu ảnh hưởng từ những biến động mang tính cấu trúc của ngành bán lẻ, đặc biệt là quy định thuế mới áp dụng cho hộ kinh doanh cá thể, khiến kênh GT – vốn là thế mạnh của MCH – bị gián đoạn, ước tính tác động tới khoảng 30.000 hộ kinh doanh.

WinCommerce (WCM) : Doanh thu 17.915 tỷ đồng, tăng 13,4%; EBITDA 676 tỷ đồng, tăng mạnh 60,6%. WCM hiện vận hành 4.146 cửa hàng trên toàn quốc, tiếp tục dẫn đầu về quy mô điểm bán trong lĩnh vực bán lẻ hiện đại tại Việt Nam.

“Kỳ lân” 7 tỷ USD và kế hoạch IPO

CrownX từng được định giá gần 7 tỷ USD khi phát hành 4,28 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư ngoại gồm Alibaba, Thunbergia và Credit Suisse vào tháng 5/2021, huy động 8.800 tỷ đồng (400 triệu USD). Thỏa thuận khi đó có điều khoản Masan sẽ nỗ lực IPO CrownX trước ngày 11/6/2026 , có thể gia hạn thêm tối đa 1 năm. Nếu IPO không diễn ra, số cổ phần của nhà đầu tư ngoại sẽ được mua lại với mức giá đã định sẵn.

Năm 2022, Masan từng cân nhắc niêm yết CrownX tại New York, Hong Kong, Singapore hoặc Việt Nam. Tuy nhiên, tại ĐHĐCĐ 2023, lãnh đạo cho biết kế hoạch IPO có thể lùi sang 2024 hoặc 2025. Đến nay, thông tin mới về thương vụ vẫn khá im ắng.

Trong khi đó, Masan lại đang xúc tiến kế hoạch đưa CTCP Hàng tiêu dùng Masan (UPCoM: MCH) lên HoSE ngay trong năm nay. Kết phiên 7/8, MCH có vốn hóa khoảng 116.000 tỷ đồng – tương đương với chính Tập đoàn Masan.