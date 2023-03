Dù chỉ mới ra mắt một số tiện ích vào quý 4/2022 nhưng The Global City đã thu hút hơn 15.000 lượt khách thông qua hàng loạt sự kiện, lễ hội. Tuy nhiên với lời cam kết "kiến tạo The Global City thành Trung tâm mới" luôn mang đến nhiều câu hỏi và sự hoài nghi. CafeF đã có buổi phỏng vấn với đại diện Masterise Homes, Ông Gibran Bukhari – Giám đốc Khối kinh doanh để tìm hiểu về tham vọng biến The Global City trở thành trung tâm mới của TP.HCM như cam kết.



Vì sao Masterise Homes định vị The Global City là Trung tâm mới của TP.HCM, thưa ông?

TP.HCM đang là một trong những thành phố đông đúc và tăng trưởng sống động nhất khu vực, nhưng lượng các khu Downtown hiện đại, có tầm vóc đang rất hạn chế. Thành phố hiện có một trung tâm hiện hữu nhưng chưa thể đáp ứng được tất cả nhu cầu của số lượng người dân ngày càng đông đúc, đặc biệt là ở khu vực trung tâm thành phố Thủ Đức.

Theo định hướng quy hoạch chung của TP.HCM, đến năm 2060, dân số toàn thành phố sẽ đạt khoảng 16 triệu người và trở thành một trung tâm tài chính dịch vụ của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cuối năm 2020, để cụ thể hoá các định hướng và chiến lược đưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chính dịch vụ của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thành phố đã thành lập TP. Thủ Đức, mở rộng sự phát triển của thành phố về phía Đông. Thủ Đức cũng là mô hình "thành phố trong thành phố" đầu tiên của Việt Nam, đồng thời sở hữu hạ tầng siêu kết nối vốn là động lực quan trọng thúc đẩy thị trường bất động sản.



Nhận ra được những vấn đề hiện tại, nắm giữ quỹ đất lớn tại vị trí trung tâm Thủ Đức, Masterise Homes cho ra mắt dự án The Global City với tầm nhìn trở thành một trung tâm thứ 2 của TP.HCM chứ không chỉ dừng lại ở quy mô khu đô thị, chỉ phục vụ nhu cầu sinh sống.



Nhưng phát triển một dự án trở thành một trung tâm mới của thành phố là điều không dễ dàng. Làm thế nào Masterise Homes đạt được mục tiêu này?



Thực ra không khó để xây dựng một khu đô thị chất lượng thu hút người dân đến sinh sống với lợi thế đặc biệt về vị trí của The Global City, đây cũng là quỹ đất hiếm hoi có quy mô lớn 117,4 ha còn sót lại tại TP.HCM đã có pháp lý đầy đủ. Tuy nhiên, từ một khu đô thị chuyển mình thành trung tâm mới là một thử thách và cần có những chiến lược cũng như kế hoạch rõ ràng.

Thứ nhất chính là quy hoạch toàn khu, chúng tôi phải nhìn ra được những mặt hạn chế, điểm tắc nghẽn của trung tâm hiện hữu và từng bước giải quyết những vấn đề trên. Do vậy, chúng tôi đã nghiên cứu và tham khảo các mô hình "trung tâm" ở các nước phát triển như Dubai, Singapore… Đồng thời, chúng tôi còn bắt tay với tên tuổi hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quy hoạch và thiết kế như Foster+Partners, WATG... để xây dựng một nơi tích hợp nhiều tiện ích nhất có thể, từ vui chơi giải trí cho đến nhu cầu sinh sống như Trung tâm thương mại, trường học quốc tế, bệnh viện quốc tế… từ đó đáp ứng được lượng cư dân của chính The Global City, những khu lân cận cũng như thu hút người dân toàn thành phố.

Thứ hai, chúng tôi còn đánh giá hàng loạt các yếu tố quan trọng để hình thành nên một trung tâm thành phố đúng nghĩa như vị trí, cơ sở hạ tầng, giao thông, quy mô khu dân cư lân cận, các hoạt động và tiện ích phải đủ tầm để thu hút người dân đổ về.

Ngoài những tiện ích hiện hữu được kể trên, điểm mấu chốt tiếp theo chính là làm sao để thu hút cư dân đến ở, doanh nhân đến đầu tư, kinh doanh, người dân đến giải trí, mua sắm, cộng đồng quốc tế và du khách tụ về đây thông qua những hoạt động hấp dẫn, đa dạng.

Sales Gallery kiêm lifestyle hub 10.000 m2 – nơi đã đang tổ chức nhiều sự kiện quy mô hàng đầu

Khi ông nhắc đến điểm mấu chốt chính là tạo ra hoạt động để thu hút cư dân và du khách. Xin ông cho biết thêm chi tiết, vì rất dễ để tạo ra các hoạt động này, nhưng lại rất khó để chúng đủ hấp dẫn và duy trì lâu dài?



Việc mang người dân đến vui chơi tại The Global City đúng là không khó, nhưng khi đặt mục tiêu biến The Global City trở thành Trung tâm mới, chúng tôi phải có chiến lược mang tính dài hạn, ở tầm vóc lớn hơn chứ không phải chỉ đơn thuần là tạo ra sự kiện, điều mà dự án nào cũng có thể làm được.

Năm 2022 ghi dấu bước đầu thành công của The Global City, chỉ 3 tháng sau khi khu nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á khai trương giai đoạn 1 đã thu hút hàng chục ngàn du khách đến tham quan thông qua loạt sự kiện quy mô như Lễ hội nhạc nước, Elle Fashion Show, Luxury Countdown Party… Không dừng lại ở đó, chúng tôi đã và đang duy trì những sự kiện này ở quy mô và mức độ đầu tư lớn hơn, với tần suất nhiều hơn để khách hàng và người dân thành phố dần quen với việc trải nghiệm cuối tuần hay các dịp lễ hội tại The Global City, trở thành địa điểm đầu tiên trong tâm trí người dân khi có nhu cầu vui chơi giải trí.

Với lợi thế có sẵn của khu kênh đào và nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, cùng với Sales Gallery kiêm lifestyle hub được đầu tư quy mô, chúng tôi đã và đang thu hút rất nhiều các thương hiệu nổi tiếng cùng hợp tác với nhiều hình thức khác nhau, hiện tại đã có các thương hiệu F&B như Pizza 4P’s, Pasteur Street Brewing, Mylife Group…sẽ có mặt tại The Global City trong thời gian sớm nhất. Đó là những hoạt động mang tính dài hạn song song với các sự kiện để duy trì lượng khách đông đúc đến với khu đô thị.

Lễ hội Luxury Countdown 2023 thu hút hàng ngàn khách hàng đến đón năm mới tại Trung tâm mới

Ông có thể chia sẻ kế hoạch của Masterise Homes trong năm 2023 dành cho The Global City?



Có một tín hiệu đáng mừng là ngày càng có nhiều khách hàng là các doanh nhân trong cộng đồng quốc tế đã nhìn thấy tiềm năng và cơ hội đầu tư kinh doanh tại The Global City thông qua những hoạt động mà chúng tôi đã và đang làm. Do đó, song song với việc duy trì chuỗi sự kiện vui chơi giải trí nhằm tạo nên một điểm đến thường xuyên cho người dân thành phố, chúng tôi còn đẩy mạnh hợp tác với các thương hiệu quốc tế để tổ chức sự kiện, giới thiệu sản phẩm, các hoạt động giao lưu của cộng đồng doanh nhân quốc tế tại địa điểm The Global City. Chúng tôi còn ký kết hợp tác để mang nhiều thương hiệu F&B đến với dự án, gia tăng cơ hội kinh doanh sinh lời và cho thuê dài hạn cho các chủ sở hữu nhà phố SOHO.

Còn những kế hoạch khác nữa để từng bước biến The Global City trở thành một địa điểm tấp nập, sầm uất và trở thành Trung tâm mới trong tương lai, để khách hàng có thể nhìn thấy được đây là một sự đầu tư an toàn và mang đến những giá trị bền vững.

Sự kiện ra mắt xe Lamborghini được tổ chức tại The Global City Sales Gallery

Bất động sản đang trong giai đoạn nhiều thử thách, việc này có ảnh hưởng gì đến kế hoạch phát triển của Masterise Homes?



Chúng tôi tin rằng, khi các nền tảng về tài chính, cung - cầu ổn định, thị trường bất động sản sẽ phát triển lành mạnh và tạo ra những giá trị tích cực cho nền kinh tế và xã hội. Tất cả đang hướng tới là một môi trường đầu tư minh bạch, lành mạnh với nền tảng chính sách hoàn thiện và Chính phủ đang làm rất tốt điều đó.

The Global City đã hoàn thành Sales Gallery quy mô 10,000m2, khu nhạc nước và liên tục cất nóc dãy nhà phố SOHO

Thị trường bất động sản đang trải qua điều chỉnh để tiến tới một chu kỳ mới mạnh mẽ và bền vững hơn. Với tiềm lực và uy tín của Masterise Homes, cùng với định hướng phát triển rõ ràng, chúng tôi vẫn đang từng bước thực hiện cam kết đối với khách hàng thông qua tiến độ dự án, chất lượng công trình. Các dự án của Masterise Homes đều có pháp lý đầy đủ, hướng đến việc tạo ra giá trị bền vững, tập trung vào nhóm khách hàng có nhu cầu thực, đầu tư an toàn bởi họ là những người nhìn thấy được tiềm năng phát triển lâu dài từ những giá trị thực mà chúng tôi mang lại.



Phối cảnh khu nhà phố thương mại SOHO

Xin cảm ơn ông!



Bài: An An Thiết kế: Hương Xuân

Ánh Dương Tổ Quốc